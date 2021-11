“เบรคฟาสต์ คลับ” กลับมาเมืองไทยอีกครั้ง เริ่มต้นวันของคุณอย่างมีสไตล์เพียง 1 บาท กับแมริออท บอนวอย

ของแมริออท บอนวอย กลับมาเมืองไทยอีกครั้ง เมื่อแขก 2 คนรับประทานอาหารเช้าด้วยกันในโรงแรมของแมริออทที่ร่วมรายการ ตลอดเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2564 คนที่ 2 จ่ายเงินเพียง 1 บาทแขกของโรงแรมและผู้พักอาศัยในประเทศ สามารถค้นพบหลากหลายเมนูน่าลิ้มลอง ทั้งเมนูแบบบุฟเฟต์ หรือเซตเมนูอาหารเช้าในโรงแรมทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ แต่ละห้องอาหารนำเสนออาหารจานเด่นของตัวเอง รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่แพนเค้กและวาฟเฟิลแสนอร่อย ไปจนถึงไข่ที่ปรุงขึ้นตามต้องการ และเครื่องแกงหอมหวาน ซึ่งแมริออทจะทำให้ทุกเช้าของคุณน่าจดจำมากยิ่งขึ้นคุณกำลังมองหาการเริ่มต้นวันใหม่ที่เติมพลังให้กับคุณ ในเมืองหลวงของประเทศไทยอยู่หรือไม่ 6 โรงแรมในกรุงเทพฯ ได้แก่ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ, แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ เมย์แฟร์ กรุงเทพฯ, แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์, แบงค็อก แมริออท โฮเทล เดอะ สุรวงศ์, เรอเนซองส์ แบงค็อก ราชประสงค์ โฮเทล, ดิ แอททินี โฮเทล อะ ลักซูรี คอลเลคชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ และรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส นำเสนอดีล “เบรคฟาสต์ คลับ” ให้อาหารเช้ารูปแบบบุฟเฟต์ หลากหลายทางเลือก ทั้งอาหารเช้าแบบอาลาคาร์ท สั่งได้ไม่อั้นที่ห้องอาหาร Viu ซึ่งมองเห็นวิวราชกรีฑาสโมสร ที่เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ หรือ “สยามทีรูม” ห้องอาหารไทยแสนเก๋ที่แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ ปาร์ค ซึ่งรังสรรค์ชุดอาหารเช้าชั้นเลิศ ขณะที่ห้องอาหาร Seasonal Tastes ที่โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ นำเสนอ Breakfast Bites ด้วยข้อเสนอเย้ายวนใจ โดยแขกที่รับประทานอาหารคนที่ 2 จ่ายเพียง 1 บาทแขกของเราทางภาคใต้ของประเทศสามารถอิ่มอร่อยกับดีลเบรคฟาสต์ คลับ ได้ที่ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลินบีช ซึ่งเสิร์ฟอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์แสนประทับใจ พร้อมวิวของสระน้ำของลากูน หรือเลียบชายฝั่งที่เจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา และเลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งนำเสนออาหารเช้าแบบอาลาคาร์ท ด้วยเมนูอันหลากหลายพร้อมวิวงดงามไร้สิ่งบดบังของทะเลอันดามันขณะที่เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ห้องอาหาร Latest Recipe เชิญชวนให้มาอิ่มอร่อยกับเมนูอาลาคาร์ทแบบไม่อั้น รวมทั้งอาหารจานที่ได้แรงบันดาลใจจากอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือของประเทศไทย และสุดท้าย ณ ชายฝั่งอ่าวไทยอันระยิบระยับ เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา เสิร์ฟอาหารเช้าแบบทรอปิคัลที่ The Deck ล้อมรอบด้วยสระน้ำและพุ่มไม้เขียวขจีอาหารไทย เอเซีย และนานาชาติ ปรุงขึ้นสดๆ ทุกเช้าโดยทีมอาหารของแมริออท ทั่วประเทศไทย เคียงคู่มาด้วยชาและกาแฟระดับพรีเมียม น้ำผลไม้ ขนมปังอุ่นๆ จากเตา และอีกมากมาย ในโรงแรมที่ร่วมรายการ 14 แห่งทั่วประเทศไทย แขกที่เข้าพักในโรงแรมหรือผู้พักอาศัยในประเทศสามารถเพลิดเพลินไปกับรสชาติใหม่ๆ ได้ทุกวันกับโปรแกรม เบรคฟาสต์ คลับข้อมูลเกี่ยวกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กรุณาเข้าชมที่รายชื่อโรงแรมและร้านอาหารที่เข้าร่วม1. Le Méridien Khao Lak Resort & Spa - Beach Grill2. Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach - Merchant Kitchen3. Sukhumvit Park, Bangkok - Marriott Executive Apartments - Bistro M4. JW Marriott Khao Lak Resort & Spa - Olive5. Mayfair, Bangkok - Marriott Executive Apartments - Bistro M6. The St. Regis Bangkok - Viu7. Le Méridien Chiang Mai - Latest Recipe8. Bangkok Marriott Hotel The Surawongse - Praya Kitchen9. Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel - Flavors10. Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park - Siam Tea Room11. The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok - Seasonal Tastes12. The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok - Rain Tree Café13. Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers - Feast14. Sheraton Hua Hin Resort & Spa - The Deck