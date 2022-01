เซอร์ไพรส์วันเกิดสุดแสบ “ซี ศิวัฒน์” เจอ “เอมี่” แกงชุดใหญ่รับอายุ 40 หลอกจ้างงาน 3 แสน

เรียกว่าเป็นปาร์ตี้วันเกิดรับอายุ 40 สุดเซอร์ไพรส์ ของนักแสดงและพิธีกรชื่อดังสุดๆ เพราะเจ้าตัวนั้น ถูกภรรยาสุดที่รักอย่างจัดหนักแกงชุดใหญ่ เล่นเป็นทีม ไล่ตั้งแต่ผู้จัดการส่วนตัว รวมถึงเพื่อนๆ ซึ่งร่วมแท็กทีมทำเซอร์ไพรส์ให้ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ภาพ พร้อมแคปชั่นบรรยายร่ายยาวว่า“ผมโดนหลอกในวัย 40 ปี … จุดเริ่มต้นของปฎิบัติการครั้งนี้ นำทีมโดยคุณภรรยาเอมี่ กลิ่นประทุม วางแผนจะจัดงานวัดเกิดให้สามีอย่างไรดี..???แผนการคือ ผจก ส่วนตัวคุณเก๋วางแผนว่า มีงานลูกค้าประกัน เป็น private party ข้างริมแม่น้ำเจ้าพระยา ค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้คือ 300,000 บาท!!!! ผมได้ยินแบบนั้น ความโลภก็พุ่งพร่าน ปกติเคยไปงานแบบนี้อยู่แล้ว เลยไม่เอะใจ แต่ต้องยอมรับว่า 300,000บาท ทำให้ผมไม่มีสติอะไรทั้งนั้น ก็เชื่อแบบสนิทใจ ผมก็เตรียมตัวอย่างดี เซทวงดนตรี(วงsing with me) ซ้อมเพลงล่วงหน้า(นักดนตรีรู้เห็นเป็นใจ) จ้างช่างหน้า ช่างผม หาStlylist เรียบร้อย ทุกคนคือผู้ร่วมขบวนการ ผมก่ะ entertainลูกค้าเต็มที่ ให้คุ้มกับเงิน300,000เมื่อเดินทางมาจุดเกิดเหตุ มีการตรวจATK ผู้ตรวจเป็นคุณหมอ จาก รพ บำรุงราษฎร์ …(จริงจังมั้ยล่ะ) พอผมขึ้นมาบนเรือเพื่อสวัสดีลูกค้า แต่สิ่งที่ผมเจอกลับไม่ใช่ลูกค้า กลับมีแต่คนที่ผมคุ้นหน้าคุ้นตา คือคนสนิท และคนที่ผมรักมากๆ ทุกคนอยู่บนเรือลำนี้ วินาทีนั้นก็รู้แล้วว่า โดนแกง!!!!!!!!! เต็มๆทั้งตกใจ ทั้งดีใจ ทั้งมีความสุข เพราะทุกคนที่ผมรักที่สุด หลอกผมได้แนบเนียน แบบไม่รู้มาก่อน ทั้ง ผจก ภรรยา เพื่อนพี่น้องในวงการ เพื่อนนอกวงการ คนขับรถ(คุณเดช) แต่มันคือความทรงจำที่ดี และเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดครบรอบ 40ปีของผมจริงๆ ขอบคุณทุกคนที่รักผม ผมอยากจะบอกว่าผมก็รักทุกๆคนมากเช่นกัน สุดท้ายอยากจะบอกว่า 300,000 บาท นอกจากไม่ได้แล้ว ยังต้องเสียเงินแบบไม่รู้ตัวอีก!!!!! รักนะครับทุกคน โดยเฉพาะคุณภรรยาตัวแสบ ซี ศิวัฒน์ด้านภรรยาคนสวยก็ออกมาโพตส์ภาพ พร้อมแคปชั่นว่า Happy birthday honey เข้าสู่เลข 4 อย่างสวยงาม —-Best wishes to you in every way ka@siwat_c