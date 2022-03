ปังมาก! "สยมภู" ตากล้องฮอลลีวูดร่วมงาน "หม่อมน้อย" ใน SIX CHARACTERS มายาพิศวง

เพื่อความสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง SIX CHARACTERS มายาพิศวงได้ทาบทามตากล้องระดับ "อินเตอร์" ผู้ฝากผลงานจากภาพยนตร์รางวัล "ออสการ์" เรื่อง CALL ME BY YOUR NAME และ ภาพยนตร์เรื่อง THIRTEEN LIVES ของผู้กำกับระดับโลก RON HOWARD มาถ่ายภาพยนตร์เรื่อง SIX CHARACTERS มายาพิศวง เพื่อความเป็นสากล และอินเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้เผยว่า "สยมภู เป็นลูกศิษย์ของผมเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา เขาเป็นตากล้องรุ่นใหม่ที่มีทัศนะวิสัยกว้างไกลมาก เขามาสมัครเรียน ACTING กับผม เพราะเขามีความปรารถนาที่จะเข้าใจศิลปะการแสดงอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้เขาตระหนักว่าอาชีพตากล้อง ต้องอาศัยการแสดงของนักแสดงเป็นหลักสำคัญ""แต่เราไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานกันเลย เพราะสยมภูต้องเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่ต่างประเทศเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งภาพยนตร์เรื่องนี้ที่คิวของเราตรงกันเป็นครั้งแรก จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ระดับสากล ออกสู่สายตาชาวโลก"SIX CHARACTERS มายาพิศวง" กำลังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำ