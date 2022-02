“บิวกิ้น” กร้าวจะไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบ ถูกผู้หญิงคุกคามขับรถสะกดรอยตาม ถึงเป็นคนสาธารณะก็ต้องการความเป็นส่วนตัว

ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวพระเอกหนุ่มเท่านั้นที่ตกใจกับเหตุการณ์ที่มีรถปริศนาขับรถตามถึง 3 วันติด เพราะเหล่าแฟนคลับก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันไม่น้อย ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้หลักฐานทุกอย่างถึงมือตำรวจแล้ว ซึ่งตนก็หวังจะได้เจอกับคนที่ขับรถตามคนนี้ จะได้พูดคุยกันว่าทำแบบนี้เพื่ออะไร“มันเริ่มจากวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ ผมออกจากบ้านจะไปหาเพื่อนแถวพระราม 4 จากหน้าบ้านผมพอขับออกมาก็จะขึ้นทางด่วนได้เลย พอขึ้นปุ๊บก็เริ่มรู้สึกเหมือนมีคนขับตาม แต่เราก็ไม่ได้มั่นใจ เพราะปกติผมขับรถก็จะสังเกตรถรอบๆ อยู่แล้ว เพราะเวลารถขับมาเร็วเราก็จะหลบออกเพราะตามมาตั้งแต่ด่วนหน้าบ้านมาถึงพระราม 4 คือตามขับต่อเราไม่ให้ใครแทรกเลยผมก็ลองขับไปเลนขวาสุดแล้วก็ปาดกลับมาขึ้นสะพานตรงใกล้ๆ เส้นทึบเลย เขาก็ปาดตามผมมาอีก คือถ้าเกิดเขาขึ้นสะพานก็น่าจะไปเลย แต่ถ้าเขาไม่ขึ้นก็ไม่น่าจะชิดขวาปาดเหมือนผม พอชิดซ้ายผมก็เลยจอดตรงหน้าจามจุรีสแควร์ เขาก็มาจอดต่อท้ายผมแป๊บนึง ผมก็เปิดไฟฉุกเฉิน เขาจอดแป๊บนึงแล้วก็ขับเบี่ยงออกไป แล้วเลี้ยวเข้าไปในจามจุรีสแควร์ ผมก็เลยไหลรถออกมาช้าๆ แล้วก็พยายามดูข้างหลังว่ามีใครตามหรือเปล่า แล้วเขาก็วนออกมาจากจามจุรีสแควร์พอดี พอดีกับจังหวะไฟเขียวกำลังจะหมด ผมก็รีบพุ่งข้ามแยกไป เขาติดไฟแดง ก็เลยคลาดกันตรงนั้นครับวันแรกพอวันที่สองเป็นวันจันทร์ที่ผ่านมา ผมไปไลฟ์งานที่โรงแรมบันยันทรี ก็จะมีการประกาศว่าเราทำงานที่ไหนเป็นปกติอยู่แล้ว ก็ทำงานเสร็จปกติไม่มีอะไรระหว่างทางผมก็พยายามเช็กว่าเขาขับตามเราจริงหรือเปล่า เราก็ขับชิดขวาสุดแล้วก็ลองขับเร็วดู เวลาเราแทรกรูไหนเขาก็ตาม พอมาถึงราชพฤกษ์ผมก็ลองชิดซ้ายขับช้าๆ ดู ขับอยู่ 40-60 เขาก็ยังตามอยู่ไม่ยอมแซง ก็เริ่มรู้สึกว่าต้องเป็นคันเดียวกับวันนั้นแน่เลยผมก็ขับมาเรื่อยๆ พอจะถึงซอยที่มันต้องเลี้ยวเข้าหน้าบ้าน พอดีถนนหน้าบ้านผมกำลังทำถนนอยู่ เลยต้องไปทะลุอีกซอยนึง พอผมเลี้ยวมาเขาก็ยังตามมาอยู่แล้วก็ขับออกไป วันนั้นผมก็คุยกับคุณพ่อว่าช่วง 2-3 วันนี้มีคนขับรถตาม พ่อก็บอกว่าเขาตามจริงๆ หรือเปล่า รู้สึกไปเองหรือเปล่า ก็ไม่เป็นไร รอดูต่อไปรอบล่าสุดคือวันที่ผมกลับจากเซ็นทรัลเวิลด์ วันนั้นไปงานรอบสื่อหนัง พอขับออกมาจากห้างก็รู้สึกว่าโดนตามอีกแล้ว เพราะพอเราเลี้ยวออกจากห้างก็มีรถคันนี้ สีเดิม รุ่นเดิมผมก็เลยโทรหาป่ะป๊าว่ากำลังโดนตามเลย คันเดิม สีเดิมเลยที่เคยเล่าให้ฟัง ป๊าก็ถามว่าอยากลงไปคุยไหม ผมก็บอกว่าได้นะ ป๊าเลยบอกว่าเดี๋ยวป๊าออกไปด้วย เขาไม่อยากให้คุยคนเดียวแถวบ้านผมจะมีอุโมงค์ที่กลับรถไปฝั่งตรงข้าม มันเป็นถนนเลนเดียว ผมขับเข้าไปแล้วก็จอด คุณพ่อก็ขับมาพอดี ผมก็ลงไปคุยกับเขาพร้อมคุณพ่อ แล้วบอกว่า ขอโทษนะครับ ลดกระจกลงมาคุยกันหน่อยได้ไหม ก็ไม่ได้ไปเคาะกระจกอะไร ซึ่งเขาก็ตกใจและผมพยายามจะมองหน้าให้เขาลดกระจกลงมาคุย เขาก็พยายามจะขับรถแทรกหนีไป พอดีมีรถข้างหลังตามมา แต่ไม่เป็นไรเพราะเราถ่ายรูปทะเบียนรถ สีรถอะไรหมดแล้ว ค่อยไปลงบันทึกประจำวัน ก็เลยขับหลบให้เขาไป เขาก็ขับพุ่งหายไปเลย คืนนั้นก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.บางพลัด”บอกอยากให้เป็นบรรทัดฐาน ไม่อยากปล่อยให้เรื่องเงียบ“หลังจากที่ผมลงบันทึกประจำวันไว้แล้วทางตำรวจก็กำลังสืบเรื่องอยู่ครับ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครครับ แต่รถแล้วก็สีจำได้มันเหมือนกันทั้ง 3 ครั้ง ส่วนทะเบียนรถทางบริษัทเขาก็ให้ทนายส่งไปให้ตำรวจแล้ว เบื้องต้นมันเป็นรถเช่าก็อาจจะต้องสืบว่าคนเช่าเป็นใครอะไรแบบนี้ครับถามว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหม ผมว่าอาจจะต้องสืบก่อนว่าเขามาด้วยเจตนาอะไร ถ้ามาตามเฉยๆ ก็จะคุยกัน ปรับความเข้าใจกันได้ หรือถ้าเขาประสงค์ไม่ดี มาแอบถ่ายเรา แอบถ่ายครอบครัวเรา เราก็อาจจะมีวิธีจัดการอีกแบบหนึ่ง เพราะเราต้องการจะตามตัวให้เจอ เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานให้รู้สึกกลัว ไม่ใช่ว่าทำแล้วก็หายไป ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใคร แล้วมาทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องครับ อยากจะทำให้เป็นบรรทัดฐานมากกว่าผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวหรือคุกคามกันเกินไปเพราะเขาตามถึงหน้าบ้าน เขาอาจจะรู้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหน ผมว่ารอบแรกเขาถ่ายเราออกจากบ้านด้วย ผมก็เลยรู้สึกกังวล เพราะที่บ้านมีอาม่า อากง และญาติๆ อยู่กันเยอะด้วยมันเป็นบริเวณใกล้บ้านอย่างที่บอก คือบ้านผมคนอยู่เยอะ แล้วก็อีกซอยจะเป็นญาติๆ อยู่ รวมถึงตัวเราเองด้วย พอเขาตามมาถึงที่บ้าน เราก็รู้สึกว่าการที่เขารู้ว่าบ้านเราอยู่ไหน แล้วเขากล้าที่จะมาบริเวณใกล้บ้านเราหลายๆ ครั้ง ผมว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัย