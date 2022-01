“อีฟ โรเช่” เปิดตัวแคมเปญ ACTs OF LOVE ดึง “ใหม่ ดาวิกา” ประกบ “กลัฟ คณาวุฒิ” สร้างกระแสรักษ์โลก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้แบรนด์กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้โจทย์หลัก คือการพัฒนาองค์กรและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกัน เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่ที่ใส่ใจทั้งสุขภาพความงามและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ที่กำลังมาแรงในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น กลายเป็นทางเลือกใหม่ ในใจผู้บริโภค เราจึงได้สานต่อโครงการ “สวยโลกไม่เสีย ซีซั่น 3” ผ่านแคมเปญ ACTs OF LOVE เพื่อแสดงออกและตอกย้ำจุดยืนของ Yves Rocherและปีนี้เรายังได้ตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่าง ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ และ กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ มาร่วมกันเป็นพรีเซ็นเตอร์ครั้งแรก เพื่อเจาะกลุ่ม Green Generation Millennials (คนรุ่นใหม่ที่รักสินค้าธรรมชาติและเริ่มสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) ตอกย้ำ Brand ID ผ่านแคมเปญ “ACTS OF LOVE” มุ่งสื่อสารถึงจุดยืนของอีฟ โรเช่ ที่มีต่อโลกใบนี้ พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้บริโภคทุกคนได้เข้าถึง และให้ความสำคัญในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้ง Below the Line และ Above the Lineภายในกิจกรรมดังกล่าวและได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญ ACTs OF LOVE ภายใต้แนวคิด “สวยโลกไม่เสีย” พร้อมแชร์ไอเดียในการดูแลรักษาโลก ร่วมด้วยพันธมิตรที่มีแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกของเรา อาทิ HEARTIST, Wisdomative, Loopers, SOA, Fisher.folk, เพียรหยดตาล, สวนศิลป์หนองมน, Kokomary, 1001 Oven Club, Ira, Chewitjitjai, Very Whale.eco, iLeafGreen, Qualy, Sassion.Studios, ชมรมสิ่งแวดล้อม, KOEN, Environman, ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป, T.Zero, Tase Bud Lab และ Standard Archieve เพราะ Yves Rocher เชื่อมั่นเสมอว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคม คือ แรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่นอกจากนี้ Yves Rocher ยังกำหนดจัดงาน ACTs OF LOVE TOGETHER FAIR รวบรวมคนหัวใจกรีนที่มีจุดมุ่งหมายและพันธกิจเพื่อโลกใบนี้ มาสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในการสร้างการรับรู้และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงและให้ความสำคัญในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และอัพเดทความรู้ใหม่ ๆ ได้ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ณ Warehouse 30สามารถติดตามข่าวสารของแบรนด์ Yves Rocher ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้เฟซบุ๊ก: Yves Rocher(Thailand)อินสตาแกรม: @yvesrocher_thailandทวิตเตอร์: @YvesRocherTHยูทูป: YvesRocher Thailand