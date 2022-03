(ชมคลิป)“ปุ๊ อัญชลี” อาลัย “แตงโม” เตรียมไปร้องเพลงให้ ในพิธีคริสเตียน เผย “โบ TK” อึดอัดจนร้องไห้

ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ ที่สร้างความเสียใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก สำหรับการจากไปของนางเอกสาวล่าสุดวันนี้ (7 มี.ค.) ได้เจอนักร้องรุ่นใหญ่ผู้ที่ได้มีความทรงจำร่วมกับแตงโม เพราะเชื่อในพระเจ้าเหมือนกัน ในงานเปิดตัว CROWN token มิติใหม่แห่งวงการโทเคน ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยความรู้สึก ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมเล่าความน่ารักของแตงโมให้ฟังว่า“ก็เคยเจอค่ะ เพราะว่าคุณพ่อแตงโมได้พาน้องมาแล้วคุณพ่อก็รู้สึกสบายใจขึ้น เมื่อเห็นน้องแตงโมได้มารู้จักพระเจ้า ได้มามีกลุ่มที่พูดคุยกันได้ ทำให้เขาสดชื่นขึ้นหลายปีแล้ว”โพสต์ไอจี ‘ความจริงจะปกป้องเราได้’ ตามคำพูดของ “โบ TK” สุรัตนาวี สุวิพร ที่เอามาจากพระคัมภีร์ เพราะเห็นด้วยและอยากให้กำลังใจน้องไม่ต้องมาทำให้ทุกคนต้องวุ่นวาย ต้องเอาใจช่วย ต้องเกาะตามคาดหวัง ว่าคดีเมื่อไหร่จะจบสักที เพราะฉะนั้นความจริงจะปลดปล่อยพวกเรา The truth will set you free แล้วที่เราโพสต์ไป เพราะให้กำลังใจโบด้วย เพราะโบเขาพูดมีความนัยตรงนั้น ว่าเอ๊ะ มีอะไรหรือเปล่า จะอันตรายไหมออกมาพูดความจริง”ยังไม่ได้คุยกันหลังแถลงข่าวไป แต่น้องเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้ว“ไม่ได้คุย โบเขาเป็นคนเข้มแข็งค่ะ เขารู้เขามั่นใจในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำ เพียงแต่ว่าบังเอิญเขาไปอยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นด้วยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกมาที่จะพูดให้ความจริงจากที่เขาเห็น อะไรที่ไม่เห็นก็ไม่ต้องพูด”บังเอิญเจอล่าสุดคือกอดกันร้องไห้ตรงนั้นเลย“เขาอึดอัดมาก เราบังเอิญไปเจอน้องตอนนั้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง เราไปซื้อของพอดีแล้วไปเจอกันโดยบังเอิญเลย ก็รู้เลยว่าเขาหนักมากเหมือนกันเชื่อพระเจ้าจะทำให้ทุกสถานการณ์ดีขึ้น“ส่วนใหญ่เราก็จะบอก ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น เราไม่รู้หรอกเหตุผลว่าเพราะอะไร ทำไมเราต้องอยู่ตรงนั้น ทำไมเราต้องมามีความทุกข์ขนาดนี้ แล้วมารับความกดดันจากสังคมด้วยตอนนั้นโบยังไม่ได้ออกมาแถลง แต่เราคิดว่าทุกอย่างจะเกิดผลดีสำหรับทุกคน สำหรับคดีและสำหรับโบด้วย แต่ว่าช่วงนี้ให้คนเข้าใจผิดไปก่อนเพราะไม่รู้จะทำยังไง ทุกวันนี้ข่าวมันก็ทำให้เราสับสนวุ่นวาย คนที่เกี่ยวข้องทุกคนก็เดือดร้อนกันหมด”พิธีไว้อาลัย “แตงโม” ที่โบสถ์ จะจัดขึ้นตามพิธีของคริสเตียน“ส่วนใหญ่พิธีของคริสเตียนเป็นพิธีที่เราไว้อาลัย เราไม่ได้ใช้คำว่าพิธีศพ เพราะเรารู้ว่าร่างกายของน้อง ยังไงพวกเราแต่ละคนวันหนึ่งมันก็ต้องจาก วิญญาณเราจะจากไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเป็นพิธีนมัสการพระเจ้า คือขอบคุณพระเจ้า สำหรับน้องโมที่พระเจ้าประทานให้กับโลกนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่และพวกเราทุกคน ขอบคุณสำหรับชีวิตของเขาไม่ต้องมาทนทุกข์อย่างเราทุกวันนี้ เราก็หนุนใจครอบครัวเพื่อนฝูงพี่น้องที่รักเขาทุกคนว่าไม่เป็นไร ขอให้พระเจ้าที่จะดูแลคุ้มครองทุกคนแล้วให้รู้ว่าน้องเขาไปดีจริงๆ เหลือแต่พวกเรา เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักความรักของพระเจ้าเพื่อว่าวันหนึ่งเราเจออย่างนี้จะได้รู้ว่าเราไปไหน นั่นก็คือเป็นการไว้อาลัย เป็นการนมัสการด้วยเสียงเพลง เราจะมีให้ข้อคิด ก็คือการเทศนาของอาจารย์ธงชัย”จะไปร่วมร้องเพลงพิเศษในพิธีด้วย“จะไปร่วมร้องเพลงด้วยค่ะ แต่ละวันก็จะมีเพลงพิเศษสำหรับเรื่องเตรียมการตอนนี้เราจะมีการซ้อมเพราะว่ามันจะถึงวันแล้ว จะมีซ้อมกับนักดนตรีซ้อมนักร้อง ทีมนมัสการทั้งหมด ทั้งทีมปฏิคมคือการดูแล มีหลายส่วนงานมากที่เราต้องทำทั้งสถานที่ด้วย ก็วุ่นกันมากเลย รูปแบบงานทั้ง 3 วันจะเหมือนกัน แต่เพลงจะเปลี่ยนไป จะมีเพลงพิเศษ ทีมนมัสการจะร้องรวมกันในที่ประชุมร้องด้วยกันค่ะ เพลงพิเศษปุ๊ร้องวันแรกค่ะ”