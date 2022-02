มีแล้ว “Billboard” ประเทศไทย “ถ้าเราเจอกันอีก-Tilly Birds” ประเดิมคว้าอันดับ 1

1. “ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then)” - Tilly Birds

2. “ท้องฟ้า” - Paper

3. “ถ้าเธอ” - Stamp & Violete Wautier

4. “ได้แต่นึกถึง” - Only Monday

5. “Lavender” - Patrickananda

6. “เป็นได้ทุกอย่าง (Everything)” - UrboyTJ

7. “ฉบับปรับปรุง” - Zentyarb X PUNYARB Feat. LAZYLOXY

8. “I’ll Do It How You Like It” - PP Krit

9. “กลับก่อนนะ (Goodbye)” - Ink Waruntorn

10. “ศรัทธาในรัก” - MAN'R

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องฮือฮาในวงการเพลงบ้านเราเมื่อ “Billboard” (บิลบอร์ด) สื่อด้านดนตรีสุดยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นสื่อที่มี ชาร์ตจัดอันดับทางด้านดนตรีเบอร์หนึ่งของโลก ได้ประกาศจับมือกับ “MRC Data” บริษัทจัดเก็บข้อมูลด้านอุตสาหกรรมดนตรีชั้นนำของโลก เปิดตัว “Hits of the World” ชาร์ตประเภทใหม่ ที่เป็นการจัดอันดับเพลงฮิต 25 อันดับในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ยุโรป เอเชียแปซิฟิก แอฟริกา และลาตินอเมริกา รวมถึงชาร์ตบิลบอร์ดเพลงฮิตในประเทศไทย หรือ “Thailand Songs”ทั้งนี้เกณฑ์ในการจัดอันดับและคิดคะแนน ประมวลผลจากยอดสตรีมเพลงจากบริการสตรีมมิงชั้นนำของโลก อาทิ Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer และยอดดาวน์โหลดเพลงอย่างถูกลิขสิทธิ์ผ่าน iTunes และ Amazon Music รวมถึงยอดการเข้าชมภายในประเทศของวิดีโอแบบถูกลิขสิทธิ์ จาก YouTube โดยจะวัดยอดตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์สำหรับบิลบอร์ดชาร์ต Thailand Songs สัปดาห์แรกเปิดประเดิมกันด้วยบทเพลง “ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then)” ของ “Tilly Birds” ที่เข้าวินมาเป็นอันดับ 1 ตามด้วย “ท้องฟ้า (Sky)” ของ วง “PAPER” และเพลง “ถ้าเธอ” ” เพลงประกอบภาพยนตร์ “One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ” ที่ขับร้องโดย “แสตมป์ - อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข” และ “วี - วิโอเลต วอเทียร์” มาเป็นอันดับ 3โดย 10 อันดับบิลบอร์ดชาร์ต Thailand Songs สัปดาห์แรก ได้แก่