“คุณชายอดัม” เปิดตัวรอบปฐมทัศน์ซีรีส์แนวระทึกขวัญ “REMEMBER 15” กับ 13 นักแสดงรุ่นใหม่..เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ บนแพลตฟอร์ม Viu (วิว) ทั่วทั้ง 16 ประเทศ

สิ้นสุดการรอคอย สำหรับ ซีรีส์ Viu Original เรื่อง “REMEMBER 15” ซีรีส์ Thriller ระทึกขวัญในปี 2565 ซึ่งได้จัดงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ ฉาย EP.1 และ EP.2 ร่วมลุ้นและสยองขวัญกันก่อนใคร จากผลงานจากผู้สร้างมากประสบการณ์ อย่าง ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล หรือ คุณชายอดัม และ กำกับการแสดงโดย ไป๋-เอกภพ ไป๋อารีย์ ดึง 13 นักแสดงรุ่นใหม่ที่ร้อนแรงแห่งปีมาประชันฝีมือแนวระทึกขวัญ ผ่านเรื่องราวของคำว่าเพื่อน มิตรภาพ ความรัก และความระลึกถึง ที่นำมาซึ่งความสยองขวัญ กดดันและสั่นประสาทครั้งใหม่ ลุ้นระทึกแตกต่างกว่าทุกซีรีส์ที่คุณเคยรับชมมา เตรียมตัวรอชมกันเต็มๆได้ ออกอากาศทุกวันอังคาร-พุธ เวลา 20.00 น. เริ่มตอนแรก วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ จำนวน 12 ตอน บนแพลตฟอร์ม Viu (วิว) ทั่วทั้ง 16 ประเทศโดยบรรยากาศในงานรอบปฐมทัศน์ เปิดตัวด้วยเพลง “REMEMBER 15” และ “ถ้าเพียงได้รู้” (If Only We Knew) เพลงประกอบซีรีส์ จาก 5 สาวศิลปินค่าย Narwhal Music เป็นครั้งแรก นำโดย แนทเธอรีน-ดุสิตา กิติสาระกุลชัย , มิ้น-ทสมา เทศน์ธรรม,มิวสิค-จิดาภา คงธนภักดี, หนูดี-สิริภา สุจิตต์ และไพลิน ศรีจันทร์ ที่ถ่ายทอดอารมณ์เศร้าลึกผ่านเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดผ่านเนื้อหาเพลงในซีรีส์เรื่องนี้ ต่อด้วยร่วมพูดคุยกับ 13 นักแสดง ผู้สร้าง และผู้กำกับ ถึงความรู้สึก ความประทับใจ และจุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้ นำทีมนักแสดงโดย เรย์-เวณิตา ลอยวัฒนกุล, เพียว-เพียวรินทร์ กอศิริวลานนท์, ซี-พฤกษ์ พานิช, ไข่มุก-นิลาวัลย์ เอี่ยมเชื้อสวัสดิ์, เอส-ชิษณุพงศ์ สกุลนันทิพัฒน์, บอส-ดรัณภพ ชามพูนท, ปิ่น-ธัญชนก ปการัตน์, ทอมมี่-สิทธิโชค เผือกพูลผล, จิมมี่-กานต์ กฤษณะพันธ์, สายรุ้ง-ประภากร ไชยรักษ์, ไตเติ้ล-ธนธร เสนางคนิกร, นุ่น-กิ่งกาญจน์ บุญมา และนัท-ธีรารัตน์ วราเจริญภิวัตน์ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล หรือ คุณชายอดัม ได้เล่าเรื่องราวกว่าจะเป็น “REMEMBER 15” ระหว่างให้สัมภาษณ์ว่า “เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะสร้างอะไรที่แปลกใหม่ให้วงการบันเทิงไทย ความพิเศษเริ่มตั้งแต่ตัวบท เราได้มีการพูดคุยถึงชีวิตส่วนตัวของน้องนักแสดงแต่ละคน และนำสิ่งเหล่านั้นมาดัดแปลงให้เป็นเรื่องราว เรียกได้ว่าบทเรื่องนี้มาจากตัวน้องๆ ที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และหาวิธีคิดความรู้สึกของตัวละครร่วมกัน ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ในการแคสติ้งนักแสดงเลยก็ว่าได้ เพราะปกตินักแสดงจะเล่นตามบทบาทที่ได้รับ แต่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้บทจะออกมาจากตัวนักแสดงและความรู้สึกของพวกเขาจริงๆ ยังได้รวมคนเบื้องหลังมากคุณภาพมาร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็น "เพื่อน ภาคภูมิ วงษ์จินดา" และผู้กำกับมากฝีมือ "ไป๋ เอกภพ ไป๋อารีย์" ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดเรื่องราวในครั้งนี้อีกด้วย "REMEMBER 15" เป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญที่ไม่มีพระเอกนางเอกของเรื่อง มีความอิสระในการเล่าเรื่องเน้นเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ เรื่องราวน่าติดตาม การร้อยเรื่องราวค่อยๆ เพิ่มเนื้อหา ความสนุก ความตื่นเต้น ความอยากรู้ และความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ และคาแรกเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวนั้นมีความน่าสนใจและมีความชัดเจนของตัวเองอยู่“สำหรับ Remember 15 เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่เราจะทำซีรีส์ให้มีความเป็นสากลขึ้น ซึ่งเราศึกษาวิธีการทำงานแบบภาพยนตร์ และนำมาประยุกต์ใช้โดยมีการโฟกัสที่การแสดงเป็นหัวใจหลัก และปัจจัยเสริมคือการที่ซีรีส์ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นทั้งกล้องถ่ายหนัง ไฟ ระบบการจัดการ ทุกๆอย่างเรามีมาตรฐานเทียบเท่าสากลแล้ว ที่เหลือคือการที่เราจะตั้งคำถามว่า แล้วอะไรล่ะที่จะทำให้ซีรีส์ของไทยมีการพัฒนาจากก้าวหนึ่งไปอีกก้าวหนึ่งได้? เรามักจะพูดว่าดาราของเกาหลี ดาราของญี่ปุ่น ดาราจีน ดาราของอเมริกา อังกฤษ ยุโรปมีความเก่ง การแสดงสามารถตีบทให้แตก มีความเข้าใจในตัวละครแตกฉาน มีวิธีคิดทางการแสดงที่ยอดเยี่ยม เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำ Remember 15 เป็นซีรีส์ที่ดีขึ้น เราจะทำอย่างไรได้บ้างที่จะสามารถปรับหรือประยุกต์การแสดงในภาพยนตร์ที่ดีดีทั่วโลกมาใช้ในเรื่องของเรา ซึ่งก็ได้ทดลองดูและได้ผลเป็นที่น่าพอใจและมันก็พาเราไปสู่อีกโลกหนึ่งของการสร้างงานภาพยนตร์หรือซีรีส์ด้าน คุณ ธวัตวงศ์ ศิลมานนท์ กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย Viu Thailand กล่าวว่า “ การนำซีรีส์เรื่อง REMEMBER 15 มาออกอากาศบนแพลตฟอร์ม Viu นั้น เริ่มมาจากการที่คุณชายอดัม-ม.ร.ว. เฉลิมยุคล ชาตรี ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์ของ Viu อยู่แล้ว และทาง Bison Idia ที่ทางคุณชายอดัมดูแลในเรื่องการผลิตซีรีส์เรื่องนี้ ได้มีการพูดคุยกัน มองเห็นว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆ อีกเรื่องหนึ่ง ทาง Viu จึงได้สนับสนุนให้นำซีรีส์เรื่องนี้มาออกอากาศผ่านระบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ Viu โดยให้อิสระในการผลิตอย่างเต็มที่ และ Viu Thailand ก็มีความตั้งใจในการสนับสนุนผลงานของคนไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อบอกต่อฝีมือการผลิตสื่อบันเทิงของบ้านเราว่าไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นๆ มีพร้อมทั้งคนเก่ง บวกกับงานคุณภาพ แต่อาจจะยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรมากนัก ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผลงานของคนไทยออกสู่ระดับโลก เพราะ Viu เป็นบริการช่องทางความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ซีรีส์ ละคร หรือรายการวาไรตี้ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับชมกว่า 16 ประเทศด้วยกัน และในอนาคตต่อไป ทาง Viu Thailand กับ คุณชายอดัม ก็จะมีโปรเจกต์ร่วมกันอีก ส่วนจะมีผลงานอะไรบ้างนั้น อยากให้ทุกคนคอยติดตามกัน และเป็นกำลังใจให้พวกเราผู้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับนอกจากนี้ภายในงานยังได้เหล่าดารานักแสดง และอินฟลูเอนเซอร์ที่ตบเท้าเข้าชมซีรีส์และร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง อาทิ นนกุล-ชานน สันตินธรกุล, เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ, มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, เบ๊น อาปาเช่, หมอแล็บแพนด้า, โบ-สุรัตนาวี ภัทรานุกุล และอีกมากมาย พร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมชม ซีรีส์ “REMEMBER 15” 2 ตอนแรกก่อนใคร ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย สยามพารากอนโดยหลังจากจบการชมซีรีส์ EP.1 และ EP.2 พร้อมกันอย่างเต็มอิ่มแล้ว ตัวแทนนักแสดงร่วมกันขอบคุณและฝากติดตามผลงาน ซีรีส์ “REMEMBER 15” และกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน รวมถึงแฟนคลับ ก่อนจะปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพเก็บความประทับใจร่วมกันอีกครั้งเตรียมพบกับความสนุกครั้งใหม่จากผลงานซีรีส์ Viu Original “REMEMBER 15” โดยสามารถดาวน์โหลด Viu (วิว) ฟรีทาง https://bit.ly/3yXdm4u ได้ทั้ง App Store, Google Play และสมาร์ททีวี หรือคลิกเว็บไซต์ www.viu.com ก็พร้อมฟินเต็มอิ่มความบันเทิงเอเชีย ดูไวก่อนใคร ซับไทยเป๊ะ เพลย์ต่อเนื่องกันได้เลย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะที่สามารถรับชมซีรีส์ทุกๆ 2 ตอน ของทุกวันพุธ จำนวน 6 สัปดาห์ติดกัน ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema อีกด้วยโดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเบื้องหลังการถ่ายทำของ REMEMBER 15 ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุ๊คดุ๊ค: https://www.facebook.com/fukduk คลิ๊กดูตัวอย่างได้เลย https://youtu.be/YiIvC8yTnjo#remember15 #rmb15 #ViuOriginal #Viuเรื่องย่อ REMEMBER 15 เป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่น 12 คน ที่ไปรำลึกความหลังครบรอบ 5 ปีการเสียชีวิตของเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อ “ไลลา” เธอเสียชีวิตจากการจมน้ำเมื่อตอนมาแคมปิ้งบนเกาะร้างแห่งหนึ่งกับเพื่อนๆของเธอตอนอายุ 15 ปี ซึ่งการมารำลึกความหลังครั้งนี้กลับทำให้ทุกคนต้องมาติดเกาะอยู่ด้วยกัน พร้อมกับเรื่องราวการตายอย่างปริศนาของหนึ่งในสมาชิก ทำให้ความสัมพันธ์อันซับซ้อนของพวกเขาทุกคนที่มีส่วนเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับการตายของไลลา และเกี่ยวข้องกับการตายที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคนบนเกาะแห่งนี้ ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันเพื่อหยุดยั้งการฆาตกรรมต่อเนื่องนี้ ก่อนที่จะไม่เหลือใครมีชีวิตรอดอีก