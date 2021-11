NCTzen ไทยจะพลาดได้ไง! ช้อปปี้ และ เอสเอ็ม ทรู จัดให้กับกิจกรรมสุดโปรด NCT 127 VIDEO CALL EVENT ใน Shopee 11.11 Big Sale ลดใหญ่ ใส่ไม่ยั้ง

หลังจากที่ประกาศยืนยันการเข้าร่วมเฉลิมฉลองมหกรรม Shopee 11.11 Big Sale ลดใหญ่ ใส่ไม่ยั้ง ของบอยแบนด์เคป๊อปชื่อดังอย่าง NCT 127 บน Shopee Live ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เตรียมปล่อยเซอร์ไพรส์ระลอกใหญ่อีกครั้ง ด้วยการจับมือ เอสเอ็ม ทรู จัดกิจกรรมพิเศษ NCT 127 VIDEO CALL EVENT สุดเอ็กซ์คลูซีฟขานรับเสียงเรียกร้องของแฟน ๆ NCTzen ชาวไทยโดยเฉพาะ ซึ่งผู้โชคดีจะได้รับสิทธิ์มีทแอนด์กรี๊ดในรูปแบบของวิดีโอคอลกับเมนคนโปรดแบบตัวต่อตัว ฉลองการเปิดตัวรีแพ็กเกจอัลบั้มชุดที่ 3 “Favorite” (เฟเวอริท) ที่ปล่อยเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ไปอย่างถล่มทลายแล้วก่อนหน้านี้พิเศษสุดสำหรับแฟน ๆ ชาวไทยเท่านั้น มาร่วมลุ้นเป็น 1 ใน 180 ผู้โชคดีที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม NCT 127 VIDEO CALL EVENT ในรูปแบบวิดีโอคอลตัวต่อตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเมมเบอร์คนโปรดจากจากวง NCT 127 (เอ็นซีที วันทูเซเว่น) ไม่ว่าจะเป็น TAEIL (แทอิล), JOHNNY (จอห์นนี่), TAEYONG (แทยง), YUTA (ยูตะ), DOYOUNG (โดยอง), JAEHYUN (แจฮยอน), JUNGWOO (จองอู), MARK (มาร์ค) และ HAECHAN (แฮชาน) ได้นานถึง 2 นาทีเต็ม! พร้อมรับอัลบั้มที่มีลายเซ็นของศิลปินที่เลือก และชื่อผู้โชคดีบนปก โดยมีกติกาง่าย ๆ เพียงซื้ออัลบั้ม NCT 127 The 3rd Album Repackage 'Favorite' พร้อมเลือกศิลปินที่อยากจะคอลด้วย จากร้าน Koreatown Official Shop by Shopee บน Shopee Mall ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน (เวลา 12.00 น.) ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน (เวลา 23.59 น.) 2564 ซึ่งช้อปปี้จะทำการสุ่มและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางหน้ากิจกรรม และผ่านการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันช้อปปี้ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 18.00 น. เพื่อกรอกแบบฟอร์มยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป โดยกิจกรรม NCT 127 VIDEO CALL EVENT จะจัดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งทางค่ายต้นสังกัดจะทำการยืนยันวันร่วมกิจกรรมโดยตรงกับผู้โชคดี หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนของการยืนยันสิทธิ์และทุก ๆ การซื้ออัลบั้ม NCT 127 The 3rd Album Repackage 'Favorite' จากร้าน Koreatown Official Shop by Shopee บน Shopee Mall ยังจะได้รับสินค้าที่ระลึกเป็น Exclusive Photo Card 1 ใบ ต่อ 1 อัลบั้ม ที่มีเฉพาะที่ช้อปปี้เท่านั้น นอกจากนี้ ชาว NCTzen ยังจะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ จากช้อปปี้ อาทิ โค้ดส่งฟรี โค้ดรับเงินคืน และสิทธิประโยชน์อีกมากมายเมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay ตลอดจนโค้ดส่วนลด 500 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท เพียงระบุโค้ด KFCSPNOVV500 เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice, โค้ดส่วนลด 400 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 2,000 บาท เพียงระบุโค้ด CITTROP1121 เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส มาสเตอร์การ์ด และโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปครบ 800 บาท เพียงระบุโค้ด BBLD100 เมื่อชำระผ่านบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพยังไม่หยุดแค่นี้! ช้อปปี้ยังพา NCT 127 จะมามอบความฟินให้กับแฟน ๆ และนักช้อปอย่างต่อเนื่อง ฉลองอภิมหามหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่ Shopee 11.11 Big Sale ลดใหญ่ ใส่ไม่ยั้ง ด้วยโชว์สุดพิเศษ ผ่านทาง Shopee Live ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.15 น. เป็นต้นไปพลาดไม่ได้แล้วกับกิจกรรม NCT 127 VIDEO CALL EVENT โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและศึกษาเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shopee.co.th/m/nct127-video-call-event-favorite