แล้วก็รู้สึกว่าเราโดนคุกคามความเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้มากกว่าครับ”เผยคนขับเป็นผู้หญิง และมีผู้หญิงอีกคนนั่งมาด้วย“จริงๆ ฟิล์มมันมืดมาก เห็นลางๆ มากๆ แต่เป็นผู้หญิงครับ เห็นเขาผมยาว ผมสีทอง ใส่หมวกแก๊ปแล้วก็ใส่มาสก์ มาด้วยกัน 2 คนเพราะนั่งหน้าเราก็คิดว่าถ้าไม่ลงไปคุยก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ประชันหน้าอีกตอนไหน แล้วเรามั่นใจด้วยว่าเขาตามมาแน่ๆถามว่าจังหวะที่ขับหนีมีช่วงอันตรายไหม จริงๆ ไม่เชิงขับหนีครับ แต่ขับเช็กมากกว่าว่าเขาตามจริงรึเปล่า อย่างช่วงที่ขับหนีก็ไม่ได้หนีตลอด อย่างตอนเป็นทางยาว ก็ลองดูว่าเขาจะตามมาไหม ซึ่งเขาก็ตามมา ช่วงที่เราชะลอก็ขับ 40-60 แบบทั่วไป เพื่อจะเช็กว่าลักษณะการขับของเขานั้นขับแบบนี้อยู่แล้วหรือตามเรา ซึ่งเราก็จะเปลี่ยนวิธีขับหลายแบบเพื่อเช็กว่าเขาขับตามเราไหมมากกว่าครับ ถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะเป็นแฟนคลับที่คลั่งเรามาก จริงๆ ไม่ทราบเลยครับว่าเขาเป็นแฟนคลับรึเปล่า ไม่รู้ว่าเขามีเจตนาอะไร เขาคือใคร แล้วก็ไม่ได้ถามกลุ่มแฟนคลับด้วยครับ”บอกคงไม่ย้ายบ้านหนี แต่จะติดกล้องที่รถและระวังมากขึ้น“ก็คงไม่ได้ย้ายบ้านครับ (หัวเราะ) อยู่บ้านเดิม ก็คุยกับพี่ๆ ว่าจะมีการติดกล้อง เพราะตอนนี้ไม่มีกล้องด้วย เลยไม่ได้เห็นว่าเขาตามยังไง ไม่มีกล้องที่เป็นหลักฐาน ก็จะมีกล้องที่เห็นแค่ในบ้าน แต่เหตุการณ์แบบนี้ก็เคยมีครับ เราไปงานก็เหมือนมีคนขับรถตาม แต่ก็ไม่ได้ตามมาตลอดทางถึงที่บ้านหรือตามเป็นประจำ ลักษณะคันเดิม เหมือนเดิม แต่การตามแบบสตอล์คเกอร์แบบนี้ไม่เคยเจอเลย หรือเราอาจจะไม่รู้ก็เป็นไปได้ถามว่าจะส่งผลกับงานไหม ผมว่าไม่ได้ขนาดนั้น เพราะสำหรับผมคิดว่าเคสนี้ทางบริษัทก็ช่วยดำเนินการอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ถ้าเจอตัวเราก็อาจจะต้องพูดคุยกันว่ามันอะไรยังไง เขาอาจจะไม่ได้มีความประสงค์ไม่ดีหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ โดยส่วนตัวผมไม่ได้กระทบอะไรขนาดนั้น ที่ผ่านมาผมก็ขับรถปกติคนเดียว ไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้ว ผมชอบขับรถคนเดียวครับก็แอบมีกังวลนิดนึง แต่ก็รู้สึกว่าไม่น่าจะขนาดนั้นจริงๆ ก็มีแฟนคลับทักเข้ามาให้กำลังใจเยอะ ทางดีเอ็ม หรือทางโอเพ่นแชตแล้วก็คนอื่นๆ พี่ๆ ในวงการเข้ามาให้กำลังใจเยอะ แล้วก็พี่ๆ ในบริษัท คนรอบตัว แต่ยังไม่มีใครแสดงตัวออกมาขอโทษครับครอบครัวก็ค่อนข้างเป็นห่วง เขาจะเป็นห่วงในเรื่องของคดีความมากกว่าว่าจะยังไงต่อ ตอนนี้เรื่องเป็นยังไงแล้ว จะเอาเรื่องเขาไหม อย่าไปเอาเรื่องเขาเลย