“หมิว สิริลภัส” หวนคืนจอ ขึ้นแท่นนางเอกซีรีส์วายเรื่องแรก

พร้อมหวนคืนจออีกครั้ง สำหรับ นักแสดงสาวที่กลับมารับบทนางเอกเรื่องแรก ของซีรีส์วายสุดฟินของผู้กำกับสุดมั่นที่จับ นักแสดงสาว “หมิว สิริสภัส” ในบทของ “แพรว” สาวสวยสุดแซ่บ ที่มีความเอาแต่ใจ ขี้วีน และ อารมณ์ ร้อนสุดซึ่งทางด้านนักแสดงสาว ยังบอกอีกว่า “การกลับมารับบท “แพรว” ในซีรีส์ Check Out คืนนั้นกับนายดาวเหนือ รู้สึกดีใจ และ เป็นบทนางเอกครั้งแรก ในซีรีส์วาย ตื่นเต้น แต่ก็จะทำออกมาให้ดี ซึ่ง ตัวบทของ “แพรว” จะค่อนข้าง ชัดเจน เรื่องนี้ ส่วนใหญ่ จะเป็น ซีนอารมณ์ ขี้เหวี่ยง ขี้วีน ก็จะต่างจากชีวิตจริง แต่ยังไง ก็ฝาก ซีรีส์วายเรื่องนี้ เพราะ หมิว ตั้งใจมากๆห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะ สำหรับ ซีรีส์วายแกะกล่องน้องใหม่จาก9Naa Production ที่จะทำให้ทุกคนฟินไปกับความน่ารัก กวน ๆ และบรรยากาศหวานซึ้งแสนโรแมนติก เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้เร็วๆนี้…Checkout คืนนั้นกับนายดาวเหนือ ออกอากาศทางช่อง #AmarinTV34 ทุกวันเสาร์ เวลา 22:30 น. เริ่มออกอากาศ เดือน มิถุนายน 2565“Please..don’t move on from me”CheckOut Series would air on AmarinTV every Saturday at 22:30 start June 2022.#CheckOutSeries#คืนนั้นกับนายดาวเหนือ#9naaproduction