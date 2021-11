"หลินชิงเสีย" ฉลองวันเกิด 3 พ.ย. แฟนคลับอึ้งดูยังไงก็ไม่เหมือนคนใกล้ 70

ทั้งนี้สิ่งที่ทำเอาหลายคนต้องแปลกใจไม่น้อยก็คือใบหน้าของเธอที่ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนหญิงวัย 67 ปีเต็มแต่อย่างใดอดีตนักแสดงดังเกิดเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 1954 ที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยเธอเป็นลูกคนที่ 2 ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 3 คนเธอเข้าสู่แวดวงการบันเทิงหลังได้รับการทาบทามจากผู้กำกับฯ และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชื่อดัง ซ่งฉุนเทา ที่เห็นแววขณะที่เธอกำลังเดินเลือกซื้อของ จึงได้ติดต่อมาเล่นในภาพยนตร์เรื่อง “ชวงไว่” (Outside The Window) ที่ดัดแปลงมาจากนิยายของ ฉงเหยา ในปี 1972จากจุดเริ่มต้น หลินชิงเสีย โด่งดังขึ้นมาในฐานะนางเอกหนังรักของวงการหนังไต้หวัน ก่อนจะข้ามไปดังที่ฮ่องกงหลังเธอมีโอกาสได้รับงานแสดงในหนังของ ฉีเคอะ เรื่อง “ศึกเทพยุทธเขาซูซัน” (Zu Warriors from the Magic Mountain) เมื่อปี 1983 จนกลายเป็นดาราดังระดับเอเชีย และมีผลงานการแสดงอย่างเนื่องโดยเฉพาะบทจอมยุทธ์ในหนังกำลังภายใน ไม่ว่าจะเป็น “เดชคัมภีร์เทวดา 2” , “เดชคัมภีร์แดนพยัคฆ์”, “เดชนางพญาผมขาว”นักแสดงหญิงอำลาวงการภาพยนตร์หลังฝากผลงานการแสดงในหนังของ หว่องกาไว เรื่อง “ผู้หญิงผมทอง ฟัดหัวใจให้โลกตะลึง” ปี 1994 เธอแต่งงานนักธุรกิจชาวฮ่องกงโดยกลับมารับงานเป็นครั้งคราว