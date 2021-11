"เจ ภูมิ" พา Defying Decay วงร็อคสัญชาติไทยขึ้นแท่นระดับโลก เตรียมทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาให้ ATREYU

โดยจุดเริ่มต้นของ Defying The Decay นั้นต้องย้อนกลับไปในปี 2011 เมื่อ "เจ ภูมิ เอื้อชูเกียรติ" เด็กหนุ่มคนดนตรีหัวก้าวหน้าลูกชายคุณแม่นักดนตรี-นักเขียน "กีกี้ ดร.นฎาประไพ สุจริตกุล" เจ้าของนิยายยอดฮิต "ดอกส้มสีทอง" และเป็นหลานของ "สมเถา สุจริตกุล" วาทยากร คีตกร นักประพันธ์เพลงคลาสสิก ที่ได้มาเจอกับ Aston ร้องนำ และ Jaypun มือกลอง ในคอนเสิร์ตของ Linkin Park เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2011 จนได้ร่วมเล่นดนตรีแนวพังค์/โพสต์ฮาร์คอด้วยกันโดยในตอนแรก Aston รับหน้าที่เล่นเบสให้กับวงด้วย กระทั่ง Jaypun ได้ถอนตัวออกไป ทางวงจึงเปลี่ยนไปเล่นดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟเมทัลแทนเจ กับ Aston ได้เริ่มหยิบเพลงของวงอย่าง Linkin Park, Bullet for my valentine และ Deftones มาคัฟเวอร์ระหว่างเล่นดนตรีกันที่อพาร์ทเมนต์ของเจทั้งๆ ที่พวกเขายังไม่มีมือกลอง และเบสด้วยซ้ำไป กระทั่งในช่วงต้นเดือน ธ.ค. จึงได้ Reymaz ที่เป็นรูมเมตของ Aston มาร่วมวงอีกคนในฐานะมือกลอง หลังเขาได้มีโอกาสพูดคุยกับสมาชิกในวงเกี่ยวกับคอนเสิร์ต Parkway Drive ที่กรุงเทพหลังจากนั้นทางวงจึงเริ่มต้นซ้อมดนตรีกันที่ Music Societ และได้เซ็นสัญญาเพื่อขึ้นแสดงที่ NIST ในวันที่ 23 มี.ค. 2012 แต่ตอนนั้นวงก็ยังไม่มีมือเบสเหมือนเดิม กระทั่งได้ Tee เข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวในเดือน ม.ค. ซึ่งในวันแสดงนั่นเองที่วงได้พบกับมือกีตาร์ที่ชื่อว่า Howard และชวนให้มาเล่นดนตรีด้วยกันแต่แล้วในเดือน เม.ย. วงก็เสียทั้ง Reymaz และ Tee ไปพร้อมๆ กัน เมื่อทั้งคู่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ แต่ไม่นานนัก Defying The Decay ก็ได้พบ KP มือกลองคนใหม่ ผ่านการแนะนำของเพื่อน จนทำให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดนตรีกัน ก่อนจะลองเล่นด้วยกันดู และ KP ก็ได้เป็นสมาชิกอีกคนของวง ซึ่งเขาก็ยังพาเพื่อนที่ชื่อ Tak เข้ามารับตำแหน่งเบสด้วย จนในเดือน เม.ย. วงจึงเริ่มทำงานอีพีแรกที่ชื่อว่า Love, Hate and FaithLove, Hate and Faith บันทึกเสียงเสร็จในเดือน ส.ค. แต่หลังจากนั้นไม่นาน Howard ก็ออกจากวงไป ส่วน Defying The Decay ก็มีโอกาสได้เริ่มแสดงตามงานปาร์ตี และงานของสถาบันการศึกษาต่างๆ จนในเดือน ก.พ. 2013 วงจึงได้ Russell ที่เป็นเพื่อนของ Howard เข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่ หลังจากนั้น Defying The Decay จึงเริ่มลงือทำอัลบั้มชุดใหม่กัน กระทั่งในเดือน มิ.ย. Aston ก็ขอออกจากวงไป เพราะเหตุผลด้านการศึกษา และความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้ เจต้องรับบทนักร้องนำแทนไปด้วยจนในเดือน พ.ย. 2013 วงก็เขียนเพลงจนเสร็จ และเริ่มบันทึกเสียงอัลบั้มโดยได้ โจอี้ สเตอร์จิส (Joey Sturgis) สุดยอดโปรดิวเซอร์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงดนตรีสายคอร์มาแล้วมากมาย ทั้ง The Devil Wears Prada, For the Fallen Dreams, Attack Attack!, Miss May I, Asking Alexandria, The Color Morale, We Came as Romans มาร่วมงานด้วยที่ผ่านมา Defying Decay มีผลงานออกมาด้วยกัน 3 อัลบั้ม คือ All We know Is Failing (2015), Metamorphosis (2019) และ LHRTG911 UK live Album (2020) พร้อมเดินสายเล่นคอนเสิร์ตในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกปัจจุบันประกอบไปด้วยภูมิ เอื้อชูเกียรติ (เจ) - นักร้องนำ, ณัฐธนัตถ์ อุชชิน (ป้อน) - กีตาร์, ชิติพัทธ์ วัลยสุรกุล (สอง) กีตาร์, อิทธิพล ทองบุญมา (เพลง) เบส, นัทธนิช บุญสิลา (เจนนี่) คีย์บอร์ด, บรรณชน บุณย์เผ่าพงศ์ (บันบัน) - เทิร์นเทเบิ้ล และ Mark Mironov - กลอง