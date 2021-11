ทุ่มสุดตัว “โอห์ม-ฟลุ้ค” นำทีมนักแสดง เวิร์คช็อป เตรียมความพร้อมด้าน ดนตรี กีฬา เพื่อความปัง สมจริง

เรียกว่างานนี้ ผู้จัด “นิวส์-เศกสิทธิ์ เป็นดี” แห่ง บริษัท นิวส์อินฟินิตี้ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ทุ่มสุดตัว ส่งนักแสดงจากซีรีส์วายที่กำลังมาแรง และเป็นที่จับตามากที่สุดในตอนนี้ อย่างเรื่อง “เลิฟ@นาย” Oh! my Sunshine Night เวิร์คช็อปตัวต่อตัว กับมือโปรตัวจริง ทั้งด้านดนตรี และกีฬา เพื่อความสมจริง เพราะในซีรีส์เรื่องนี้ จะเน้นไปในเรื่องราวของดนตรีคลาสสิค และกีฬา และเพื่อความเข้าถึงอรรถรสของการแสดง และทำให้แฟนๆ อินมายิ่งขึ้นนักแสดงจะต้องมีความรู้พื้นฐาน ทางด้านศาสตร์ต่างๆ โดยการเวิร์คช็อปครั้งนี้ นำโดย สองหนุ่มคู่จิ้นต้นตำรับ อย่าง “โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ” ในบท “คิม” ที่ในเรื่องต้องเล่นเครื่องดนตรี เชลโล่ และ หนุ่ม“ฟลุ้ค-ณธัช ศิริพงษ์ธร” ในบท “ซัน” ที่ในเรื่องต้องเล่นกีต้าร์คลาสสิค เรียกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายของทั้งคู่อย่างมาก ด้านหนุ่มคนอื่นก็ไม่น้อยหน้า ลุยเวิร์ค ช็อปในโหมดของนักกีฬาประเภทต่างๆ อย่าง “เรน” ที่รับบทโดย โน่-ภูหลวง ทองประเสริฐ , “ชุน” รับบทโดย ยูฟ่า-ณัฏวัฒน์ ตุ่นแก้ว , “โทนี่” ที่รับบทโดย มีน-ณัฐกฤต หามนตรี ลุยเวิร์คช็อป กีฬารักบี้ ที่ต้องใช้ทักษะ และร่างกายสุดทรงพลัง ด้าน “พาย” ที่รับบทโดย ดิว-นิติกร ปานคร้าม และ “เพชร” ที่รับบทโดย กันต์-กฤติกร จารุธรรมาภรณ์ ลุยเวิร์คช็อปในกีฬาฟันดาบ ที่ต้องอาศัยทักษะความว่องไว และแม่นยำโดยบรรยากาศในการเวิร์คช็อป เป็นไปด้วยความสนุกสนาน เพราะทุกคนทุ่มเทเต็มที่ เพื่อถ่ายทอดบทบาทที่ตัวเองได้รับ ออกมาให้ดีที่สุด ภาพเวิร์คช็อป ที่หยิบมาเรียกน้ำย่อยเซ็ทนี้ แค่ออเดิร์ฟ ลงจอออนแอร์เมื่อไหร่ ได้เห็นความโปรที่ออกมาเท่ห์ทะลุจอ สมจริงแน่นอนซีรีส์วายเรื่อง เลิฟ@นาย” Oh! my Sunshine Night เป็นคอนเท้นต์ Ais play Original ที่ดูฟรี จะออกอากาศให้ได้ชมทาง แอพพลิเคชั่น AIS PLAY โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวสุดเอ็กซ์คูลซีฟ ได้ทุกช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย NEWSINFINITY ENTERTAINMENT ไม่ว่าจะเป็น ยูทูป / ทวิตเตอร์ NEWSINFINITY ENTERTAINMENT , เฟสบุ๊ค INFINITY ENTERTAINMENT และ อินสตราแกรม / Tiktok : NEWSINFINITY_ENTERTAINMENT เท่านั้น