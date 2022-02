ไฮโซสายบุญ ผิง สุภาวดี - เก่ง ธชย รวมพลคนใจบุญ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

บุญนำพา ให้มารวมตัวอีกครั้ง นำทีมโดย ไฮโซสายบุญโต้โผใหญ่ในการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้ โรงพยาบาล หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจบุญรองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นเจ้าภาพหลักในงานบุญหลายต่อหลายงาน ได้เดินทางมาร่วมงาน พร้อมด้วยคนบันเทิง อาทิทีมดาราจากซีรีส์วาย แอบมองแอบจองรัก ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากวงดัง ETC ที่ร้านดัง Stonehenge ลาดพร้าววังหินผิง สุภาวดี เปิดใจ "หลายคนชอบถามว่า ผิงทำงานอะไร รวยมาจากไหน ผิงทำงานหลายอย่างค่ะ หลักๆ เดินสายทำบุญทั้งในและต่างประเทศ ส่วนธุรกิจผิงทำหลายอย่าง เช่น รับซื้อนาฬิกาหรู กระเป๋าแอร์เมส ของแบรนด์เนมต่างๆ รับซื้อรถซุปเปอร์คาร์ ฯลฯ ส่วนงานบุญก็ยังคณะกรรมการ ให้มูลนิธิกล้าธรรม Foundation of The Dhamma Saplingจัดงานครั้งนี้ รวมพลคนใจบุญ แค่อยากรวมตัวเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนที่เรารักและรักเราให้มาร่วมปาร์ตี้สนุกด้วยกันและที่สำคัญ ผิงและกลุ่มคนใจบุญ ไม่ว่าจะเป็น หมอแยม พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร ผู้บริหารจากคลินิกดัง โทมัสคลีนิก THOMAS CLINIC ที่ฟิฟตี้ฟิฟท์พลาซ่า Fifty Fifth Plaza ทองหล่อ และหมอกี้ ชากีร่า CEO บริษัท Regen Smart City และเจ้าของแบรนด์ SHA KIRA กระเป๋าพลังจักรวาล ร่วมกันซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้โรงพยาบาล หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีต้องบอกก่อนว่าผิงไม่ได้รวยระดับหมื่นแสนล้าน แต่เราพอในจุดๆ หนึ่งแล้ว เลยอยากจะให้อะไรกลับคืนสังคมไปบ้าง อาจจะไม่มากนัก ทำเท่าที่กำลังเรามี เราแฮปปี้ที่จะให้ไปแค่ไหนก็แค่นั้น คนไทยใจบุญกันเยอะนะคะ แต่จะบริจาคให้อะไรไปกับหน่วยงานไหนก็ตาม ต้อง ตรวจเช็กให้ดีๆ จะได้สุขใจมั่นใจกับการให้จริงๆ"