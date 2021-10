เอาชนะความกลัว!! "โย ยศวดี" บินลัดฟ้าร่วมแข่งขันไตรกีฬา งานใหญ่ประจำ LA

ต้องขอปรบมือให้กับความกล้า ความใจแกร่งแข็งแรงของเธอเลยจริงๆ สำหรับอดีตนักร้อง นักแสดง และนางแบบชื่อดัง "โย ยศวดี หัสดีวิจิตร" ที่บินลัดฟ้าไปร่วมเข้าแข่งขัน Herbalife24 Triathlon Los angels 2021 งานไตรกีฬาครั้งใหญ่ของเมือง LA ซึ่งเป็นกีฬาที่จะต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายกับจิตใจที่เข้มแข็งอย่างมากล่าสุด "โย" ก็ออกมาโพสต์ภาพแห่งความสำเร็จลงอินสตาแกรม หลังพาตนเองเข้าสู่เส้นชัย พร้อมทั้งระบุความประทับใจในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยว่า "Don’t let fear make your decisions for you แค่เห็นภาพความรู้สึกวินาทีนั้นก็อยู่ในใจทันที รู้สึกดีใจที่เราก้าวข้ามความกลัวจนเป็นความแข็งแกร่งได้ ไม่ได้บอกกว่าทุกคนควรจะทำเหมือนโยนะคะ แค่อยาก#inspire ให้ใครหลายๆคนได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองสักครั้ง Congratulations to all the finishers see you all next year!"