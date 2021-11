ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งตรงความรู้การออมและการวางแผนการเงินถึงโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ผ่านโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools”

มุ่งมั่นปลูกฝังวินัยการออมและส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชน เดินหน้าโครงการในรูปแบบออนไลน์ ยกความรู้จาก “INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน” สู่สถานศึกษา คาดจะสามารถส่งความรู้เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้เยาวชน 24,000 คนทั่วประเทศ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (financial literacy) ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการปลูกฝังวินัยการออมและการวางแผนการเงินตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่รอบรู้ด้านการเงิน เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตยั่งยืน โดยได้ดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่ง INVESTORY Mobile Exhibition on Schools เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง“INVESTORY Mobile Exhibition on Schools เป็นโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านการออมและการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกความรู้จาก INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน สู่โรงเรียน ซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมตามหลัก 4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง ได้แก่ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล ในรูปแบบเกมที่สามารถสร้างการเรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการบริหารจัดการเงิน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม (Active Learning) พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบที่เริ่มออมและวางแผนการเงินจนเห็นผล ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถส่งความรู้การออมและการวางแผนการเงินถึงเยาวชน 24,000 คนทั่วประเทศ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้” นางพรรณวดีกล่าว“INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 5 ปี ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชนแล้วกว่า 200,000 คนทั่วประเทศ โดยปี 2564 นี้ เป็นปีแรกที่ได้ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะสามารถขยายความรู้ไปยังกลุ่มเยาวชนได้กว้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “ปฎิบัติการ วาร์ป ขึ้นยานกอบกู้โลกทางการเงิน” ผจญภัยกับเหล่า SET Hero เพื่อต่อสู้กับศัตรูร้ายทางการเงิน Money Monster โดยใช้หลัก 4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง ที่จะยังคงความสนุกสนานและสาระความรู้เช่นเดิมเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล INVESTORY@set.or.th โทร 0 2009 9999“SET…Make it Work for Everyone”