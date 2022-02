“ทรูวิชั่นส์” พาสัมผัสมิตรภาพ ท่องยุทธภพ ให้ฟินไปเบาๆกับ “กงจวิ้น – จางเจ๋อฮั่น” ใน “Word of Honor”

พร้อมแล้วที่จะให้สาวๆทั้งหลาย รวมไปถึงแฟนบอย ได้ฟินกันไปกับ 2 นักแสดงหนุ่มสุดหล่อจากแดนมังกรอย่าง “กงจวิ้น” และ “จางเจ๋อฮั่น” ในซีรีส์ “Word of Honor (นักรบพเนจร สุดขอบฟ้า)”เรื่องราวแนวยุทธภพ ที่เหล่าชาวยุทธต่างต้องการคลังสมบัติลับของแผ่นดิน ที่ว่ากันว่าผู้ใดได้ครอบครองจะเป็นอมตะ โดยต่างแย่งชิงผลึกแก้ว หลิวหลีเจี่ย กุญแจที่เกี่ยวพันกับการเปิดคลังสมบัติลับนั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ชิ้น และแจกจ่ายไปให้กับ 5 สำนักใหญ่สมาคมทะเลสาบแบ่งกันดูแลโจวจื่อซู (จางเจ๋อฮั่น หรือ นายเอกของเรื่อง) สมาชิกคฤหาสน์สี่ฤดู หัวหน้าหน่วยเทียนชวงที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรสังหารของอ๋องที่หวังชิงตำแหน่งฮ่องเต้คนต่อไป หลังได้เข่นฆ่าผู้คนไปมากมาย ในที่สุดเขาก็อยากล้างมือจากวงการ แต่การถอนตัวออกจากเทียนชวงนั้นต้องรับโทษทัณฑ์ ด้วยการแทงตะปูเจ็ดทวารเพื่อรับพิษร้ายแสนเจ็บปวดทรมาน เพื่อค่อยๆ ทำลายวรยุทธในกาย เมื่อผ่านไปสามปีก็จะสิ้นชีพซึ่ง โจวจื่อซู ก็เลือกทางนี้ เพื่อหวังชีวิตสงบสุขเพียง 3 ปี และในระหว่างนั้นที่ โจวจื่อซู ปลอมตัวเป็นคนพเนจร เขาได้พบกับ เวินเค่อสิง (กงจวิ้น หรือ พระเอกของเรื่อง) ประมุขหุบเขาผีชิงหยา ผู้ดื้อรั้น สง่างาม ทันทีที่เจอกันครั้งแรก เวินเค่อสิง ก็รู้ทันทีว่า โจวจื่อซู คือ ผู้ทักษะยุทธ นับแต่นั้น เวินเค่อสิง จึงตามติด โจวจื่อซู ไม่ห่าง พร้อมกับไขปมในอดีตของตัวเอง และเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวในยุทธภพแบบไม่เต็มใจเท่าไรนัก แต่สุดท้ายเรื่องราวของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไร การเดินทางของนักรบทั้ง 2 จะเป็นแบบไหน เรื่องราวจะวุ่นวายเพียงใดสามารถติดตาม “Word of Honor (นักรบพเนจร สุดขอบฟ้า)” ได้ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 21.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True Asian More (120) เริ่ม 21 กุมภาพันธ์นี้สมัคร Happy Family HD Package ให้คุณได้ชมครบ ทั้งบนทีวีกับทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.truevisions.co.th หรือ โทร.02-700 -8000 กด 3