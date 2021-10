Dispatch เผยความจริงอีกด้าน เปิดไทม์ไลน์ตั้งแต่แฟนเก่าเริ่มคบ “คิมซอนโฮ” พบฝ่ายหญิงมีแต่เรื่องโกหก

Dispatch ได้รายงานว่าDispatch ยังเปิดเผยต่อไปโดยแชร์ภาพข้อความระหว่าง คิมซอนโฮ กับ คนรู้จัก ซึ่งเป็นช่วงที่เขาเพิ่งรู้ความจริงว่า ชเวยองอา เคยหย่าร้างมาก่อน ซึ่งในข้อความที่เขาคุยกับคนรู้จัก ได้แสดงออกถึงความประหลาดใจแต่ก็ยังคงยืนยันว่ายังรักหลังจากนั้น คิมซอนโฮ ยังคบหากับเธอต่อและพาเธอไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆทั้ง ปูซาน, กาพยอง, สวนสัตว์, สวนสนุก ฯลฯนอกจากนั้นรายงานยังเปิดเผยถึงเหตุผลที่ คิมซอนโฮ ตัดสินใจแยกทางกับฝ่ายหญิง เนื่องมาจากเธอยังคงโกหกเขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยืนยันกับการกล่าวหาดังกล่าว Dispatch ได้เปิดเผยภาพข้อความแชทที่ คิมซอนโฮ พูดคุยกับคนรู้จักอีกราย ซึ่งในข้อความระบุว่าคิมซอนโฮ : ผมเพิ่งเลิกกับเธอ อันนี้ซีเรียสนะเพื่อน : เมื่อเช้า?คิมซอนโฮ : ผมจับได้ตอนเช้าเมื่อวานว่าเธอโกหก ผมเปรยๆไปก่อน แต่เธอก็โดนจับได้ว่าโกหกผมอีกแล้ว บอกว่าเธอไม่ได้ไปเที่ยวกับชายอื่นทั้งๆที่เธอทำเพื่อน : เธอต้องพบปะกับผู้ชายเยอะแยะอยู่แล้วคิมซอนโฮ : เธอเจอเขาจากการทำงาน แต่เธอไม่อยากบอกผมเรื่องนี้ ผมบอกเธอว่า เธอสามารถไปคลับแล้วไปเจอกับเพื่อนผู้ชายได้ ผมบอกว่าผมจะไม่โกรธตราบใดที่เธอบอกผมว่าเธอไปที่ไหนแล้วส่งข้อความมาบอกเมื่อเธอกลับถึงบ้านแล้ว แต่เธอก็ไม่ทำแบบนั้นให้ผมเพื่อน : นั่นคือสิ่งที่เราต้องการ แต่เราก็ไม่เคยได้เลยคิมซอนโฮ : มีครั้งหนึ่งผมถ่ายทำเสร็จเร็ว ผมเลยถามว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ เธอบอกว่ากำลังนอน ผมไปหาเธอที่บ้านพร้อมของขวัญ แต่เธอไม่อยู่บ้าน รถก็ไม่อยู่ หลังจากนั้น เธอบอกว่าเธอจะไม่โกหกผมอีก ผมโกรธมากเพื่อน: คงต้องลองเดตกับคนอื่นแล้วล่ะ อย่าไปคบกับคนที่ทำให้เราเอาแต่เครีดเลยคิมซอนโฮ ยังได้ส่งข้อความที่ ชเวยองอา ร่ายยาวมาขอโทษเขาให้เพื่อนดู ซึ่งในข้อความขอโทษระบุว่า“ฉันขอโทษนะ ซอนโฮ ตอนที่เธออยู่ที่กองถ่ายกำลังทำงาน ฉันรักเธอและฉันก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่น แต่ฉันรู้ว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าฉันโกหกเธอ ฉันรู้ว่าฉันทำผิดกับเธอทุกอย่าง ฉันอยากให้เรามีความสุข ฉันเลยพยายามเก็บซ่อนเธอไว้ แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันทำให้เธอเจ็บและรู้สึกแย่ ตอนนี้ฉันใจสลาย แต่ทุกอย่างมันเป็นความผิดของฉันเอง