Edencolors เปิดตัว ไหม "Tesslift Soft" นวัตกรรมใหม่จากเกาหลี! ในงาน "Meet The Expert Vol.6" ภายใต้มาตรการควบคุมโรค โควิด-19 ตรวจ ATK เข้ม 100%

ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับไหม "Tesslift Soft" ไหมโครงตาข่ายนวัตกรรมใหม่จากเกาหลี ภายในงาน "Meet The Expert Vol.6" โดย คุณชุติมา อัศนีรดากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีเด็นคัลเลอร์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำโดย อาจารย์แพทย์ ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย S-Mart Clinic, นพ.เกรียงไกร อ่าวอุดมพันธ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ด้านฟิลเลอร์ โบท็อก ร้อยไหม และการปรับรูปหน้าด้วยเลเซอร์ DiO Clinic, นพ.ปรัชญ์ พึ่งเจษฏา Board of Director ของ บริษัท Possible Dream 789 จำกัด กับ National Director ของ Supranational Thailand และ Dr.James Min Kim Medical Advisor of Tesslift Korea แพทย์ศัลยกรรมชาวเกาหลีใต้ ร่วมพูดคุยและให้ความรู้ ไปเมื่อวันก่อน(27 ม.ค. 65) ณ Gaysorn urband resort ชั้น 19 ภายใต้มาตราการควบคุมโรคระบาด ไวรัสโควิด-19 ด้วยการตรวจ ATK ก่อนเข้างานทุกคน!พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษอย่าง ต้นกล้า - นิปุณ แก้วเรือน Mister Supranational Thailand 2021 กับ ควีน - เบญจรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ Miss Supranational Thailand 2021 จากเวที Miss & Mister SUPRANATIONAL THAILAND นั่นเองสำหรับ ไหม "Tesslift Soft" เป็นไหมร้อยหน้าโครงตาข่าย (Mesh Scaffold) เส้นไหมเงี่ยงแบบ 3D ที่ล้อมรอบด้วยโครงตาข่าย 360 องศา ชนิดแรก และชนิดเดียวของโลก นำเข้าจากเกาหลีใต้ ที่มีมาตราฐานด้านความปลอดภัยสูง โดยผ่าน อย. ประเทศไทย CE และ KFDA และได้จดสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีของตัวไหมแล้วถึง 48 ประเทศทั่วโลก ตัวไหมถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาเดิมๆ ของไหมรุ่นก่อน ปลอดภัย ไม่ทำร้ายใต้ชั้นผิว ย่อยสลายตามธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้าง ไหมมีความแข็งแรง ทนแรงต้านหรือแรงยืดหยุ่นได้ดีกว่าไหมทั่วไปถึง 80 เท่า โดยเมื่อไหมมีความแข็งแรง ก็จะช่วยยกกระชับใบหน้าได้นานขึ้น จึงเป็นการช่วยกระตุ้น Collagen ในผิวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้คือช่วยในเรื่องผิวหน้าแลดูใสขึ้นด้วย ยิ่งเวลาผ่านไป ใบหน้ายิ่งสวยเข้ารูปอย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้เวลาทำเพียง 20-30 นาที แต่ผลอยู่ได้นาน 1-2 ปี เลยทีเดียว