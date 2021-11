“KinnPorsche The Series” ซีรีส์วายสไตล์มาเฟียเดินหน้าเปิดกล้อง พร้อมทีมผู้จัด-ผู้กำกับใหม่ พร้อมรับชมกลางปี 65

ถือเป็นโปรเจกต์ยักษ์ฟอร์มใหญ่ที่น่าติดตามสุด ๆ สำหรับ KinnPorsche The Series (คินน์ พอร์ช เดอะซีรีส์) ซีรีส์ วาย แนว แอคชั่น ที่แฟน ๆ ต่างเฝ้ารอกันอย่างเหนียวแน่น โดย บริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด พร้อมเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ โดยผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับท๊อปของวงการบันเทิง อาทิ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ,iQiyi (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย ,บริษัท ยูเน็กซ์ ,บริษัท คีย์ทูซัคเซส จำกัด และ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เตรียมเสิร์ฟความสุข ความสนุก ความฟิน อย่างเต็มรูปแบบในปี 2565โดย KinnPorsche The Series (คินน์ พอร์ช เดอะซีรีส์) เป็นซีรีส์วาย สัญชาติไทยเรื่องแรกที่เป็น ออริจินัล คอนเทนต์ของ iQiyi (อ้ายฉีอี้) กำกับการแสดงโดย โขม-ก้องเกียรติ โขมศิริ ผู้กำกับมากฝีมือที่จะมาการันตีความสนุกกับฉากบู๊ แอคชั่นที่ใส่เต็มกันเกินร้อย พร้อมด้วยทัพนักแสดง ที่จะมาทำให้ทุกคนได้อิน ได้ฟินกันแบบสุดๆ นำทีมโดย มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง, อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ และเพิ่มดีกรีความเข้มข้นด้วยทีมนักแสดงรุ่นพี่อย่าง พีท ทองเจือ และ เอ็กซ์ ปิยะ นอกจากนี้ยังได้ วง Slot Machine มาร่วมทำเพลงประกอบซีรีส์ให้อีกด้วย แถมด้วยไฮไลท์สุดพิเศษ!!! ปิดท้ายโปรเจกต์กับโชว์สุดพิเศษ จาก บี ออน คลาวด์ ที่ครีเอทโชว์ให้แฟนคลับได้ใกล้ชิด และได้เห็นศักยภาพ ความสามารถ ความทุ่มเทของเหล่านักแสดง ถือเป็นโปรเจกต์ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเตรียมพบ KinnPorsche The Series (คินน์ พอร์ช เดอะซีรีส์) ทาง ช่องวัน 31 และพิเศษสุดกับ KinnPorsche The Series La Forte (Uncut version) บนแอปพลิเคชัน iQiyi (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com ในปี พ.ศ.2565 อย่างแน่นอนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ KinnPorsche The Series (คินน์ พอร์ช เดอะซีรีส์) ได้ที่Facebook : KinnPorsche The SeriesYoutube : Be On CloudInstagram: @beoncloud. officialTiktok : beoncloudTwitter : @beoncloud_th#KinnPorscheTheseries