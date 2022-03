เปิดลิสต์เข้าชิง”JOOX Thailand Music Awards 2022” ชวนแฟนเพลงทั่วประเทศ ร่วมโหวตพร้อมกัน 10 - 23 มีนาคมนี้

JOOX Thailand Music Awards 2022 ถือเป็น “เวทีประกาศรางวัลทางดนตรีแห่งปี เพื่อคนดนตรี เพื่อผู้ฟัง เพื่อทุกคน” ที่ยืนหยัดจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลงไทยต่อไป และเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงศิลปินเข้ากับแฟนเพลงอย่างแท้จริง โดยปีนี้ยังคงจัดเต็มความสนุกไม่แพ้ปีก่อนๆ เตรียมลุ้นกันได้เลย ศิลปินคนไหนจะคว้ารางวัล JTMA แต่ละสาขาไปครองเกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็น สาขา Top Social Thai Artist of the Year และ Top Social Global Artist of the Year นับผลโหวตจากแฟนเพลง 100% สาขา TOP JOOX ROOMS Artist of the Year จะมาจากยอดผู้เข้าร่วมใน JOOX ROOMS 50% และผลโหวตของแฟนเพลง 50% สำหรับอีก 9 สาขา จะเป็นการตัดสินจากยอดสตรีมบน JOOX 50% เสียงโหวตจากคนในวงการดนตรีและบันเทิง 40% และจากแฟนเพลงทั่วประเทศ 10% เรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของเหล่าศิลปิน เพราะทุกคะแนนมาจากแรงเชียร์ของคนในวงการเพลงและแฟนเพลงทั้งประเทศโดยผู้ใช้บริการประเภท Free user สามารถโหวตได้ 1 คะแนน ต่อ 1 สาขา ต่อ 1 วัน ผู้ใช้บริการ JOOX VIP สามารถโหวตได้ 10 คะแนน ต่อ 1 สาขา ต่อ 1 วัน นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถนำเหรียญ JOOX (JOOX coins) มาแลกของขวัญ (Gift) เพื่อเปลี่ยนเป็นคะแนนให้ศิลปินได้อย่างไม่จำกัด (1 coin = 1 คะแนนโหวต)รายชื่อศิลปิน และเพลงที่ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล JTMA 20221. ศิลปินแห่งปี Artist of the Year•Three Man Down•F.HERO•UrboyTJ•Labanoon•Cocktail•INK WARUNTORN•Billkin•มนต์แคน แก่นคูน•ดา เอ็นโดรฟิน•NUM KALA2. ศิลปินหน้าใหม่แห่งปี Best New Artist•SPRITE•4EVE•JOEY PHUWASIT•SLAPKISS•PUN•SARAN•Urworld•Patrickananda•LUSS•BELL WARISARA3. เพลงแห่งปี Song of the Year•สองใจ Ost. วันทอง ศิลปิน ดา เอ็นโดรฟิน•แปะหัวใจ (14th Feb) ศิลปิน Jaonaay, Juné•เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน (Just Being Friendly) ศิลปิน Tilly Birds ft. MILLI•คลั่งรัก ศิลปิน First Anuwat•เก็บไว้ในใจไม่พอศิลปิน Maiyarap, Three Man Down•วัดปะหล่ะ? (TEST ME) ศิลปิน 4EVE•ทน ศิลปิน SPRITE, GUYGEEGEE•สายตาหลอกกันไม่ได้ (Eyes don't lie) ศิลปิน INK WARUNTORN•พิง Ost. กระเช้าสีดา ศิลปิน NONT TANONT•วันเกิดฉันปีนี้ (HBD to me)ศิลปิน Three Man Down4. เพลงต่างประเทศแห่งปี International Song of the Year•Peaches ศิลปิน Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon•Kiss Me More ศิลปิน Doja Cat•Stay ศิลปิน The Kid LAROI, Justin Bieber•Leave The Door Open ศิลปิน Bruno Mars, Anderson. Paak, Silk Sonic•Easy On Me ศิลปิน Adele•SG ศิลปิน DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion, LISA•Drivers License ศิลปิน Olivia Rodrigo•All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From the Vault) ศิลปิน Taylor Swift•Beautiful Mistakes ศิลปิน Maroon 5, Megan Thee Stallion•Shivers ศิลปิน Ed Sheeran5. เพลง ลูกทุ่ง l ไทบ้านแห่งปี•บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว ศิลปิน MAN'R x BEARING ft. ท้าวคำสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้•ແພງອ້າຍ (แพงอ้าย) ศิลปิน Sophana•รักควรมีสองคน ศิลปิน พร จันทพร, เนย ภัสวรรณ พอดีม่วน•หนังเรื่องเก่า ศิลปิน เนสกาแฟ ศรีนคร•หัวใจหนูว่าง ศิลปิน กระต่าย พรรณนิภา•เจ็บส่ำฟ้า ศิลปิน เน็ค นฤพล•ผูกกรรม (นาคา) ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่•ส่งซิก (ONE DAY) ศิลปิน บุ๊ค ศุภกาญจน์•คิดฮอดรู้หม้าย ศิลปิน คิว สราวุฒิ•ชอบที่เธอเป็นเธอ ศิลปิน วงแทมมะริน6. เพลงเกาหลีแห่งปี Korean Song of the Year•On The Ground ศิลปิน ROSÉ•Butter ศิลปิน BTS•MONEYศิลปิน LISA•LALISAศิลปิน LISA•Permission to Dance ศิลปิน