ธีรพรคลินิก แนะนำ เทคนิคใหม่วงการศัลยกรรม ทำน้อย และสวยมาก Less is more

สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าชื่อดัง นำโดยนายก สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียน และอดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ที่โด่งดัง และเป็นที่ยอมรับระดับโลก มากกว่า 30 ปี พร้อมแนะนำการทำศัลยกรรมรูปแบบใหม่ทำน้อยและสวยมาก ด้วยเทคนิค Less is more ต้นแบบ New Normal Beauty โดยมีดารานักแสดงรุ่นใหญ่ที่ยังคงความสวยอมตะ อย่างฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ธีรพรคลินิกผู้ก่อตั้ง “ธีรพรคลินิก” กล่าวว่า ธีรพรคลินิกศูนย์ศัลยกรรมออกแบบใบหน้าเฉพาะทาง (หู ตา คอ จมูก และใบหน้า) เปิดบริการมาแล้วกว่า 30 ปี มีบริการมากมาย เช่น ทำตา 2 ชั้น เสริมจมูก ทำจมูก แก้จมูก ยกกระชับใบหน้า ศัลยกรรมใบหน้า เสริมจมูกไขมัน ฉีดหน้าด้วยไขมันแบบครบวงจร พร้อมด้วยทีมอาจารย์แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางในแต่ละส่วนของใบหน้าเข้ามาดูแลในทุกเคสที่มาใช้บริการ ซึ่งข้อดี คือ ทำให้การผ่าตัดใช้เวลาไม่นานในการเปิดแผล ลดบวมช้ำ และแผลหายเร็ว ด้วยเทคนิค Less is more ต้นแบบของความสวยในแบบฉบับ New Normal Beauty ทำน้อยและสวยมากที่ผมเป็นผู้คิดค้นขึ้นด้วยตัวเอง ซึ่ง Less is more คือการศัลยกรรมที่ไม่ต้องมีแผลขนาดใหญ่ ใช้วิธีล็อกเฉพาะจุดสำคัญๆ เพื่อให้ขนาดแผลเล็กที่สุด เจ็บตัวน้อยที่สุด แต่ได้ผลลัพธ์สวยที่สุด การันตีด้วยผลลัพธ์จากเหล่าดารา รวมถึงผู้มีชื่อเสียง และกลุ่มลูกค้า ไว้ใจมาใช้บริการนับหมื่นเคส ผมเองในฐานะผู้ก่อตั้งธีรพรคลินิกเป็นคนดูแลเองทุกอย่างไว้วางใจได้เลยครับนอกจากนี้ยังใช้ห้องผ่าตัดมาตราฐานโรงพยาบาล มีวิสัญญีแพทย์ดูแลด้านความปลอดภัย ตลอดการผ่าตัด พร้อมด้วยบริการหลังการผ่าตัดแบบครบวงจร อาทิ ผ้าปิดตา ผ้าโพกผมสวยๆ สำหรับคนที่ทำเฟซล็อค บริการประคบอบแสง ฉีดยา เพื่อลดอาการบวม หรือแม้กระทั่งบริการด้านซาลอน ด้วยช่างผมผู้เชี่ยวชาญ รู้ไลน์ของแผลผ่าตัด และคอยระวังไม่ให้แผลโดนน้ำ เพื่อความสะดวกให้ลูกค้า โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มธีรพรคลินิก ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 สอบถามเพิ่มเติมและขอรับคำปรึกษาด้านความงามได้ที่ โทร. 02-026-3265 , Line id : @teerapornclinic หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Website : https://teerapornclinic.com , Facebook : Teeraporn Clinic โดย คุณหมอชลธิศ, Instagram : TRP_clinic และ Youtube : ธีรพรคลินิก Official