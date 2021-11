"คริสเตน สจ๊วรต์" เตรียมสละโสดหมั้นหมายกับแฟนสาวแล้ว

ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง The Howard Stern Show โดยระบุว่าข่าวดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เคยออกมายอมรับว่าเธออินเลิฟหนักมากและแทบรอไม่ไหวที่จะเป็นฝ่ายขอแฟนแต่งงานก่อน แถมยังเตรียมแผนการไว้แล้วว่าจะขอแต่งงานยังไง ซึ่งเธอรู้สึกทันทีหลังจากที่คบหากับแฟนสาวคนนี้ได้เพียง 3 เดือน แต่สุดท้ายแผนล่มเพราะ ดีแลน ก็ต้องการทำความฝันของ คริสเตน ที่อยากถูกขอแต่งงานให้เป็นจริง จึงเป็นฝ่ายเซอร์ไพรส์ขอ คริสเตน แต่งงานแทนคริสเตน กับแฟนสาวรู้จักกันมานาน 6 ปีแล้ว แต่เพิ่งจะเปลี่ยนความสัมพันธ์จากเพื่อนมาเป็นคนรักได้เกือบ 2 ปี โดย คริสเตน บอกรักแฟนสาวหลังคบหากันได้เพียงแค่ 2 สัปดาห์คริสเตน สจ๊วร์ต ออกมาเปิดเผยว่าตนเองเป็นไบเซ็กชวลเมื่อปี 2017 หลังจากที่เคยคบหากับเพศตรงข้ามอย่าง โรเบิร์ต แพตตินสัน ที่พบรักกันในกองถ่าย Twilight ก่อนจะมีข่าวเธอนอกใจไปมีสัมพันธ์ลับกับผู้กำกับดัง รูเพิร์ต แซนเดอร์ส จากเรื่อง Snow White and The Huntsman ที่เธอนำแสดงจนกลายเป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ก่อนจะกลับไปคืนดีอีกครั้งกับ โรเบิร์ต แพตตินสัน จนกระทั่งเลิกรากันอีกรอบ จากนั้น คริสเตน ก็มีข่าวคบหากับผู้หญิงเรื่อยมาตอนนี้ คริสเตน สจ๊วร์ต มีผลงานเรื่อง The Spencer รับบทเป็นเจ้าหญิงไดอานา ที่กำลังจะเข้าฉายวันที่ 5 พ.ย. นี้ ซึ่งนักวิจารณ์ต่างคาดว่าเธอจะแสดงฝีมือออกมาได้อย่างถึงบทบาทจนอาจมีชื่อเข้าชิงออสการ์เลยทีเดียว