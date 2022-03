MonkeyEveryday Learning Space ความสำเร็จครั้งใหม่ของ “MonkeyEveryday” เว็บไซต์เรียนออนไลน์

พี่กุ่ยจึงผลักดันเว็บไซต์ www.monkeyeveryday.com ขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าครอบครัวจะสุขสบายหรือยากลำบาก เด็ก ๆ ทุกคนต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน”

เว็บไซต์เรียนออนไลน์รูปแบบ Self – Learning “MonkeyEveryday”( www.monkeyeveryday.com ) ได้ประกาศความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัว “MonkeyEveryday Learning Space” สถานที่เพื่อการเรียนรู้ที่ครบวงจรแห่งใหม่ใจกลางสยาม ณ ตึก SIAMSCAPE ชั้น 10 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Multiverse Learning การเรียนรู้หลากหลายมิติ” เพราะการเรียนรู้ มีมากกว่าแค่ในห้องเรียน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถ เก่งขึ้นได้ทุกที่ ดีขึ้นได้ทุกวันในงานเปิดตัว MonkeyEveryday Learning Space ครั้งนี้ แบ่งออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นรอบพิธีการ และช่วงบ่ายเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ โดยในรอบเช้า เริ่มเปิดงานด้วย VDO แสดงวิสัยทัศน์ กล่าวโดย CEO ทั้งสองท่าน “ฐาปนี รัตนะพีระพงศ์ (ครูแมว)”ประธานกรรมการ บริษัท มังกี้เอเวอรี่เดย์ จํากัด และ “พิเชษฐ์ เตชะธรรม (พี่กุ่ย)” กรรมการผู้จัดการ บริษัท มังกี้เอเวอรี่เดย์ จํากัดต่อด้วยตัวแทนผู้บริหาร คุณ “ปารมี รัตนะพีระพงศ์” Co – founder ตำแหน่ง Chief Product Officer กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านภายในงาน ก่อนจะกล่าวเท้าความถึงจุดเริ่มต้นของ MonkeyEveryday ( www.monkeyeveryday.com ) ว่า “จุดเริ่มต้นของเรา เกิดจากแนวการสอนของคุณครูแมวที่เรียกว่า Self - Learning หรือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่ถูกพัฒนาและขัดเกลามาเป็นเวลากว่า 20 ปีก่อนที่จะก่อตั้ง MonkeyMonkey ขึ้นร่วมกับพี่กุ่ยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งเราการันตีได้ว่า สามารถพานักเรียนไปส่งถึงเป้าหมายได้ในทุกการสอบ โดยเฉพาะการสอบเข้า ไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา นั่นคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ แสดงให้เห็นว่านักเรียนของเรามีวิธีการเรียนที่แข็งแกร่งและไม่กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆไม่ว่าจะท้าทายแค่ไหนก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นรูปแบบการเรียนแบบนี้ก็ยังถูกจํากัดอยู่แค่ในวงแคบ“ณัฐพล ธนจารุพัฒน์” Product Owner ของ MonkeyEveryday ก็ได้ขึ้นพูดเกี่ยวกับเว็บไซต์ เวอร์ชั่น 2.0 ว่ามีความพิเศษขึ้นกว่าเดิมอย่างไร ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนออนไลน์ในยุคนี้ หรือตอบโจทย์ในการใช้เตรียมสอบเข้าได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้าง“แม้จะเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาเพียง 1 ปีกว่า ในฐานะเว็บเรียนพิเศษออนไลน์ ตัวเว็บไซต์และฟีเจอร์ของเราก็ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถบุกเข้ามาในตลาดโรงเรียนกวดวิชาจนปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานรวม 70,000 คน จึงได้ทำการเปิดตัวเว็บไซต์ MonkeyEveryday ( www.monkeyeveryday.com ) เวอร์ชั่น 2.0 ขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องพิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งฟีเจอร์เก่าที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และฟีเจอร์ใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามา เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด ทั้งในแง่การติวเข้มเนื้อหา หรือการติวเพื่อสอบเข้า 1.