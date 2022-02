“One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ” หนังรักที่ครองใจผู้ชม ขึ้นแท่นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดประจำสัปดาห์

​“One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ” ภาพยนตร์รักของผู้กำกับ “บาส-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ” และโปรดิวเซอร์ “หว่องกาไว” ที่ร่วมออกเดินทางฉายในวันแห่งความรัก กลายเป็นหนังรักที่ครองใจผู้ชม และขึ้นแท่นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดประจำสัปดาห์ 34.42 ล้านบาท​บาส-นัฐวุฒิ เผยว่า “ผมดีใจมากครับที่หนัง One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ เป็นหนังที่ผู้ชมทุกคนพูดถึง ขอบคุณทุกเสียงติชมที่มีเข้ามา มันทำให้ผมรวมถึงทีมงาน นักแสดงทุกคนหายเหนื่อย และมีกำลังใจที่จะทำผลงานเรื่องต่อ ๆ ไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่นำพาให้หนังเรื่องนี้ทำรายได้สูงสุดประจำสัปดาห์ และเป็นหนังรักที่ผู้ชมพูดถึงในวันวาเลนไทน์ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชม อยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เพราะนอกจากเรื่องความรักแล้ว หนังยังพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนและครอบครัว อยากให้ไปชมกันนะครับ ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์”​“One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ” ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์