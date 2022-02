Q&A 6 คำถามสุดฟินกับ “ไบร์ท-วิน” จาก 2 GETHER THE MOVIE บน Disney+ Hotstar

ไบร์ท: สวัสดีครับ พวกเรานักแสดงจาก 2GETHER THE MOVIE ผม ไบร์ท-วชิรวิชญ์ รับบทเป็น สารวัตรครับวิน: ผมวิน-เมธวิน รับบทเป็นไทน์ครับ ผมว่าในภาพยนตร์ก็จะครบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเติบโตขึ้นมาแล้วเป็นยังไง พูดได้ว่าใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์ก็สามารถดู 2GETHER THE MOVIE รู้เรื่องได้เหมือนกันครับไบร์ท: แล้วก็เป็นการเล่าในมุมมองที่เปลี่ยนออกไปจากในซีรีส์ด้วย คือถ้าคุณดูซีรีส์แล้วมาดู 2GETHER THE MOVIE เจอฉากเดียวกันแต่ก็จะได้ดูฉากเดียวกันนั้นในความรู้สึกและการเล่าในมุมมองที่แตกต่างกันไป และยังมีฉากพิเศษอีกหลายฉากเพิ่มเข้ามาก็อยากให้ทุกคนติดตามดูกันครับไบร์ท: ถ้าซีนที่พวกผมรู้สึกจดจำมากที่สุดก็คือวันปริญญาที่มีเพื่อนๆ ทุกคนมารวมตัวกัน เหมือนเราได้เห็นตัวละครของเราเติบโตในวันนั้นด้วยจากการที่ถ่ายซีรีส์กันมา 2 ซีซันแล้วได้รียูเนียนอีกครั้งวิน: ใช่ครับ เป็นการได้กลับมาเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายกันไปแล้ว ประทับใจซีนรับปริญญาที่สุดไบร์ท: ให้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวละกันครับ คิดว่าเขาน่าจะอยากเดินทางไปในที่ต่าง ๆ แบบไพรเวทแล้วก็แบบลัคชูรี่วิน: โห ให้ผมขนาดนี้งั้นเอาเฮลิคอปเตอร์ไปละกันให้เอามาแบ่งกันใช้ได้ไบร์ท: ไปในประเทศเราใช้เฮลิคอปเตอร์กัน ไปต่างประเทศเราใช้เครื่องบินเจ็ท โอเคครับไบร์ท: น่าจะเป็นความรักที่มีแล้วทำให้คนสองคนมีความสุขขึ้นและก็มีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่ทำให้เราไม่สบายใจ ผมมองว่าความสบายใจและความเข้ากันได้เป็นสิ่งที่สำคัญของการมีความรักที่ดีครับวิน: ครับ ของผมก็รู้สึกว่าความรักที่ดีก็คือการที่คนทั้งสองคนอยู่ด้วยกันมีความสุขมากขึ้น พาให้ทั้งสองคนมีแต่เรื่องดีๆ เข้ามา ไม่คิดร้ายต่อกันครับวิน: ญี่ปุ่นครับไบร์ท: ณ ตอนนี้อยากไปญี่ปุ่นครับ อยากไปมา 2 ปีแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ไป คิดว่าถ้าอะไรมันดีขึ้นจนเราสามารถไปต่างประเทศได้แล้วคิดว่าที่แรกที่เราจะไปเป็นญี่ปุ่นครับวิน: สำหรับใครที่ยังไม่เคยรับชม 2GETHER THE MOVIE สามารถรับชมได้แล้วนะครับ บน Disney+ Hotstarไบร์ท: และสำหรับใครที่รับชมไปแล้วก็สามารถมาเก็บตกความประทับใจอีกครั้งนึง รับชมบน Disney+ Hotstar ได้เช่นกันครับ