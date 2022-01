“ปันปัน” แดร็กควีนตัวแม่ประกาศศักดาบุกเวทีโลก คนไทยคนแรกในรายการ Drag Race Queens

การแข่งขันครั้งนี้มีประเทศอังกฤษเป็นประเทศเจ้าภาพ เป็นการรวบรวมเหล่าควีนจากหลายๆประเทศมาแข่งขันในระดับนานาชาติและโชว์ศักยภาพที่ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็น Drag Queen Superstarเริ่มกันที่ตัวแทนจากสหราชอาณาจักร“คิดว่าจะกำจัดฉันไปได้ง่ายๆอย่างงั้นเหรอ? ครั้งนี้ฉันมาเพื่องมงเท่านั้นย่ะ! คนจำฉันจากซีรีส์แรก Drag Race UK ในฐานะนักแสดงที่มีแบบแผน ฉันเป็นตลก, เป็นราชินีเพลง, เป็นแดนซ์ควีน, เมคอัพควีน, ลุคควีน ฉันเป็นได้ทุกอย่าง”“คราวที่แล้วฉันเป็นของเก่าจากโซโหที่นำมาขัดเกลา แต่ตอนนี้บอกเลยว่าฉันเปล่งประกายขึ้นมาก ฉันทำปาก ทำฟันเสร็จแล้ว ไปโบท็อกซ์มาอีกนิดหน่อย ฟิลเลอร์เพิ่มอีกเล็กน้อย และฉันก็ยุ่งมาก ฉันเคยผ่านรายการทีวีมามากทั้ง Celebrity Masterchef, Blankety Blank, Celebrity Circle จนตอนนี้ฉันเกือบเป็นผู้หญิงที่ดังที่สุดในอังกฤษแล้ว”“ฉันอยากเป็นควีนของโลกนี้ ฉันมาเพื่อชนะ!”ตัวแทนจากสหราชอาณาจักร“บลู ไม่ใช่โปรเจ็กต์ศิลปะ GCSE อีกต่อไปแล้ว เธอคืองานมาสเตอร์พีซจ้ะที่รัก! มันสำคัญกับฉันมากที่ได้เป็นเพศที่สามผู้โดดเด่นของ Belfast และ Northern Ireland มันบ้ามากที่เป็นสมาชิกวง Frock Destryer! เรามีอัลบัม เรามีมิวสิควิดีโอ และเรายังตระเวนกันไปทั่วโลก พลังวิเศษทางด้านแดร็กของฉันคือการดูสวย น่ารัก และมีลิ้นอาบยาพิษ ฉันพร้อมที่จะขึ้นไปสู่จุดสูงสุด ฉันคู่ควรกับการครองบัลลังก์ที่สุด”ตัวแทนจากสหราชอาณาจักร“ฉันกลับมาแล้ว! ราชินีแห่งเอสเซกซ์เองก็เป็นตัวแทนของสหราชอาณาจักร ตอนซีรีส์แรก ฉันกลายเป็นมีมล้อเลียน แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันเป็นดาว ฉันรู้ว่าฉันจะมาฟาดชาเลนจ์ต่างๆ และรู้ว่าฉันจะชนะ ฉันคือคนที่สู้ และฉันก็พร้อมที่จะโชว์ให้เห็นว่าฉันไม่พื้นๆอีกต่อไป”เจนีย์ แจ็คเก ตัวแทนจากฮอลแลนด์“หวัดดี! คุณอาจรู้จักฉันจาก Drag Race Holland ที่ที่ฉันเป็นรอง ฉันใกล้ละ! แต่รอบนี้ ฉันพร้อม ฉันกระหาย และฉันจะสนุกกว่าที่เคย ฉันมีไฟที่ลุกโชนที่พร้อมจะคว้ามันมา ฉันครบเครื่อง ฉันแสดงได้ ฉันตลก ฉันมีทุกอย่างแบบฟูลแพ็คเกจ พลังวิเศษด้านแดร็กของฉันคือของจริง 100% ฉันไม่คิดว่าฉันมีจุดด้อยตรงไหนเลยสักนิด ฮาๆ”ตัวแทนจากแคนาดา“ฉันเป็นควีนที่ถูกปล้นชัยชนะจากรายการ Drag Race ของแคนาดาในซีซันแรก แต่ฉันก็มูฟออนและตอนนี้ฉันอยู่นี่เพื่อปล้นจากคนอื่น มาลุยกันเถอะ! ฉันไม่กลัวที่จะหลุดโลก ฉันรักที่จะเต้นในจังหวะกลองของฉันเอง ฉันเป็นตัวตลกก็ได้ และฉันก็เป็นควีนที่หรูหราอลังการได้ ฉันเป็นได้หมด รอไม่ไหวที่จะพาน้องสาวออกมา ฉันกระหายเลือดของแดร็ก ระวังให้ดี เวลานอนก็เปิดตาไว้ข้างหนึ่งด้วยนะ”ตัวแทนจากอเมริกา“คนอาจคิดว่าฉันบ้าที่มาทำแบบนี้อีกแต่ฉันชอบความทรมาน ฉันเคยไปมาทุกที่นั่นเป็นเพราะ Drag Race มันไม่มีทางที่ฉันจะไม่ได้ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุด ฉันคือโปรในการแข่งขันแบบนี้ สาวๆพวกนี้เรียนรู้จากฉันได้ รูพาล อาจจะให้มงฉันก็คราวนี้แหละ!”