ก็เถียงกันในบ้านตามสไตล์คนจีน (ยิ้ม) แต่เราห่วงความปลอดภัยเรื่องสิทธิ์บุคคลของคนในบ้านมากกว่า เรารู้สึกว่าพอเราเป็นบุคคลสาธารณะแบบนี้ คนในครอบครัวเราก็จะเหมือนได้รับผลกระทบไปด้วย เวลาเราไปไหนมาไหน โดยเฉพาะเวลามีคนตามเราถึงบ้าน เราก็ไม่อยากทำให้คนอื่นหรือคนในครอบครัวเดือดร้อน หรือโดนแบบนี้ไปด้วย”บอกถึงจะเป็นคนสาธารณะ แต่ก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเหมือนกัน“จริงๆ ถึงเราจะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ว่าในสิทธิส่วนตัว หรือการตามในทุกรายละเอียดที่จริงๆ แล้วทุกคนอาจไม่ได้อยากให้ใครมาตาม หรือไม่อนุญาตให้ใครมาขับตาม ผมคิดว่าก็ขอเหลือพื้นที่ให้ทุกคนได้มีเวลาส่วนตัวของตัวเองบ้างจริงๆ อยากขอบคุณแฟนคลับที่เป็นห่วงกัน เขารักและเป็นห่วงเรา เราไม่รู้ว่าคนที่ตามเป็นใคร แต่แฟนคลับผมน่ารักทุกคนเป็นส่วนใหญ่ เขาดูแลเราอยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องที่ไม่ดี เขาก็จะคอยช่วยเรา เป็นห่วงเราอยู่แล้ว หรือเจอเรื่องดีๆ เขาก็จะซัปพอร์ตเรา แฟนคลับเขาพิเศษสำหรับผมอยู่แล้วในทุกช่วง ไม่ใช่แค่ช่วงที่เรามีปัญหา”บอกถ้าเป็น “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” อีกฝ่ายคงขับรถตามไม่ทันแน่“ยังไม่ได้คุยกับพีพีเลยครับคงคิดว่าผมกำลังยุ่งๆ อยู่ ทั้งเรื่องจัดการคดีความ และเรื่องมีคนเข้ามาถามเยอะ อย่างวันนี้ก็เจอกัน ก็คุยกันตลอดอยู่แล้วผมว่าเขาขับตามพีพีไม่ทันหรอกครับ (หัวเราะ) อันนี้แซวครับ ผมว่าพีพีถ้ามีคนตามเขาก็น่าจะรู้นะ เพาะเขาเป็นคนช่างสังเกต เขาเป็นคนสังเกตอยู่แล้วว่ามันมีอะไรผิดวิสัยไป แถวบ้านหรือรอบตัวเขา เขาก็น่าจะรู้ เขาอาจรู้ก่อนผมอีกนะ จริงๆ ผมอาจโดนตามมานานแล้วก็ได้ แต่เราเพิ่งมีเซ้นส์ขึ้นมา”เผยได้ดูมิวสิคเพลง I'll Do It How You Like It แล้ว“ดูแล้วครับ ก็ดีครับ (เสียงสูง) สำหรับผมว่าเหมือนเขาได้ลงไปเล่นอะไรหลายอย่างในเอ็มวี ได้ใส่ไอเดียความเป็นตัวเขา ทั้งเพลงและเอ็มวีด้วย เขาก็ภูมิใจกับงานของเขามากๆ และมีความสุขกับงานของเขามากๆ เห็นแล้วก็ยินดีและดีใจไปกับเขาด้วยครับ แต่เห็นตอนแรกก็ตกใจครับเราก็คิดว่าเขามีความสุขกัน ก็ดีแล้วครับจริงๆ ผมคาดเดาเป็นอีกแบบนึงเลยครับ คิดว่าจะมีเต้นๆ แต่ไม่รู้ว่าจะเต้นแบบนี้ (ยิ้ม) ผมก็มีซ้อมเต้นทำชาเลนจ์กับเขาด้วย เขาก็ไม่ได้เอามาให้ผมดูก่อน ให้รู้พร้อมทุกคน เพลงด้วย เพลงก็ไม่ได้ฟังครับ ผมไม่รู้อะไรเลย คือเวลาเราไปที่กองถ่าย เขาไปเจอใคร ก็จะวิ่งเอาเอ็มวีไปให้ดู แต่เขาไม่ไห้ผมดูเขาคงมีความสุข ผมถึงได้บอกว่าเอ็มวีนี้เป็นเอ็มวีสนองความต้องการของเขาในหลายๆ อย่างครับ”