FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ แพ็กเกจ HOSPITALITY อย่างเป็นทางการ พร้อมจำหน่ายแล้วในประเทศไทย

มอบสิทธิในฐานะผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย สำหรับล่าสุดยืนยันการแต่งตั้งแพทริค กรุ๊ป บริษัทชั้นนำด้านไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2ทั้งนี้ MATCH Hospitality เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์โปรแกรมส่งเสริมการขายและการจัดจำหน่ายแพ็กเกจบัตรชมฟุตบอลโลกแต่เพียงรายเดียวที่ได้รับอนุญาตจาก FIFA ไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่ายเองโดยตรง หรือผ่านตัวแทน ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ด้วยเป็นที่ประจักษ์ว่า MATCH Hospitality ประสบความสำเร็จในการดูแล Hospitality Programmes ให้ FIFA ถึง 3 มหกรรมสำคัญด้วยกัน ได้แก่ FIFA World Cup™ และ FIFA Confederations Cup ที่แอฟริกาใต้ บราซิล รัสเซีย รวมถึง FIFA Women’s World Cup™ ที่เยอรมนี แคนาดา และฝรั่งเศสเมื่อเร็วๆ นี้ประธานกรรมการบริหาร MATCH Hospitality แถลงว่า “กาตาร์ให้การรับรองว่าสามารถมอบประสบการณ์อันน่าทึ่งแก่แฟนบอลทั่วโลก ด้วยคุณลักษณะเด่นด้านต่างๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานทั้ง 8 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ภายในกรุงโดฮาหรือห่างออกไปเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยสนามกีฬาสุดทันสมัย สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงไมตรีจิตของคนอาหรับในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน”“MATCH Hospitality เชื่อมั่นอย่างยิ่งในเอกสิทธิ์เหนือใครของ FIFA World Cup Qatar 2022™ Official Hospitality Programme ตลอดจนความสามารถของเราในการนำเสนอความก้าวล้ำที่จะเป็นประวัติการณ์ไปทั่วโลก ผู้แทนจำหน่ายของเราคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ผมมีความยินดีที่จะแจ้งว่า เราได้ตัดสินใจที่จะสานต่อความร่วมมือกับแพทริค กรุ๊ป เพื่อก้าวไปสู่บทใหม่ที่น่าตื่นเต้นในความสัมพันธ์อันยาวนาน ผมเชื่อมั่นว่าแพทริค กรุ๊ป สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับ FIFA World Cup Qatar 2022™ และเปิดประตูความพร้อมสู่แฟนบอลชาวไทย สำหรับความพิเศษซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ ตามแบบฉบับของ FIFA World Cup™”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แพทริค กรุ๊ป กล่าวเสริมว่า “แพทริค กรุ๊ป ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ดูแลการจำหน่ายตั๋วสุดเอ็กซ์คลูซีฟในประเทศไทยสำหรับ FIFA World Cup Qatar 2022™ Official Hospitality Programme ต้องขอบคุณ MATCH Hospitality สำหรับความร่วมมืออันดีเสมอมา บริษัทของเราพร้อมนำพาแฟนบอลชาวไทยสู่ FIFA World Cup Qatar 2022™ มหกรรมกีฬาซึ่งมีสถิติความต้องการเข้าชมมากที่สุดในโลก ด้วยแพ็คเกจตั๋วซึ่งรวบรวมบริการพิเศษหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการจองเที่ยวบิน ที่พัก การเดินทางระหว่างสนามแข่งขัน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่แฟนบอลแต่ละท่านปรารถนา”ขณะเดียวกันประธานฝ่ายบริหารรายได้แห่ง MATCH Hospitality เผยว่า “นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เราได้เสียงตอบรับที่ดีจากเกือบทุกประเทศหลักทั่วโลก สมดังที่คาดการณ์ไว้ว่าแพ็กเกจ FIFA World Cup Qatar 2022™ Hospitality Programme จะมีความต้องการสูง นอกจากนี้ เรายังได้รับกำลังใจอย่างท่วมท้น ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า แม้ชาวโลกจะเผชิญวิกฤตการณ์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่แฟนบอลยังคงกระตือรือร้นและให้ความสนใจอย่างไม่เสื่อมคลายต่อ FIFA World Cup Qatar 2022™ Official Hospitality Programme โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งของ FIFA Hospitality Programme ดังนั้น การผนึกกำลังกับแพทริค กรุ๊ป จึงทำให้เรามองเห็นศักยภาพและโอกาสอันรุ่งโรจน์”