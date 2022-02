ปังระดับโลก “วันเดอร์เฟรม” สุดปลื้มได้ขึ้นบิลบอร์ดยักษ์ ใจกลางไทม์สแควร์

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินไทยที่ดังไกลระดับโลก สำหรับนักร้องสาวมากความสามารถสุดเซ็กซี่อย่างหรือล่าสุดเจ้าตัวปลิ้มปริ่มขั้นสุดที่ภาพของตนเองได้ขึ้นบิลบอร์ดยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ นิวยอร์ก พร้อมโพสต์ภาพผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวระบุแคปชั่นสุดแฮปปี้ว่า“อินนิวย้วกกกกก!!นั่งจิ้มๆลบๆแป้นอยู่นานมากเพื่อหาคำมาบรรยายความรู้สึกแต่ก็คิดไม่ออกเลย.. เอาเป็นว่า ดีใจ+ปลื้มปริ่ม+เติมเต็ม+ภูมิใจ+ขอบคุณ+ฮึด+ ฯลฯ = me nowขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกคน ทุกความรัก ทุกมิตรภาพ ทุกการซัพพอร์ต ทุกสถานการณ์ ทุกบทเรียน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความหมายกับเรามากจริงๆ อยู่เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ไปนานๆนะช่วงนี้ที่เห็นไม่ได้ปล่อยเพลง ไม่ได้หายไปไหนน้า กำลังพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ ฝึกฝน และพยายามอย่างหนัก อยากให้ผลงานที่ออกมาอัพเวลขึ้นไปอีก!!“ฉันกล้าฝันและฉันจะไปถึงตรงนั้นด้วยตัวของฉันเอง” เจอแน่!!ที่สำคัญขอบคุณ @spotifyasia ที่เลือกวดฟ ให้เข้าร่วมแคมเปญ EQUAL แสดงพลังหญิง และซัพพอร์ตมาตั้งแต่วันแรกของการเป็นศิลปิน เยิฟเยิฟCan’t wait for the next chapter “