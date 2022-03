สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ เตรียมจัดงาน “ครบรอบ 60 ปี ประพันธ์สาส์น” ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50

“60 ปี ประพันธ์สาส์น หยั่งราก ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ประสบความสำเร็จอยู่เคียงข้างนักอ่านมาจนปัจจุบัน สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขานรับยุคดิจิทัล พัฒนาคอนเทนต์ออนไลน์ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่รุกจัดอีเว้นท์ขยายฐานผู้อ่าน ทั้งนี้ปี 2565 ยังครบรอบ 8 ปีของ “นิตยสารอีลีท พลัส” (Elite+ Magazine) นิตยสารในเครือประพันธ์สาส์น ซึ่งจะมีการประกาศรางวัล “อีลีท อวอร์ด” เป็นครั้งแรก สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดกิจกรรมมากมายที่ได้สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนเสริมสร้างให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเห็นถึงคุณค่าของการอ่าน นำโดยคณะผู้บริหาร คุณอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด , ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนักเขียน-นักหนังสือพิมพ์รุ่นคุรุ อาทิ คุณชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ สุภาพ คลี่ขจาย เป็นต้นโดย วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 กำหนดจัดพิธีเปิดงานครบรอบ 60 ปีประพันธ์สาส์น, เปิดตัวนิทรรศการ ESG ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , การเสวนา “Enhancing copyrights industry for the post-Covid business” , “จากบรรณาธิการแอนะล็อก สู่วรรณกรรมออนไลน์" ฯลฯสำหรับวันอื่นๆพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลนักเขียนเกียรติยศคนแรกของเวทีชมนาด แก่ “อัญชัน” , การเสวนาพูดคุย อาทิ เปิดโลกทัศน์งานวิจารณ์ –ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง, "กล้าวิจารณ์ สู่วิจารณญาณชีวิต" เล่าประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”, “2 ทศวรรษ เว็บไซต์ประพันธ์สาส์น”, "ทำไมต้องนักเขียนหญิง" ฯลฯสนุกครึกครื้นกับการงานประมูลหนังสือหายาก นำโดย “หมอซ้ง” และ “ดีเจจุ๋ม” รายได้ทั้งหมดมอบให้ มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ คอหนังสือห้ามพลาด, กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ THE SHELTERING SKIES และ ONCE UPON A DREAM และคู่มือการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ ด้านนักเขียนเบสเซลเลอร์ “เอรี่” ธนัดดา สว่างเดือน ก็เดินทางมาพบปะแฟนคลับถึงที่ รวมทั้ง เปิดเวทีซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือจากทั่วโลก อีกด้วยพบกับ งานครบรอบ 60 ปี ประพันธ์สาส์น ได้ที่ บูธ D05 และลานกิจกรรม 60 ปี (D10) ใน งาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และ งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่าง วันที่ 27 มีนาคม – วันที่ 6 เมษายน ณ สถานีกลางบางซื่อ ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ได้ทาง http://www.praphansarn.com