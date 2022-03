นานๆ จะเห็นมุมหวาน!! “ฮิวโก้-ฮาน่า” อวดรูปคู่ฉลองครบรอบแต่งงาน 13 ปี

ความหวานยังคงดั่งเดิม สำหรับคู่รักที่ใครหลายๆ คนอิจฉาอย่าง “ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์” และ “ฮาน่า ทัศนาวลัย” ที่ล่าสุด “ฮิวโก้” ก็โพสต์มุมหวานในไอจีฉลองครบรอบแต่งงาน 13 ปี คู่กับภรรยาสาวพร้อมแคปชัน “13 years married. Everything changes but I wouldn’t change anything.”ขณะที่ภรรยาสาว “ฮาน่า” ก็โพสต์รูปคู่สามี พร้อมข้อความว่า “13th wedding anniversary @hugolek ขอบคุณสายตาแบบนี้ ความอบอุ่นแบบนี้ ตั้งแต่พบกัน 17 ปี จนถึงวันนี้ยังคงได้รับสายตาเช่นนี้ทุกครั้งที่สบตา การแต่งงานกัน 13 ปีไม่ได้ทำให้ความรักสาที่มีให้น้อยลงเลย Daddy บอกว่า ยิ่งนานยิ่งรักมากขึ้น ขอให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนน้ำหนักของแม่ที่เพิ่มขึ้น และให้ความรักเรามั่นคง เสมอต้นเสมอปลายเหมือนน้ำหนัก Daddy ที่เหมือนเดิมคงที่ ไม่อยากเชื่อในความใส่ชุดสูทตอนอายุ 18 ได้คืออะไร พยายามหารูปคู่งานแต่งงาน ซึ่งไม่เคยมีแม้แต่รูป pre wedding และในงาน พ่อไม่นิยมถ่ายรูปคู่ ให้เก็บอยู่แต่ในความทรงจำ เพราะเราจะอยู่ด้วยกันไปจนตายจากกัน Daddy จึงหันไปถ่ายรูปสัตว์นานาพันธุ์แทนคะ รักในความเป็นแม่ อดทน ความดื้อ เอาแต่ใจ และอารมณ์แปรปรวน ทุกช่วงวันนั้นของทุกเดือน รักทุกอย่างที่ฮาน่าเป็นยกเว้นตอน เป็นมาดามเรอดัง 555”งานนี้ก็มีแฟนๆ เข้ามากดไลก์พร้อมทั้งเข้ามายินดีจำนวนมาก บอกโชคดีมากๆ ได้คู่ครองที่ดีจริงๆ