แฟนคลับชุ่มฉ่ำหัวใจ! สวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน พาออกเดตกับหนุ่มกลัฟ แบบ Exclusive 3 ชม. เต็ม

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ทางสวนน้ำจัดขึ้นเพื่อเอาใจแฟนคลับจากทั่วโลก ให้ได้ใกล้ชิดดาราคนโปรดแบบส่วนตัวสุดๆ กับกิจกรรมที่สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน โดยเป็นแฟนคลับผู้โชคดี 20 ท่าน จากการซื้อบัตรเข้าสวนน้ำฯ กิจกรรมที่เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 16 มี.ค. ที่ผ่านมา และหากเป็นแฟนคลับจากต่างประเทศ ก็จะได้ชม Live สดกิจกรรมวันงานด้วยสำหรับกิจกรรม “Vana Inferno Exclusive Date whit Gulf” ความพิเศษคือ เป็นครั้งแรก ที่กลัฟ ออกเดตกับแฟนคลับที่สวนน้ำแบบส่วนตัว ด้วยการปิดสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน เพื่อผู้โชคดี 20 ท่าน โดยเฉพาะ จุใจถึง 3 ชม.เต็ม โดยบรรยากาศการออกเดตเต็มไปด้วยความน่ารักสดใส จากการร่วมเล่นเกมส์ด้วยกันของกลัฟและแฟนคลับ โดยมี ตี๋มายด์- จิณณะ พิชิตโอภากุล มาเป็นพิธีกรในวันนี้ เริ่มสตาร์ทกิจกรรมแรกกับ Play with Gulf บริเวณ Wave Pool ในบรรยากาศเสมือนอยู่ชายหาดหัวหิน กับเกมส์ “Help Gulf Please” ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับอย่างท่วมท้น เมื่อกลัฟ โดนจับใส่กุญแจ มือและเท้า นั่งบนห่วงยางกลางสระ Wave Pool รอคอยให้แฟนคลับไปตามหากุญแจทั้ง 3 ดอก ผ่านไปไม่นานพอให้แฟนคลับได้เปียกคลายร้อน เราก็ได้แฟนคลับผู้ชนะ 3 ท่านที่หาลูกกุญแจเจอ และไขพาตัวกลัฟออกมาได้ แล้วมาต่อด้วยเกมส์ที่ 2 “Don’t like to move it…move it!!” เกมส์ที่ทำเอาแฟนคลับใจละลายไปเลย กับความใกล้ชิด ที่หนุ่มกลัฟต้องพยายามเข้าใกล้แฟนคลับเพื่อแกล้งให้แฟนคลับโดยหนุ่มกลัฟต้องยืนหันหลังให้แฟนคลับ พร้อมพูดว่า “มู-กุง-ฮวา-โก-ชี พี-ออด-ซึม-นี-ดะ” ในขณะที่กลัฟพูดแฟนคลับจะต้องรีบเดินเข้าไปยืนในห่วงยางที่วางอยู่ตรงข้างหน้ากลัฟให้ได้ โดยที่พอกลัฟพูดจบประโยคและหันหลังกลับมาแฟนคลับจะต้องห้ามขยับ ความพีคสุดของเกมส์นี้อยู่ตรงความขี้เล่นของกลัฟ ที่พยายามเดินเข้าไปใกล้แฟนคลับ ให้อ่อนระทวย งานนี้แฟนคลับถึงกับยืนนิ่งกันไม่อยู่เขินกันไปตามๆกัน แต่เราก็ได้ผู้ชนะที่จิตใจเข้มแข็งมาจนได้อีก 3 ท่าน ที่เข้าถึงห่วงยางเร็วที่สุด โดยไม่ขยับตัว จบทั้ง 2 เกมส์ ถึงเวลากลัฟมอบของรางวัลให้กับผู้ชนะ 6 ท่าน เป็นถ่ายภาพคู่กับกลัฟด้วยกล้องโพราลอยด์ พร้อมลายเซ็นต์และของรางวัลจากสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล หัวหิน จากนั้นหนุ่มกลัฟไม่รอช้า ไหนๆ มาสวนน้ำแล้วก็ต้องเล่นน้ำกับเหล่าแฟนคลับสักหน่อยกับเครื่องเล่นอะบิสTM สไลด์เดอร์ขนาดยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกกับอุโมงยักษ์พร้อมแรงเหวี่ยงแบบมันๆ และ บูมเมอแรงโก้TM สไลเดอร์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พร้อมดิ่งลงแบบ 90 องศาหลังเหน็ดเหนื่อยจากการเล่นเกมส์กันแล้ว ก็พักอาบน้ำ แต่งตัว ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน แล้วเข้าสู่ช่วง Moment with Gluf หนุ่มกลัฟ ร่วมพูดคุยตอบคำถาม และหยอดคำหวานเต๊าะกันไปมากับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองแบบตัวต่อตัว คนละ 1 นาที นอกจากนี้แฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศ ก็ได้ร่วมพูดคุยกับหนุ่มกลัฟผ่านทางวีดีโอ คอล ด้วย พร้อมมอบของที่ระลึกพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น กับภาพถ่ายเซลฟี่คู่กับกลัฟตัวต่อตัว และรูปกลัฟพร้อมลายเซนต์ขนาด A1 และตุ๊กตาวานา นาวา จากทางสวนน้ำฯกิจกรรม “Vana Inferno Exclusive Date whit Gulf” เวลา 3 ชั่วโมงเต็มผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อใช้เวลาอยู่กับกลัฟ ทำให้แฟนคลับเคลิ้มตามไม่อยากกลับบ้านเลยทีเดีย ซึ่งกิจกรรมดีๆ แบบนี้ทางสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล หัวหิน มีเตรียมจัดให้ตลอด สำหรับคนที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถเข้าไปได้ที่ https://www.facebook.com/VanaNavaHuaHin