รับสมัครนักแสดงหน้าใหม่ “7HD NEW STARS”   “โดนัท – ปิ่น” ชวนโอกาสดีไม่ควรพลาด !!

สองนักแสดง ช่อง 7HDและชวนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่รักการแสดง เข้าร่วมสมัครเพื่อเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด พร้อมโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์งานในวงการบันเทิงอีกมากมาย โอกาสของคนที่มีใจรักด้านการแสดงมาถึงแล้ว เมื่อ ช่อง 7HD เปิดโครงการ 7HD New Stars ค้นหานักแสดงหน้าใหม่ เพื่อเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7HD โดยรับสมัครชาย-หญิงอายุระหว่าง 18-24 ปี ชายสูง 175 ซม.ขึ้นไป และหญิงสูง 165 ซม.ขึ้นไปด้านพระเอกหนุ่ม โดนัท-ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ และนางเอกสาวดาวรุ่ง ปิ่น-ชรินพร เงินเจริญ ขอเป็นตัวแทนชวนมาร่วมโครงการดี ๆ นี้กันโดยเปิดใจว่า “อยากชวนผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมสมัครโครงการ 7HD New Stars กันเยอะ ๆ นะครับ เพราะนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่มีความฝัน มีใจรักด้านการแสดง เป็นเวทีที่เราจะได้รับโอกาส และประสบการณ์จริงในวงการ ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้กับทุกคน รวมถึงโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7HD บ้านหลังนี้มี พี่ ๆ น้อง ๆ นักแสดงที่อบอุ่น รอต้อนรับทุกคนนะครับ”ส่วนเผยว่า “โครงการ 7HD New Stars เป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ สำหรับคนที่สนใจงานด้านการแสดง ตัวปิ่นเอง หลังจากที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7HD มีโอกาสได้เล่นละคร ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่สามารถหาจากที่ไหนได้ นอกจากการที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจริง ๆ ซึ่งประสบการณ์จากละครเรื่องแรก คือ ธิดาวานร ปิ่นได้อะไรกลับมาเยอะมาก ๆ ไม่ใช่แค่เรื่องของการแสดง หรือการเป็นที่รู้จัก แต่พี่ ๆ นักแสดงทุกคนพร้อมที่จะเป็นครูให้เราในทุกด้าน ทั้งวิธีคิด วิธีดำเนินชีวิต เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เราได้เจอและนั่นทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์ดี ๆ กลับมาเยอะมาก เรายังได้พัฒนาบุคลิกภาพ และเพิ่มศักยภาพของตนเองด้วยค่ะ มาสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ”สามารถติดตามรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครโครงการ 7HD New Stars ค้นหานักแสดงหน้าใหม่ ได้ที่ https://www.ch7.com/newstar สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคมนี้ โดยจะมีการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคมนี้ ส่วนในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคมนี้ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 24 คน ผ่านระบบ Zoom และจะเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ร่วมโหวต Popular Vote ทางออนไลน์ วันที่ 11-25 เมษายนนี้ ก่อนจะเข้าสู่รอบตัดสินในวันอังคารที่ 26 เมษายนนี้ โดยจะมี 14 คนที่จะได้เป็น 7HD New Stars