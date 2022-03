ส่อแวว “มิค บรมวุฒิ” เปลี่ยนไป! ชาวเน็ตจับตาเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัว

มีประเด็นมาให้ขาเผือกอย่างเราสืบต่อไม่ได้พัก เมื่ออยู่ดีๆเจ้าตัวก็ใช้พื้นที่ไอจี @mickbaromvudh ลงรูประบายความอัดอั้น ถูกภรรยาสุดที่รักแซวแรง ทำไมตั้งแต่มีลูก 3 คน อะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมทำเอาชาวเน็ตขุดคุ้ยไม่หยุด เจอความจริงถึงกับช็อค ที่พี่มิคเปลี่ยนไปเพราะทั้งความจำดีขึ้น วันเกิดภรรยา วันเกิดลูกทั้งสาม และวันสำคัญต่างๆมีเซอร์ไพรส์ไม่ขาด วาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็มีหมีกุหลาบตัวโตมาให้ชื่นใจ ต่างจากเมื่อก่อนม๊าก ตอนนี้ความจำดีเยี่ยม พี่มิคไปทำอะไรมา !!!ไหนจะร่างกายสุดฟิต สตาร์ทติดง่าย ฮึ่มมม ลุกนั่งยืนเดินคล่องแคล่ว เพราะพุงน้อยๆหายไป แถมผิวพรรณยังดี ออร่าจับ เปล่งประกายจากภายใน ทำให้ภรรยาคลั่งรักหนักกว่าเดิมรู้ความจริงแล้วใจบาง เขินกับโหมดมุ้งมิ้งชื่นหวานของทั้งคู่ ทราบว่าเคล็ดลับคือ พี่มิคเลือกดื่มกาแฟ CADA Ex Plus สูตรเพิ่มพลังกาย เสริมพลังสมอง ที่สำคัญเพิ่มการเผาผลาญได้อย่างดีเยี่ยม ที่มาพร้อมกับสารสกัดระดับพรีเมียม☘️ ใบแปะก๊วย โสม โกจิเบอรี่ ช่วยเสริมพลังสมอง ให้ความสดชื่น คลายอ่อนล้า☘️ แอล – คาร์นิทีน สารสกัดจากส้มแขก ผสานกับสารสกัดจากโสม ช่วยเร่งระบบเผาผลาญช่วยลดพุงและไขมันส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ☘️ โคเอ็มไซม์คิวเท็น เสริมการทำงานของหัวใจ เพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย☘️ กาแฟอราบิก้าแท้จากสเปน หญ้าหวาน และครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว ทำให้ได้รสชาติกาแฟที่เข้มข้น หอม กลมกล่อม ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง"ที่เปลี่ยนไป เพราะช่วงนี้ทำงานเยอะ แต่ก็พยายามจัดการเวลาให้ดี นอกเหนือจากการทำงาน ก็ยกให้ลูกและครอบครัวหมด พอมีครอบครัวต้องดูแล เลยต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นจะได้อยู่กับเค้าไปนานๆ ทั้งออกกำลังกาย เลือกทานแต่สิ่งดีๆ มองเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพมากกว่าเมื่อก่อนมาก เลยได้มีโอกาสทำธุรกิจเพื่อสุขภาพด้วย ผมดูแลร่างกาย ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่ยังเพื่อคนที่ผมรัก ซึ่งเริ่มต้นจากเรื่อง่ายๆทุกเช้า ดื่มกาแฟ CADA Ex Plus เพิ่มพลังกาย เสริมพลังสมอง ดื่มทุกวัน ดีทุกวัน" พี่มิคกล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟเพื่อสุขภาพ สำหรับดูแลตัวเอง หรือคนที่คุณรัก สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่LINE OA : @cadathailand (มี@) หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40287nvaxdFACEBOOK : CADA Thailand หรือคลิก https://www.facebook.com/cadathailandTEL : 094 994 0356