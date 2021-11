MV จึ้งมาก! "Are You Ok?" เพลงเขมรฮิตติดหูจากTiktok ที่ดังระเบิดไปทั่วโลก วัยรุ่นพร้อมเร่งเสียงลำโพง โยกตามจังหวะไปด้วยกัน

Are You Ok? เพลงดังสุดจึ้งที่ชาวTiktok รู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะนอกจากเนื้อร้องและทำนองเพลงที่ให้จังหวะโจ๊ะๆ โยกๆ จนทำให้เพลงติดอยู่ในหัวทั้งวันแล้ว ยังบวกกับการดีไซน์ใส่ท่าเต้นลงไปจนกลายเป็นไวรัลให้หลายๆคนครีเอทคอนเท้นต์ ถ่ายคลิปมาสู้กันจนฮิตระเบิด แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ถึงขนาดที่คนดังหลายๆคน รวมถึงไอดอลเกาหลีก็ออกมาเต้นตามกระแสนี้ด้วย ซึ่งจะว่าไปแล้ว เหล่าTiktokers อาจจะคุ้นหูแค่ท่อนเดียวของเพลงนี้ แต่เคยสงสัยกันไหม? ว่าจริงๆแล้ว เพลงนี้เป็นเพลงของใคร มีที่มาที่ไปอย่างไร และเพลงเต็มมันร้องว่ายังไงนะ? ทำไมถึงดังระเบิดได้ขนาดนี้ วันนี้เราจะมาเฉลยกันจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มีพื้นเพมาจากประเทศกัมพูชา ของ “ต้น จันทร์สีมา” นักร้องสาวชื่อดังของกัมพูชาที่ทั้งสวยน่ารักและเสียงใส แถมยังแต่งทำนองและเนื้อร้องโดย “เล้ง นวตรา” เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์กัมพูชา เจ้าของ GALAXY NAVTRA ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพลงนี้อีกด้วย ด้วยทำนองเพลงที่มันโจ๊ะ! ซะจนโดนใจวัยรุ่นสายโยก ทำให้เพลงนี้ฮิตติดกระแสอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่ต้องสงสัย ซึ่งล่าสุดทางค่ายไม่รอช้า ได้มีการปล่อย MV เพลง Are You Ok? ออกมาให้รับชมรับฟัง พร้อมโยกย้ายกันยาวๆทั้งเพลงแล้ว ส่วนใน MV จะสนุกสนานจนชวนให้ขยับแข้งขยับขา ลุกขึ้นมาเต้นตามขนาดไหน ต้องรีบเปิดฟังกันแล้วล่ะ หรือจะถ่ายคลิปมาชาเลนจ์กันในTiktokด้วยก็ได้นะ เป็นวัยรุ่นเมืองทิพย์ เราต้องไม่ตกเทรนด์นะจ๊ะสามารถรอรับชมเพลงเต็มได้ที่ลิงค์ : https://youtu.be/kaIZnQrgASU#AreYouOk #ต้นจันทร์สีมา #GALAXYNAVTRA #Tonchanseyma