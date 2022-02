เปิดตัว “MOTLEY FLOWER” ศิลปินใหม่สุดคูล ปล่อยเพลง “Mount High” ฉุดอารมณ์คนเคยพลาด ควบตำแหน่งเจ้าของค่าย “BLAQ LYTE DIGITAL”

หลังจากที่เคยมีผลงานฟีทเจอริ่งเพลงกับหลากหลายศิลปินให้ได้เห็นกันมาแล้ว ล่าสุดศิลปินหนุ่มสุดคูลอย่างที่ควบตำแหน่งเจ้าของค่ายเพลงอินเตอร์สุดเท่ BLAQ LYTE DIGITAL (แบลคไลท์ ดิจิตอล) ก็ได้เวลาเปิดตัวเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเป็นทางการ กับเพลง Mount High (เมานท์ ไฮ) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ชายที่เคยได้รับความรักที่บริสุทธิ์จากผู้หญิงคนนึง แต่ดันมองข้ามความรักดีๆนั้นไป แล้วย้อนกลับมาคิดได้ว่าทุกอย่างจริงๆแล้วเกิดจากความผิดของตัวเอง และก็ยังหวังว่าในอนาคตคงจะมีวันที่ดีได้มีโอกาสแก้ไขมันใหม่กับคนรักเก่าอีกครั้งโดยเผยว่า “รู้สึกทั้งตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันเลยครับ นี่เป็น Single ที่ 4 ของผมแล้ว แต่พอได้ลองปล่อยผลงานเดี่ยวมันก็รู้สึกแปลกๆในทางที่ดี แนวนี้จริงๆมันเป็นความเจ๋งแบบใหม่ที่บางคนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ ที่เพื่อนโปรดิวเซอร์ของผม Caleb Stone ได้ทำไว้ให้ตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันครั้งแรก เพลงจะออกเป็นแนว Alternative, Indie นิดหน่อยครับ ผมเป็นคนเขียนเพลงนี้เองครับ ทุกอย่างมาจากบรรยากาศตอนที่ผมได้ยินบีทนี้ครั้งแรก ผมแค่อยากถ่ายทอดความรู้สึกของความเป็น 'Free Spirit' ( จิตอิสระ ) เท่านั้นเลยครับ เราได้น้อง Atiya มาเป็นนางเอกมิวสิควีดีโอ น้องเป็นศิลปินคนใหม่ล่าสุดในค่าย บรรยากาศโดยรวมชิลๆเหมือนขับรถจากกรุงเทพฯไปทางอีสานเลยครับสำหรับค่าย BLAQ LYTE DIGITAL ปีนึงแล้วที่เริ่มโปรเจคนี้กับ Bossa เพื่อนสนิทผมที่เป็นแกนหลัก นอกจากตัวผมแล้วจะมีอีก 9 ศิลปิน ตั้งแต่วง temp., POSS, CoCo, Geegie, SIXSUMMER AUDIO, Mojosung, Pattiiii, Viewnicha, Atiya และ Bossa On The Beat ผู้อยู่เบื้องหลังงานโปรดิวซ์ทุกชิ้น แต่ผมก็ถือว่าโชคดีที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินดังจากอเมริกาอย่าง Cherub และ Gothictropic ในเพลงที่กำลังจะปล่อยในปีนี้ด้วยฝากเพลง “Mount High” กับทุกๆคนใน BLAQ LYTE DIGITAL กับทุกคนด้วยครับ ติดตามเราได้ทาง Youtube ช่อง BLAQ LYTE DIGITAL ได้เลยครับ ปีนี้มาอีกเพียบ”Motley Flower - Mount High ( Official Music Video )https://youtu.be/fGMEKkeqfWEHashtags#MountHigh #MotleyFlower#BLAQLYTEDIGITAL#CalebStone #BossaOnTheBeat