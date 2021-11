“กัล กาด็อท” เตรียมรับบท Evil Queen ใน "สโนไวท์"

โดยหากตกลงเธอก็จะได้ประกบกับนักแสดงหญิงดาวรุ่งวัย 20 ปี อย่าง “เรเชล เซเกลอร์” ที่ได้รับการประกาศให้รับบท "สโนไวท์" ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะเกิดกระแสดรามาขึ้นเนื่องจากหลายคนมองว่าเธอไม่เหมาะกับบทดังกล่าวเพราะผิวขาวไม่พอสำหรับโปรเจ็กต์นี้ทางด้านค่ายดิสนีย์ได้วางตัวผู้กำกับไว้ที่"มาร์ค เว็บบ์" จาก“The Amazing Spider-Man” และ “500 Days of Summer” โดยมี Marc Platt ทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับคู่หูนักแต่งเพลงอย่าง Benj Pasek และ Justin Paul ซึ่งหนังจะเริ่มการถ่ายทำในปีหน้าทั้งนี้ทางดิสนีย์ได้วางแผนการนำเอาเทพนิยายมารีเมกใหม่ตั้งแต่ปี 2016 โดยนอกจาก Snow White แล้วก็ยังมีผลงานอื่นๆ ทั้ง “The Little Mermaid” ที่นำแสดงโดย Halle Bailey, “Pinocchio” โดย Tom Hanks และ “Lilo and Stitch” ที่จะกำกับโดย Jon M. Chu