ปรบมือรัวๆให้ !! CHANGE2561 กับ 2 รายการคุณภาพ “Club Friday Show” และ “พี่อ้อยพี่ฉอดตัวต่อตัว” เข้าร่วมชิงรางวัล 26th Asian Television Awards

นับว่าเป็นผู้ผลิตคอนเทนท์อิสระที่โดดเด่นและน่าจับตามองเพราะเนื้องานคุณภาพผลงานการผลิตของ CHANGE2561 ที่อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เปลี่ยนโลกไม่ได้..แต่เปลี่ยนวิธีคิดได้” ในปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีทองที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว ล่าสุด CHANGE2561 ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) ได้รับข่าวดีอีกครั้ง เมื่อได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล 26th Asian Television Awards ถึง 3 รางวัล จาก 2 สาขาด้วยกัน ได้แก่ พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา เข้าชิงรางวัลสาขา Best Entertainment Presenter / Host จากรายการ “Club Friday Show” และ รายการ “Club Friday Show” เข้าชิงรางวัลสาขา Best Talk Show ส่วนรายการ “พี่อ้อยพี่ฉอดตัวต่อตัว” เข้าชิงรางวัลสาขา Best Talk Showโดยงานนี้ทาง CHANGE2561 ขอแสดงความขอบคุณที่ให้เกียรติผลงานได้เข้าร่วมชิงรางวัล และมาร่วมส่งเสียงเชียร์ให้คนไทยคว้ารางวัลนี้กันได้ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2564