ดังนั้นฉันจะเรียนรู้จากมันฉันรู้ว่าเธอคงไม่อยากได้ยินอะไรจากฉันแล้ว และคงไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดอีก แต่เธอมีความหมายที่สุดสำหรับฉัน ฉันเลยอยากขอโทษจากก้นบึ้งของหัวใจอีกครั้ง ฉันขอโทษที่ฉันได้ทำให้คุณเจ็บฉันอยู่บ้านจนถึงเมื่อคืนและคิดว่าฉันควรทำอะไรอย่างอื่นดี ฉันยังคิดด้วยว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรและจากนี้ฉันทำอะไรได้บ้าง ฉันตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงจะโปร่งใสกับเธอมากขึ้น ฉันคิดมาตลอดว่าตัวฉันเองเป็นคนค่อนข้างซับซ้อน และฉันไม่อยากจะเปิดเผยอะไรมากเกี่ยวกับตัวเอง แต่ตอนนี้ฉันรู้ซึ้งแล้วว่าฉันควรเลือกที่จะเปิดเผยทุกอย่างกับเธอ มันน่าละอายที่ฉันได้เห็นว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉันรู้ว่าคุณพยายามหลอกถามฉันแล้วแต่ฉันก็ไม่เข้าใจมันไม่ได้หมายความว่าฉันไม่แคร์ที่ฉันโกหกเธอ ฉันทำแบบนั้นเพราะว่าฉันรักเธอมาก ความจริงแล้ว สิ่งที่ฉันรู้สึกกับเธอมันมากกว่าความรักอีก ฉันมีแต่เธอ และฉันก็อยากจะปกป้องเธอเสมอ ซึ่งฉันคิดว่ามันนำพาให้ฉันไปสู่การตัดสินใจแบบผิดๆเมื่อวานเธอได้พยายามให้โอกาสที่สองกับฉัน เพื่อให้ฉันได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องระหว่างเรา ฉันรู้ว่าฉันทำให้เธอผิดหวัง แต่แค่เธอให้โอกาสฉันอีกสักครั้ง ฉันจะทำมันอย่างดีที่สุดการโกหกไม่ใช่นิสัยของฉัน ฉันทำพลาดเพราะว่าเราเพิ่งทะเลาะกันบ่อยในช่วงที่ผ่านมา ฉันเลยไม่อยากให้มีอะไรที่ทำให้เราต้องอึดอัดใจกันอีก ฉันโง่เองที่ฉันเลือกแบบนั้น แต่ฉันพูดความจริงที่ว่าฉันอยากให้เรามีความสุขแค่นั้น ฉันไม่ไดพยายามแก้ตัวในสิ่งที่ฉันได้เลือกทำลงไป ฉันแค่จะบอกว่าฉันพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเราสองคนต่างหาก ตอนนี้ฉันเสียใจเป็นที่สุดฉันรู้ว่าถ้าฉันบอกความจริง เธอจะบอกฉันว่า ไม่เป็นไร แต่ฉันกลับกลัวว่าเธอจะรู้สึกเหนื่อยใจอยู่ลึกๆ และฉันก็อยากให้เธอรู้สึกสบายใจจริงๆที่อยู่กับฉัน พอมาอีกดูแล้ว ฉันไม่รู้ว่าถ้าฉันอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเธอฉันจะทำแบบเดียวกันมั้ย ฉันรู้ว่าเธอพยายามหนักมากที่จะเข้าใจว่าฉันเป็นใครมาจากไหนและผ่านอะไรมา ฉันรู้ด้วยว่าเธอพยายามหนักมากที่จะให้ฉันเลือกทำในสิ่งที่ถูก นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อวานฉันถึงรู้สึกว่าในที่สุดฉันฏลบล้างได้ มันทำให้ฉันกลัว แต่ในเวลาเดียวกัน ฉันก็รู้สึกว่าฉันสามารถบอกเธอได้ทุกสิ่งแค่เริ่มต้นทำเท่านั้น ฉันรู้ว่าเธอคงช็อก