คลังข้อสอบ: เรามีคลังข้อสอบที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทุกสนามสอบระดับประเทศ กระดาษคำตอบของเราเสมือนจริงที่สุด เฉลยที่เรามีก็เป็นเฉลยที่ละเอียดที่สุดและมีระบบประเมิน วิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนให้หลังสอบเสร็จ 2. ห้องสมุด: เรามีบทเรียนออนไลน์มากกว่า 500 บท วีดีโอมากกว่า 4,000 คลิป และแบบฝึกหัดมากกว่า 63,000 ข้อ ชีทเรียนมีทั้ง VDO และแบบฝึกหัด รวมถึงระบบ Roadmap ที่จะช่วยสรุปผลรายสัปดาห์ ให้นักเรียนเห็นภาพรวมว่าสามารถทำได้ตามแผนไหม เรียนเร็วหรือเรียนช้ากว่าแผน ถ้าช้ากว่า ระบบก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติตามพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให้สุดท้ายแล้วนักเรียนสามารถบรรลุแผนที่นักเรียนตั้งเอาไว้ได้ 3. คอร์สเรียน: น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนได้ตามเป้าหมายของตัวเอง และเราจะมีการวัดพื้นฐานให้ก่อนเริ่มเรียนในแต่ละคอร์ส ว่าน้อง ๆ เหมาะสมที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่ 4. TCAS: วางแผนการเตรียมตัวสอบเข้ามหา’ลัย เราจะช่วยแนะนำคะแนนที่ควรได้ และคอร์สเรียนที่เหมาะสม เพื่อให้น้อง ๆ สามารถติวสิบและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ และ 5. Chat Support: น้อง ๆ สามารถถามคำถามด้านวิชาการ แนะแนว และข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน การศึกษาได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เรายังมีระบบ AR ที่จะนำเทคโนโลยี 3D model และ AR เข้ามาใช้ประกอบการสอน เพื่อช่วยทำให้น้อง ๆ เรียนออนไลน์แบบเห็นภาพมากยิ่งขึ้น”“ตะวัน อวยพรส่ง” Chief Marketing Officer พูดเกี่ยวกับภาพรวมของ MonkeyEveryday ( www.monkeyeveryday.com ) ในปีที่ผ่านมา รวมถึงทิศทางต่อจากนี้ว่า “ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เราได้ก้าวข้าม สร้างแพลตฟอร์มที่เป็นที่สุดในทุกด้านของการเรียนออนไลน์และวันนี้ MonkeyEveryday ได้ทำสำเร็จแล้ว ด้วยผลตอบรับการเติบโตแบบก้าวกระโดด แซงอดีตผู้นำโรงเรียนกวดวิชาและแอปฯเรียนออนไลน์ เราได้รับความไว้วางใจและการตอบรับที่ดีทั้งจากผู้ปกครอง และน้อง ๆ มากมาย เพราะเรารู้ว่า ถึงแม้เด็กและเยาวชนจะเป็นเพียง 10% ของคนในประเทศ แต่พวกเขาคือ 100% ในอนาคตดังนั้น MonkeyEveryday จึงขออาสาเป็นตัวแทน เปลี่ยนแปลงยกระดับการศึกษาไทยให้เท่าเทียมกันอย่างดีที่สุด และเนื่องจากเราเป็นสถาบันเรียนพิเศษแบบออนไลน์ ห้องเรียนของเราจึง “ไม่จำกัดที่นั่ง” เป็นสถานที่ที่ทุกคนเข้ามาเรียนร่วมกันมากกว่า 1,000 คนต่อ 30 นาที นอกจากนี้ อีกหนึ่งความสำเร็จคือโปรเจกต์ Monkey We fight และ Monkey We share ที่ผ่านมา เรามีนักเรียนของ 96 โรงเรียน ใน 25 จังหวัดจากทั่วประเทศ อยู่ที่ 2,147 คน ที่ให้ความสนใจในโครงการนี้ ยิ่งไปกว่านั้น อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นก็คือ Monkey Rangers ที่ได้รับเกียรติจากฮีโร่ตัวแทนแต่ละวิชา ทั้ง 6 ท่าน ถือเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญกับ MonkeyEveryday มาก ๆ ในตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา”สำหรับงานในช่วงบ่าย ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมายให้น้อง ๆได้ร่วมสนุกกัน อาทิ MR Zone สุดทึ่งไปกับการจำลองระบบกลไกภายในร่างกายมนุษย์ผ่านแว่น 3 มิติ รวมถึงกิจกรรมประเมินตนเอง Self – Assessment Zone เพื่อค้นหาแนวทางหรือความถนัดของเรา, VDO แนะนำสาขาอาชีพต่าง ๆ จากพี่ ๆ หลากหลายอาชีพ, จุด Showcase โชว์ตัวอย่างการเข้าใช้เว็บไซต์ MonkeyEveryday, The Big canvas ร่วมกันวาดภาพความฝัน แต่งแต้มสีสันอย่างอิสระผ่านจอ Touchscreen ขนาดใหญ่, Post to the Future ส่งโปสการ์ดหาตัวเองในอีก 1 เดือนข้างหน้าMonkeyEveryday Learning Space เปิดให้เข้าใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้ามาใช้นั่งอ่านหนังสือ ทำการบ้าน หรือจับกลุ่มติวได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 – 20:00 น. สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ สามารถเข้ามาใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ที่บริเวณทางเข้า