“เอลตัน จอห์น” ออกอัลบั้มที่โลกรอคอย “The Lockdown Sessions” มีคนดังร่วมงานเพียบ

รายชื่อเพลง และศิลปินที่ร่วมงานกับ เอลตัน จอห์น ในอัลบั้ม “The Lockdown Sessions” Tracklist

1. Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

2. Elton John, Young Thug & Nicki Minaj – Always Love You

3. Surfaces feat. Elton John – Learn To Fly

4. Elton John & Charlie Puth – After All

5. Rina Sawayama & Elton John – Chosen Family

6. Gorillaz feat. Elton John & 6LACK – The Pink Phantom

7. Elton John & Years & Years – It's a sin (global reach mix)

8. Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith – Nothing Else Matters

9. Elton John & SG Lewis – Orbit

10. Elton John & Brandi Carlile – Simple Things

11. Jimmie Allen & Elton John – Beauty In The Bones

12. Lil Nas X feat. Elton John – One Of Me

13. Elton John & Eddie Vedder – E-Ticket

14. Elton John & Stevie Wonder – Finish Line

15. Elton John & Stevie Nicks – Stolen Car

16. Glen Campbell & Elton John – I’m Not Gonna Miss You

หลังจากศิลปินระดับตำนาน “เอลตัน จอห์น” (Elton John) ปล่อยซิงเกิลสนุก ๆ ชวนทุกคนเต้นรำไปกับ “Cold Heart” ที่ได้ร่วมงานกับนักร้องสาวแห่งยุคอย่าง “Dua Lipa”จากนั้นก็ปล่อยซิงเกิลความหมายลึกซึ้ง “After All” ที่ได้ “Charlie Puth” ศิลปินหล่อซูเปอร์สตาร์มากความความสามารถออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วล่าสุดเอลตัน จอห์น ได้ส่งซิงเกิ้ลใหม่ “Always Love You” พร้อม MV ออกมาเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา โดยได้ 2 ซุปตาร์ดาวดัง “Yung Thug” และ “Nicki Minaj” มาร่วมฟีเจอร์ริ่งนอกจากนี้เอลตัน จอห์น ยังสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการ ปล่อยอัลบั้มใหม่ “The Lockdown Sessions” ที่แฟนเพลงของเขาทั่วโลกรอคอยอัลบั้มชุดนี้ประกอบไปด้วยเพลงทั้งหมด 16 เพลง และมีความพิเศษ เพราะเต็มไปด้วยศิลปินชื่อดังมาร่วมแจม (ดูรายชื่อศิลปินในแต่ละเพลงด้านล่าง)สำหรับจุดเริ่มต้นของอัลบั้มที่น่าจับตามองที่สุดของ เอลตัน จอห์น ที่มีชื่อว่า “The Lockdown Sessions” เกิดจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ผ่านมา ส่งผลให้ในเดือนมีนาคมปี 2020 ทัวร์คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของเขา “Farewell Yellow Brick Road” ของเขาจำเป็นต้องหยุดพักชั่วคราวอย่างไรก็ดีในขณะที่ทั่วโลกนั้นหยุดนิ่งลง แต่เอลตันกลับสนุกไปกับการได้รู้จักศิลปินใหม่มากมายผ่านทางรายการ “‎Rocket Hour” จากทางสตรีมมิ่งดนตรีระดับโลกอย่าง “Apple Music”นั่นเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้อัลบั้ม “The Lockdown Sessions” นั้นเสร็จสิ้นออกมาได้อย่างสวยงามน่าสนใจยิ่งในอัลบั้มนี้ชุดนี้เราจะได้เห็น เอลตัน จอห์น ในด้านที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อน พร้อมทั้งชวนทุกคนหวนนึกถึงความหลังสมัยที่เขาเคยเป็นนักดนตรีในสตูดิโอแม้สถานการณ์โลกในระหว่างที่โควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดนั้นส่งผลให้การทำงานระหว่างศิลปินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ตัวเอลตันก็ยังทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่และผลลัพธ์ที่ทุกคนจะได้ฟังต่อจากนี้ก็ออกมาสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากอัลบั้ม “The Lockdown Sessions” จะพาทุกคนสนุกไปกับแนวเพลงหลากหลายสไตล์ อย่างเพลงสุดฮิตที่เพิ่งปล่อยออกมาเพลงอย่าง “Cold Heart” นั้นยังคงเป็นที่ฮอตฮิตอย่างต่อเนื่องและฮิตไปทั่วโลกอีกทั้งในซิงเกิลต่อมา “After All” ที่เขาได้ร่วมงานกับ “Charlie Puth” ก็ผสมผสานแนวเพลงบัลลาดทรงพลังและเสียงประกอบของเปียโนไฟฟ้าที่เข้ากันกับเพลงอันยอดเยี่ยมนอกจากนั้นเรายังจะได้เห็น เอลตัน จอห์น ทำงานร่วมกับศิลปินมากความสามารถจากหลากหลายยุค ที่สามารถพูดได้เลยว่ามีแค่เขาเองเท่านั้นที่สามารถจะทำมันออกมาได้สำหรับโปรเจ็คนี้มีความท้ายทายที่สุดเท่าที่เอลตัน จอห์น เคยทำมา เพราะมีศิลปินมากกว่า 20 คนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้ม “The Lockdown Sessions” มีความหลากหลายทั้งแนวเพลงและวัฒนธรรม แต่ละเพลงนั้นมีสไตล์เฉพาะตัวและรับประกันได้เลยว่าจะเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่น่าสนใจที่สุดอัลบั้มหนึ่งของเอลตัน จอห์น