และรู้ว่าคงขุ่นเคืองใจและสับสนแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เห็นแก่ตัวที่สุดของฉัน แต่การที่ใช้เวลาอยู่กับเธอมันทำให้ฉันวาดอนาคตระหว่างเรา แต่มันก็ทำให้ฉันยิ่งกลัวเมื่อเธอเริ่มดังมากขึ้นทั้งงานทีวี งานหนัง มันเริ่มทำให้ฉันรู้สึกกดดัน ว่าฉันควรจะเป็นคนที่ดีกว่านี้เพื่อที่จะได้เหมาะสมที่จะยืนอยู่เคียงข้างเธอ เพื่อที่เราจะได้มีอนาคตร่วมกันเหมือนที่เราฝันไว้เสมอนั่นจึงเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมฉันถึงรีบทำโน่นทำนี่ ฉันรีบทำสัญญา และทำ YouTube ไม่ใช่เพื่อเงินหรือความสำเร็จแต่เพราะฉันอยากเป็นคนที่คู่ควรกับเธอเธออาจจะโกรธฉันมากๆ ที่ตอนนี้ฉันทรยศเธอ แต่ฉันไม่เคยที่อยากจะทำให้เธอรู้สึกแบบนั้นเลย ฉันแค่อยากให้เรามีความสุข ฉันควรจะรู้ให้มากกว่านี้ ขอให้ฉันได้แก้ไขมันได้มั้ย? ฉันสัญญา ฉันจะเอาความเชื่อใจของเธอกลับมาอีกครั้ง ฉันรู้ว่าเธอผิดหวังเพราะว่าฉันยังคงทำผิดเดิมๆซ้ำๆทำให้เธอไม่สามารถเชื่อใจได้อีกต่อไป และฉันก็รู้ว่าเธอก็คงไม่อยากจะทำอะไรเพื่อฉันอีกแล้ว แต่ได้โปรดให้โอกาสฉันอีกสักครั้ง ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับฉันที่อยากจะทำทุกอย่างเพื่อเธอ และฉันอยากจะลองอีกครั้งจริงๆซอนโฮ เธอเป็นคนเดียวที่ฉันมี แต่ถ้าสุดท้ายเธอเลือกที่จะทิ้งฉัน ฉันก็พร้อมจะรับการตัดสินใจนั้นไว้ด้วยเช่นกันเพราะว่าฉันรักเธอ นั่นคือความหมายว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนและฉันจริงจังกับเรื่องของเราแค่ไหน แต่ถ้าเธอได้โปรดให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเพื่อทำในสิ่งที่ถูก ฉันจะทำ ขอให้จำสิ่งดีๆที่เรามีร่วมกันและเรามาลองกันใหม่อรกครั้งได้มั้ย? ฉันจะไม่ปิดบังอะไรกับเธออีก และฉันจะไม่แก้ตัวใดๆกับความผิดที่ฉันเคยทำมาเช่นกัน”เพื่อน : คิดว่าไง?คิมซอนโฮ : ผมยังชอบเธอนะ..แต่ผมรู้ว่ามันจะไปทางไหนคิมซอนโฮ : และผมรู้ว่าเธอจะโกหกผมอีกเพื่อน : โอกาสก็สูงอยู่นะเพื่อน : มองเห็นอนาคตกับเธอมั้ย?คิมซอนโฮ : ยังไม่ค่อยคิมซอนโฮ : เธอตั้งใจกับข้อความนี้มาก, แต่...เฮ้อเพื่อน : มันน่าเศร้าที่ใครๆต่างก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย ตกหลุมรัก, คบกัน แล้วก็แต่งงาน แต่กับเรามันยากจังเพื่อน : ที่ฉันเห็น คือเธอจะยังทำผิดแบบเดิมๆอีกคิมซอนโฮ : ผมปวดหัวมากเลย..