ภาพยนตร์เรื่องดัง "Wonder Woman" กระแสแรง! นำทัพครองใจอันดับหนึ่งในบริการ "3BB GIGATV"

เดินหน้าให้บริการกล่องทีวี "3BB GIGATV" ที่ชูคอนเซ็ปต์ "ความบันเทิงที่เข้าใจคนไทย" ครบทุกความบันเทิงระดับพรีเมียมกว่า 30 ช่อง ทั้งหนัง ซีรีส์ การ์ตูน กีฬา วาไรตี้ สารคดี และ พร้อมกระแสการตอบรับจากผู้ชมตัวจริงที่นั่งติดขอบจอในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ร้อนแรงถูกใจแฟนรายการ กับภาพยนตร์เรื่องดัง Wonder Woman ที่ฉายบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง พร้อมกับรายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ จนกลายเป็น 5 รายการยอดนิยมประจำเดือนตุลาคม ที่ไม่ควรพลาดชมเช่นกันเริ่มต้นกันที่ อันดับที่ 1 กับภาพยนตร์ "Wonder Woman" ที่ได้ กัล กาด็อท มารับบทเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จากเผ่าอเมซอน และกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่หญิงจักรวาลดีซีที่ครองใจคนทั่วโลก นอกจากนี้ในเรื่องยังมีฉากผสมผสานความแข็งแกร่งและความสวยงามของความเป็นซูเปอร์ฮีโร่หญิง จนทำให้ Wonder Woman เป็นภาพยนตร์ที่ครองใจผู้ชมมาโดยตลอด การันตีความมันส์ได้ที่ HBO หมายเลขช่อง 103ต่อด้วยซีรีส์จีนจาก MONOMAX ในอันดับที่2 กับซีรีส์ "Unforgettable รักนี้ไม่ลืมเลือน" เรื่องราวของ CEO หนุ่ม "เฮ่อเฉียวเยี่ยน" พ่อลูกติดกับจิตแพทย์สาว "ฉินอี่เยว่" ที่ไม่ลงรอยกัน แต่กลับต้องมาเซ็นสัญญาแต่งงาน เพื่อรักษาอาการป่วยของหนูน้อย "เสี่ยวเป่า" ลูกชายของเฮ่อเฉียวเยี่ยนที่ไม่ยอมพูดกับใคร พร้อมกับต้องเก็บสัญญาเป็นความลับห้ามบอกใคร ความพยายามของทั้งคู่จะสามารถทำให้เสี่ยวเป่ากลับมาพูดได้อีกครั้งหรือไม่ ติดตามได้ทาง MONOMAX,อันดับ 3 รายการ "ศึกฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรยุโรป" เป็นรายการฟุตบอลอุ่นเครื่องของสโมสรชั้นนำของยุโรป ที่จะเริ่มแข่งขันกันในช่วงก่อนที่ฟุตบอลลีกต่าง ๆ ของในแต่ละประเทศจะเปิดฤดูกาลใหม่ แฟนลูกหนังชาวไทยร่วมลุ้นติดขอบจอทาง ช่อง 3BB Sports One หมายเลข 401, เอาใจนักผจญภัยกันบ้างในอันดับที่ 4 รายการ "Big Cat Country" การเดินทางผจญภัยไปหุบเขาอันยิ่งใหญ่ อุทยานแห่งชาติเซาท์ลวงวา ประเทศแซมเบีย ตอนปลายสุดของแอฟริกาตะวันตก โดยครั้งนี้ "นาธาน พิลเชอร์" และ "แซม เดวีส์" สองผู้สร้างภาพยนตร์สัตว์ป่า พาเราบุกถิ่นที่อยู่อาศัยของฝูงสิงโตในป่าลึกของอุทยานเป็นเวลา 3 เดือน รับชมผจญภัยร่วมกับพวกเขาผ่านหน้าจอที่ช่อง Love Nature 4K หมายเลข 501,ปิดท้ายเดือนฮาโลวีนกับรายการอันดับที่ 5 รายการ Hotel Paranormal ประสบการณ์จริงสุดสยองขวัญ การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านนักแสดง Dan Aykroyd ที่จะพาคุณไปเผชิญหน้ากับอาถรรพ์ที่พบเจอของแขกผู้เข้าพักในโรงแรมจากทั่วโลก ในแต่ละตอนจะทำให้คุณหวาดกลัว ขนหัวลุกขนาดไหน พิสูจน์ได้ที่ช่อง Rock Extreme หมายเลข 206พร้อมรับชมความสนุกและความบันเทิงอีกมากมายที่ทาง 3BB GIGATV คัดสรรมาให้ลูกค้าผู้ใช้บริการของเราได้รับชมแบบจุใจ