ตัวแทนจากแคนาดา“เลมอน คือ ดาวตลกตัวแม่, แดนเซอร์, ตัวแม่แต่งหญิงและเป็นไอคอน แคนาดามีควีนส์ที่สนุกที่สุดในโลก ฉันมาที่นี่เพื่อยืนยันว่าเป็นความจริง คราวนี้แดร็กของฉันมันพุ่งกระฉูด! ฉันตื่นเต้นมาก โลกต้องตะลึงเลยล่ะ ฉันว่าควีนส์คนอื่นๆคงกลัวฉันมากแน่ๆ ฉันดูดีเวลาสวมมงนะ คงดีถ้ามอบมงให้ฉันสักมง”ตัวแทนจากอเมริกา“สวัสดีชาวโลก ฉันชื่อ โมฮาร์ท ฉันเป็นศิลปินที่ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า โมนิค ฮาร์ท แต่ตอนนี้ให้เรียกว่า โมฮาร์ท, โมเลิฟ, โมอะไรก็ได้ แล้วแต่จะเรียกฉันเลยที่รัก!ตอนที่รูพาลให้โอกาสฉัน ก็ต้องทำมันให้เต็มที่ ทำให้สุดใจ ฉันรู้ว่าฉันอยากทำแบบนี้อีกครั้ง แล้วฉันก็ได้รับโทรศัพท์ ฉันรับสายนั้นแล้วก็มาเลย นี่คือเวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วฉันเตรียมตัวพร้อมมากสำหรับการแข่งขัน ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ของฉันบนรันเวย์ที่จะเฉิดฉาย ไว้ใจได้เลย โมนิคที่ทุกคนรู้จัก แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องรู้จัก โมฮาร์ท แล้วเพราะเธอคือผู้ชนะยังไงล่ะที่รัก!”( ปันปัน – แพนแพน นาคประเสิรฐ ) ตัวแทนจากประเทศไทย“ฉันเป็นพิธีกรในรายการ Drag Race Thailand ฉันมาที่นี่เพื่อจะนำเสนอประเทศของฉัน นำเสนอตัวฉัน และเราชาวเอเชียทั้งหมด ซีซันนี้ โลกจะได้เห็นว่าแดร็กชาวเอเชียวิเศษแค่ไหน! แน่นอนว่าฉันเป็นเด็กของรูพาล แต่ฉันไม่เคยเข้าแข่งขันมาก่อน แต่ตอนนี้ฉันได้มาเป็นเด็กรูอย่างเป็นทางการ โอ้ พระเจ้า ฉันหวังว่าฉันจะทำให้ประเทศฉันภูมิใจฉันร้องได้ เต้นได้ แสดงได้ ฉันเป็นกิ้งก่าแห่งเอเชีย ฉันอยากที่จะนำเสนอความหลากหลาย ตื่นเต้นมากที่จะได้แข่งกับเหล่าควีนส์จากทั่วโลก แต่พวกเขาไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร ฉันจะเป็นม้ามืดในการแข่งขันครั้งนี้ ฉันรู้ว่าพวกนางทำอะไรได้บ้าง แต่พวกนางไม่รู้หรอกว่าฉันทำอะไรได้บ้างฉันไม่ได้มาเล่นๆ ฉันมาเพื่อฟาด ฉันจะฆ่าให้หมดทุกคน ฉันไม่ปราณี นั่นคือการใช้ชีวิตในแบบของฉัน ถ้าใครหยามพวกนั้นก็จะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป เกรงว่าฉันคงต้องบอกลาทุกคนแล้วล่ะสาว”สำหรับชาวไทยต้องบอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตา ปันปัน แพนแพน นาคประเสิรฐ กันเป็นอย่างดีเพราะโผล่ออกสื่ออยู่บ่อยครั้งทั้งในฐานะครูสอนเต้นในรายการ The Face Thailand Season 3 หรือการเป็นพิธีกรร่วมในรายการ Drag Race Thailandปันปัน ที่มีความรู้ด้านศิลปะเป็นอย่างดีเพราะมีดีกรีจบการศึกษาปริญญาตรี Bachelor of Art จาก University of California-Los Angeles (UCLA) ยังมีสาวๆตัวแม่อย่าง เลดี้ กาก้า, มารายห์ แครี่, วิทนีย์ ฮุสตัน รวมไปถึง วันเดอร์ วูแมน เป็นแรงบันดาลใจ เรียกได้ว่าความสามารถด้านศิลปะของเขาเหลือล้นจนไม่น่าเป็นห่วงกันเลยทีเดียวโดยชาวไทยสามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับ ปันปัน ได้ โดยรายการจะออนแอร์ตอนแรกวันที่ 1 ก.พ. 2022 ซึ่งมีผู้ตัดสินทั้ง มิเชล ไวเซจ, เกรแฮม นอร์ตัน, อลัน คาร์ ที่จะมาช่วย รูพาล ในการตัดสินว่าใครจะเป็นแดร็กควีนตัวแม่ของโลก นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยตัดสินพิเศษทั้ง คลารา แอมโฟ, เดซี เมย์ คูเปอร์, โจนาธาน ไบลีย์, เจด ธริลวอลล์, เมลานี ซี และ มิเชล คีแกน