BTS•Celebrity ศิลปิน IU•Next Level ศิลปิน aespa•In the morning ศิลปิน ITZY•Hot Sauce ศิลปิน NCT DREAM•Alcohol Free ศิลปิน TWICE7. เพลงป๊อปแห่งปี Pop Song of the Year•สองใจ Ost. วันทอง ศิลปิน ดา เอ็นโดรฟิน•แปะหัวใจ (14th Feb) ศิลปิน Jaonaay, Juné•เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน (Just Being Friendly) ศิลปิน Tilly Birds ft. MILLI•คลั่งรัก ศิลปิน First Anuwat•เก็บไว้ในใจไม่พอ ศิลปิน Maiyarap, Three Man Down•วัดปะหล่ะ? (TEST ME) ศิลปิน 4EVE•สายตาหลอกกันไม่ได้ (Eyes don't lie) ศิลปิน INK WARUNTORN•พิง Ost. กระเช้าสีดา ศิลปิน NONT TANONT•วันเกิดฉันปีนี้ (HBD to me)ศิลปิน Three Man Down•เมะ ศิลปิน THE TOYS8. เพลงอินดี้แห่งปี Indie Song of the Year•ดอกไม้ไฟ (Firework) ศิลปิน Mirrr•แฟนเก่าคนโปรด ศิลปิน SLAPKISS•ติดอยู่ที่เดิม (OURFAVPLACE) ศิลปิน HYE ft. โต Mirrr•จะกลับไปดีกับเขาก็บอก ศิลปิน SERIOUS BACON•หมดนี้ให้เธอ ศิลปิน Dept•หยอก หยอก ศิลปิน LUSS•ทักมาเอาไร (Get Out) ศิลปิน WHITE YOU ft. HYE•จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ ศิลปิน Patrickananda•ขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอ ศิลปิน ANATOMY RABBIT•แค่ฝันไปศิลปิน Whal & Dolph9. Collaboration Song of the Year•แปะหัวใจ (14th Feb) ศิลปิน Jaonaay, Juné•เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน (Just Being Friendly) ศิลปิน Tilly Birds ft. MILLI•เก็บไว้ในใจไม่พอ ศิลปิน Maiyarap, Three Man Down•น้ำลาย ศิลปิน Txrbo, PEARWAH•ทน ศิลปิน SPRITE, GUYGEEGEE•Sad Movie ศิลปิน F.HERO, ไบร์ท วชิรวิชญ์•รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว (Safe Zone) Ost. แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2 ศิลปิน Billkin, PP Krit•MONEY HONEYศิลปิน F.HERO, URBOYTJ, MINNIE ((G)I-DLE)•คอแห้ง [JOOX Original] ศิลปิน F.HERO, จ๊ะ นงผณี•ซับ ศิลปิน BOWKYLION, ว่าน วันวาน10. Top Social Thai Artist of the year4EVE, 4MIX, ALLY, Bamm, BELL WARISARA, Billkin, BNK48, BOTCASH, BOWKYLION, F.HERO, Gavin D, GULF KANAWUT, Ice Paris, INK WARUNTORN, Jaonaay, JAYLERR, Maiyarap, Mew Suppasit, MILLI, NONT TANONT, NUM KALA, Patrickananda, PimryPie, PiXXiE, PP Krit, PUN, SERIOUS BACON, SPRITE, THE TOYS, Three Man Down, Tilly Birds, TRINITY, URBOYTJ, War Wanarat, Yin Anan, ต่าย อรทัย, เต้ย อภิวัฒน์, นุ๊ก ธนดล, เนสกาแฟ ศรีนคร, ไบร์ท วชิรวิชญ์, ป๊ายปาย โอริโอ้, เป๊ก ผลิตโชค, ไผ่ พงศธร, เพิร์ธ ธนพนธ์, มนต์แคน แก่นคูน, ไมค์ ภิรมย์พร, วิน เมธวิน, สิงโต นำโชค, เอิ๊ต ภัทรวี, โอ๊ต ปราโมทย์11. Top Social Global Artist of the year(G)I-DLE), Adele, aespa, Alan Walker, Ariana Grande, BLACKPINK, BonBon Girls 303, Bruno Mars, BTS, Cardi B, Doja Cat, Dua Lipa, Ed Sheeran, ENHYPEN, EXO, GOT7, Harry Styles, INTO1, ITZY, IU, IVE, JEON SOMI, Justin Bieber, Katy Perry, Kep1er, Maroon 5, Megan Thee Stallion, MONSTA X, NCT 127, NCT DREAM, NCT U, Olivia Rodrigo, Pink Sweat$, Post Malone, Red Velvet, SEVENTEEN, Shawn Mendes, Stray Kids, Sunnee, TAEYEON, Taylor Swift, THE BOYZ, The Kid LAROI, The Weeknd, TOMORROW X TOGETHER, TREASURE, TWICE, Wang Yibo, WayV, Xiao Zhan12. Top ROOMS of the Year•ROOM หยิ่น-วอร์•ROOM นุ๊ก-ปาย•ROOM PATRICK(INTO1)•ROOM เก้า-อัพ•ROOM พร้อม ราชภัทร•ROOM บอนซ์-วิน•ROOM Nene (BonBon Girls 303)•ROOM Billkin•ROOM PP Krit•ROOM บุ๋น-เปรมโหวตรัวๆ กันเลย...เพราะทุกแรงเชียร์ และเสียงโหวตจากแฟนเพลงล้วนเป็นความภูมิใจ และกำลังใจที่มีค่าสำหรับเหล่าศิลปิน เปิดโหวตแล้วตั้งแต่วันที่ 10 – 23 มีนาคมนี้ ที่ JOOX Music Application และเว็บไซต์ JOOX พร้อมร่วมลุ้นผลโหวต และติดตามความสนุกการไลฟ์ประกาศรางวัลเพื่อคนดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยไปพร้อมๆ กันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 5 เมษายนนี้ ทาง JOOX Music Application เท่านั้น!#JTMA2022#JTMA2022LiveYourMusic