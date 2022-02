“ท่าน ว.วชิรเมธี” ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน "อาคารเพชรสะพานบุญ"

ช่วงเช้าตรู่วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2565) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้ฤกษ์งามยามดีจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงาน "อาคารเพชรสะพานบุญ" อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรีงานนี้จัดใหญ่จัดเต็มทั้งพิธีทางศาสนาอิสลาม , พิธีพราหมณ์ และ พิธีสงฆ์ ซึ่งได้พระนักเทศน์ชื่อดังอย่าง "พระเมธีวชิโรดม" หรือ เจ้าคุณ ว.วชิรเมธี มาทำพิธีให้ หลังจากนั้นก็มีพิธีเปิดป้ายอาคาร ต่อด้วยกิมมิคเล็กๆน้อยๆกับการปลูกต้นไม้ร่วมกันเป็นที่ระลึก ปิดท้ายด้วยการแห่องค์หลวงปู่มั่นเข้าสู่อาคารเพชรสะพานบุญ นำโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นประธานในพิธี ตามมาด้วย เจ้าคุณ ว.วชิรเมธี , ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. , คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ สสธท. และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ซึ่งรวมแล้วมีมากนับร้อยคนนอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการ เพื่อครอบครัวของบุคลากรวิชาชีพสาธารณสุขไทย" โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิดท้ายด้วยบรรยายธรรมเทศนา โดย เจ้าคุณ ว.วชิรเมธีอย่างไรก็ตามในวันนี้ทาง สสธท. ยังได้ถือโอกาสอันดีงามนี้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) อีกด้วยในส่วนของ ดร.มะนู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) กล่าวว่า อาคารเพชรสะพานบุญ อาคาสำนักงานแห่งใหม่ เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงาน และให้บริการกับสมาชิกในการก้าวสู่ปีที่11 ของสสธท.อาคารเพชรสะพานบุญ ได้รับการออกแบบด้วยระบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายในติดตั้งระบบ Automation ควบคุมอาคาร ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Conference) โดยเฉพาะห้อง One Stop Sevice เพื่อรองรับการให้บริการกับสมาชิกได้อย่างครบวงจร และรวดเร็วขึ้นปัจจุบัน สสธท. มีสมาชิกทั้งสิ้น 217,950 ราย โดยภายใต้คำขวัญการดำเนินงาน "สสธท.เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากรสาธารณสุขไทย และครอบครัวในตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา สสทธ.ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทผู้เสียชีวิตไปแล้ว 5,801 ราย ในวงเงิน 6,189 ,758,669.55 บาท สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านการบริหาร และการเงินของสสธท.ดร.มนู กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้แนวคิด WE GO TO SUCCESS BEYOND TOGETHER ในปี 2565 สสธท. ตั้งเป้าขยายสมาชิกเพิ่มเป็น 300,000 ราย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับบุคลากรสาธารณสุขไทยทุกระดับทั่วประเทศ