สตรีมแล้ววันนี้! Netflix เปิดภารกิจการแก้แค้น แย่งชิงพลังเหนือธรรมชาติ ในภาพยนตร์ "กำปั้นคั่งแค้น” ร่วมด้วย “หญิง รฐา” นักแสดงไทยคุณภาพอินเตอร์

สตรีม) ภาพยนตร์ Netflix Film เรื่องล่าสุด วันนี้ พบกับภาพยนตร์ที่จะพาผู้ชมร่วมลุ้นไปกับภารกิจการแก้แค้นสุดมันของกลุ่มนักฆ่าผู้ครอบครองพลังเหนือธรรมชาติ ตื่นตาไปกับศิลปะการต่อสู้เหนือชั้นส่งตรงจากไชน่าทาวน์ ซานฟรานซิสโก จนมาถึงประเทศไทย พร้อมพบกับนักแสดงไทยฝีมือระดับอินเตอร์ ในบทบาท Ku An Qi ราชินีแห่งโลกมืดใต้กรุงเทพมหานคร ผู้กุมอำนาจและพลังวิเศษที่หวังควบรวมพลังวิเศษทั้งหมดไว้เพียงผู้เดียว จากฝีมือการกำกับโดย Roel Reine ผู้กำกับชาวดัตช์ที่เคยกำกับ The Scorpion King 3 และคว้ารางวัลภาพยนตร์นานาชาติมาแล้วหลายเรื่องกำปั้นคั่งแค้น (Fistful of Vengeance) เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่น ผสมผสานศิลปะป้องกันตัว แฟนตาซี และเวทมนตร์เหนือธรรมชาติ ที่ใช้กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ถ่ายทำหลัก บอกเล่าเรื่องราวของ Kai นักฆ่าที่มีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติ และกลุ่มเพื่อนที่ติดตามฆาตกรจากไชน่าทาวน์ ซานฟรานซิสโก มาถึงประเทศไทย เพื่อแก้แค้นให้กับคนที่ตนรัก แต่ในระหว่างนั้นกลับต้องไปพัวพันกับศัตรูเก่า มหาเศรษฐีผู้ลึกลับ แก๊งพลังลึกลับโบราณที่จ้องจะครอบครองโลก พบกับนักแสดงคุณภาพที่มาร่วมประชันบทบาทกันในครั้งนี้อย่างดุเดือด อาทิ Iko Uwais จาก The Raid, Lewis Tan จาก Mortal Kombat และ Lawrence Kao จาก Max Steel และ Pearl Thusi จาก Queen Sonoนักแสดงไทยฝีมือระดับอินเตอร์ กล่าวว่า “การได้มาร่วมงานในครั้งนี้หญิงดีใจมากค่ะเพราะเป็น Netflix Film เป็นภาพยนตร์ที่จะถูกฉายไปทั่วโลก และเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำงานกับทีมต่างประเทศด้วย นอกจากหญิงก็มีนักแสดงไทยคนอื่นอีกค่ะ ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งคนที่ได้รับเลือก เรื่องนี้เป็นผลงานที่หญิงได้มีส่วนร่วมในการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ ใครที่คิดถึงหญิงในภาพแอคชั่น ก็จะได้กลับมาดูในเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่หญิงทุ่มเทมากมีการซ้อมคิวต่อสู้รวมถึงในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ด้วย เป็นซีน Martial Arts ที่สวยงามมากค่ะ ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กับแฟนๆ ให้มาดูกันเยอะๆด้วยนะคะ”สามารถรับชมภาพยนตร์เรื่อง “กำปั้นคั่งแค้น” (Fistful of Vengeance) ได้พร้อมกันกว่า 190 ประเทศทั่วโลกแล้ว วันนี้ ทาง Netflix เท่านั้น!เกี่ยวกับ “กำปั้นคั่งแค้น” (Fistful of Vengeance)กำหนดฉาย: 17 กุมภาพันธ์ 2565ความยาว: 90 นาทีกำกับการแสดงและเขียนบท: Roel Reineนักแสดง: Iko Uwais, Lewis Tan, Lawrence Kao, JuJu Chan, Jason Tobin, Pearl Thusi, Francesca Corney, Tony Kranz และ หญิง รฐา โพธิ์งามสถานที่ถ่ายทำ: ประเทศไทย# # #เกี่ยวกับ Netflix:Netflix คือผู้นำบริการสตรีมมิ่งความบันเทิงระดับโลกที่มีสมาชิกจ่ายเงินรับชม 222 ล้านคนในจำนวนกว่า 190 ประเทศ มีผู้ชมซีรีส์ สารคดี ภาพยนตร์ และเกมมือถือหลากหลายแนวและในหลายภาษา สมาชิกสามารถรับชมได้จุใจทุกที่ทุกเวลาผ่านหน้าจออุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งเล่น หยุดรับชมชั่วคราว และกลับมารับชมต่อได้โดยไม่มีโฆษณาคั่นหรือข้อผูกมัดใดๆ