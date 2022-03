กรี๊ดไม่หยุด “มาร์กี้” ได้เจอ “จัสติน บีเบอร์”หลังที่เตรียมตัวมาเกือบปี

ส่วนตัวเองได้อนุมัติให้สักเพิ่มได้ จึงนัดช่างสักคนโปรด “มิสเตอร์การ์ตูน” มาช่วยออกแบบโลโก้คำว่า Mindset สักบริเวณหลังคอ และลายเจ้าสมคิด สุนัขสุดที่รักสักที่ขา เพราะความรักที่มีต่อ จัสติน บีเบอร์ เทียบเท่าความรักที่มีต่อรอยสักไม่ต่างกันเลยทีเดียว

รายการ ป๊อกกี้ on the run Season 4 EP.64 จะตามติดกิจกรรมความสุขทางใจของ "แดดดี้ป๊อกและหม่ามี้มาร์กี้" ที่จะแยกกันไปทำตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งพอรู้ว่าจะเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา "มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์" เลยทุ่มสุดตัว ทุ่มทุน 51,000 บาท จองตั๋วคอนเสิร์ต "จัสติน บีเบอร์" ในระดับแฟนพันธุ์แท้ ได้ที่นั่งใกล้ชิดติดขอบเวที และได้สิทธิ์พิเศษถ่ายรูปคู่ เลยออกตัวแรงจะเสียค่าตัวเท่าไหร่ก็ยอมกดจองทันที เพื่อจะโดนกอดสักครั้งในชีวิต ทำเอา "แดดดี้ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์" ถึงกับทึ่งในความพยายามครั้งนี้กิจกรรมความสุขของทั้งคู่จะสำเร็จได้อย่างที่ใจหวัง หรือมีอุปสรรคอะไรมาขวางหรือไม่!!