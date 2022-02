ครั้งแรก “น้ำหวาน-แคท-น้ำ” แท็คทีมลุยพิธีกร รายการ “เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า” ช่องMONO29

ครบเครื่องทุกเรื่องสำหรับผู้หญิง กับสามพิธีกรสาวในรายการ “เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า” (The Ladies) อีกหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องจาก “ช่อง MONO29” (โมโนทเวนตี้ไนน์) ผ่านมุมมองของสามสาวสามสไตล์ มาเม้าท์มาแชร์เรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้แบบ “How to ผู้หญิงเก่ง” นำทีมโดย ตัวแม่เลดี้แห่งวงการ แคทรียา อิงลิช พร้อมด้วยสองสาวเลดี้สุดสวย น้ำหวาน ซาซ่า-พิมรา เจริญภักดี และ น้ำ ชลนที อักษรสิงห์ชัย เตรียมพาทุกคนอัปเดตเรื่องราวของแขกรับเชิญ ทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 น."น้ำหวาน" เผยต่อว่า “ลุ้นๆ ตื่นเต้นอยากให้ออกมาถูกใจผู้ชมค่ะ คิดว่ารวมพลังกันสามคนรายการจะสนุกมาก ยิ่งเทปแรกแขกรับเชิญได้พบกับพี่ได๋ ยิ่งเม้าส์กันดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆค่ะ อยากให้ติดตามชมพวกเราด้วยนะคะ”"แคท" เผยให้ฟังก่อนว่า “มารวมงานกับโมโนครั้งแรก ได้ทำหน้าที่พิธีกรซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยทำมานานมากๆ แล้วหลายสิบปี รู้สึกดีใจมาก ถือเป็นการรีเทิร์นที่ดีมากเลยค่ะ ยิ่งได้มาแท็คทีมกับน้องน้ำ น้องน้ำหวาน ได้นั่งยิงคำถามโต้ตอบกันไปมา รู้สึกดีจริงๆ คนดูจะได้เห็นเคมีของพวกเราสามสาวค่ะ”"น้ำ" เผยว่า “เป็นเกียรติมากค่ะได้ทำงานกับรุ่นพี่ทั้งสองคน เบื้องหลังสนุกมากจริงๆ เบื้องหน้าพอออกอากาศไปไม่อยากให้ผู้ชมพลาดเลย เพราะว่าพวกเราแต่ละคนจะมีสไตล์ที่แตกต่างกัน แล้วพอมาคุยพร้อมกันเลยมีไดนามิกในรายการที่เชื่อว่าจะถูกจริตผู้หญิงด้วยกันมากๆ รับรองว่าสนุกทุกนาทีแน่นอนค่ะ”สำหรับเนื้อหาในรายการ “เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า” (The Ladies) ในทุกสัปดาห์จะอัปเดตเรื่องที่ผู้หญิงต้องรู้ทั้งข่าวสาร กระแส เรื่องอินเทรนด์ แฟชั่น ความสวยความงาม และเรื่องการเงินสตาร์ทอัพ ที่ผู้หญิงยุคใหม่ต้องรู้ จากนั้นจะพาไปดูเรื่องกินเรื่องเที่ยว ร้านเด็ดคาเฟ่โดนๆ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือนเพื่อเช็คอิน และที่พลาดไม่ได้เลยคือเรื่อง “ดวง” ที่ได้หมอดูหรือนักพยากรณ์แถวหน้าของไทยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาส่องดวงชะตาให้ปังปั๊วปั๊วสัปดาห์ต่อสัปดาห์ซึ่งเทปแรกจะเริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ กับแขกรับเชิญคนพิเศษ ได๋-ไดอาน่า จงจินตนาการ นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง กับบทบาทจิตอาสาออกช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนัก ผ่านโครงการ “เราต้องรอด” เธอต้องก้าวผ่านเส้นทางอุปสรรคในวันนั้นมาได้อย่างไร ฟังจากปากเจ้าตัวได้ในรายการ“เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า” (The Ladies) เริ่มออกอากาศครั้งแรก วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 16.30 น. ทางช่องMONO29