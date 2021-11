NO TIME TO DIE คุ้มค่าแห่งการรอคอย/โดย "หนังเร่"

ชาวไทยบ้านนอกสมัย 40 -50 ปี ไม่มีใครชอบดูหนังฝรั่ง ดังนั้นหากเอาหนังฝรั่งไปฉาย รายได้ในแต่ละคืนจึงเก็บได้กระจิริดด้วยเหตุนี้นี่เอง กว่าผู้เขียนจะได้ดูเจมส์ บอนด์ ก็ตอนไปหาเพื่อนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น น่าจะประมาณปี 2527 – 2528 นู่นเชียวเพื่อนเรียนที่ ’มอดินแดง’ ส่วนผู้เขียนย่ำต๊อกไปเรื่อย วันหนึ่งหลังข้าวเย็น เพื่อนจะไปหาหญิงสาว ซึ่งเขาไม่อยากให้ผู้เขียนไปด้วย เขาจึงพาผู้เขียนไปยังโรงอาหารของหอพักแห่งหนึ่งซึ่งมีนักศึกษาหัวแหลมบางกลุ่มไปเช่าเครื่องเล่นวิดีโอมา จากนั้นใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงอาหารล้อมผ้าเก็บตังค์ ฉายหนังเจมส์ บอนด์จากที่เคยถูกตราหน้าว่าไม่มีความเหมาะสมกับบทบาทสุดยอดสายลับแห่งเมืองผู้ดี แต่ท้ายที่สุดหนุ่มผมบลอนด์ นันย์ตาสีฟ้า กลับนำพาตัวเองไปอยู่กลางใจนักดูหนังทั่วทั้งโลกเผลอๆ เหล่าเอเลียนยังปรับมือรัวๆกล่าวสำหรับ NO TIME TO DIE เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่านี่คือภาคสุดท้ายที่แดเนียล เครก จะแสดงเป็นเจมส์ บอนด์ ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ดารารายอื่น ดังนั้นเจมส์ บอนด์ภาค NO TIME TO DIE จึงเสมือนหนึ่งทิ้งท้ายฝาก แดเนียล เครกไว้ให้เหนือมหากาพย์ 007 โดยแท้โจจิ ฟูกุนากะ ผู้กำกับสัญชาติอเมริกัน ไม่ได้ลากหนังให้ยาวนานกว่า 2 ชั่วโมง หากแต่ได้บรรจงคัดสรรแต่ละฉากแต่ละแอคชั่นอย่างประณีต ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ พลานุภาพของอาวุธ ความเข้มข้นของเรื่องราวกับที่มาที่ไป รวมทั้งดาราฝ่ายหญิงเด่นๆ ทั้ง 3 คน สิบเต็มให้สิบเอ็ดครึ่งเลยอีกเรื่องที่ต้องกดดาวให้ล้านดวงได้แก่ ‘ดนตรี’ ฝีมือของ ฮาน ซัมเมอร์ มันเป็นสุ้มเสียงที่ตื่นเต้นอลังการระดับเทพจริงๆอย่างที่บอกว่าหนังค่อนข้างยาว แต่ระยะที่ทอดยาวกลับขับท่วงท่าสง่าราศีให้แดเนียล เครก เท่และทิพย์ในทุกฉากทุกตอนที่ปรากฏกายด้วยมันสมองของดีไซเนอร์ไทยนาม สุทธิรัตน์ แอนน์ ลาลาภอีกหนึ่งข้อสังเกตโดยส่วนตัว บรรดาสายลับ MI6 ทั้งหญิงชายดื่มจัดแทบทุกคน ที่สำคัญเหล้าชั้นเลิศทั้งน้านนน(เอื๊อก)