ผมคิดว่าเธอคงไม่มีทางเปลี่ยนได้เพื่อน : สิ่งที่นายเห็นในซีรีส์ The World of the Married หรือ Love & War มันคือเรื่องจริงคิมซอนโฮ : พอผมพยายามมองมันในฐานะคนนอก มันเข้าใจทุกอย่าง แต่พอโดนกับตัวเอง มันเหมือนคนกำลังจมน้ำตายเลยคิมซอนโฮ : ผมคิดไม่ออก และหงุดหงิดมากเพื่อน : นายรู้ว่าเธอกำลังล้อเล่นกับนาย และนายก็ปล่อยเธอปั่นหัววันต่อมา คิมซอนโฮ ให้อภัย ชเวยองอา หลังจากได้รับคำแนะนำจากนักแสดงรุ่นน้อง และเพื่อนอีกคน ที่บอกว่าเธออาจไม่ทำแบบนั้นอีก “เธอบอกว่าเธอให้สัญญาว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีก พยายามมองความจริงใจที่เธอขอโทษแล้วรับมันไว้เถอะ”Dispatch เผยต่อไปว่า “คอนเฟิร์มว่า ชเวยองอา ตั้งครรภ์จริงเมื่อ 24 ก.ค. 2020 เธอโทรหา คิมซอนโฮ แล้วก็ร้องไห้ ในโพสต์ที่เธอเขียน เธอบอกว่า คิมซอนโฮ มีปฏิกิริยาตอบรับแย่มาก แต่ตามที่คนรู้จักบอกมา ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลย”Dispatch ได้เปิดเผยข้อความที่ คิมซอนโฮ บอกกับคนรู้จักเรื่องที่แฟนท้องว่าเหมือน “เป็นพร” เพราะเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น แต่ในโลกความจริง เขากลัว เขาคิดหนักมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ทั้งคู่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะทำแท้ง ซึ่งต่างกับที่ ชเวยองอา เขียนแฉไว้ที่บอกว่า “เขาเย็นชาหลังจากที่ฉันไปทำแท้ง” แถมเรื่องที่เธอเผยในโพสต์ว่าต้องคอยเก็บความสัมพันธ์เอาไว้แบบเงียบๆ ไม่สามารถจับมือกันในที่สาธารณะได้ แต่ Dispatch สงสัยว่าทำไมเธอไม่เปิดเผยความทรงจำดีๆ เพราะที่เธอบอกว่า คิมซอนโฮเปลี่ยนไปหลังจากเธอทำแท้ง แต่ทั้งคู่ก็ยังไปคาเฟ่สัตว์เลี้ยงด้วยกัน สื่อจอมแฉยังบอกอีกว่า คิมซอนโฮ ยังทำซุปสาหร่ายเพื่อบำรุงร่างกายและอยู่เคียงข้างเธอนานถึง 2 สัปดาห์ ซึ่งในรายการ 2 Days, 1 Night เขายังเคยพูดว่าเขารู้วิธีทำซุปสาหร่ายแล้วก็เผยสูตรของเขาในรายการDispatch ยังบอกด้วยว่า เพื่อนของ ชเวยองอา กล่าวว่า “คิมซอนโฮ แนะนำ ชเวยองอา ให้พ่อแม่ของเขาได้รู้จักแล้วหลังจากที่เธอทำแท้ง พวกเขากินข้าวด้วยกันแล้วก็นอนค้าง เพื่อให้เธอได้เชื่อใจเขา เขายังรับน้องหมา ชิบะ มาเลี้ยงตั้งชื่อว่า โฮอา ( ซอนโฮ + ชองอา ) เพื่อเธอจะได้ไม่เหงาด้วย”เพื่อนอีกคนของเธอยังเล่าถึงเรื่องที่ ชเวยองอา กล่าวหาว่า คิมซอนโฮ งกเรื่องเงินกับเธอเกี่ยวกับค่าทำแท้ง 2 ล้านวอน แต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลย“เธอเป็นคนที่ติดของหรูแบรนด์เนม มันทำให้ คิมซอนโฮ ลำบาก ช่วงคริสต์มาส เธอใช้บัตรเธอจ่ายค่ากระเป๋าไป 7 ล้านวอน หรือเกือบ 2 แสนบาท แต่ถึงจะใช้บัตรตัวเองแต่ คิมซอนโฮ เป็นคนเคลียร์บัตร เธอคุยโม้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เพื่อนทุกคนรู้ ฉันเลยช็อคเมื่อได้ยินเรื่องเงินทำแท้ง ฉันไม่เคยเห็น ชเวยองอา จ่ายอะไรเลยด้วยซ้ำ คิมซอนโฮ ออกเงินให้เธอเกือบทุกอย่าง ทุกคนรอบตัวเธอรู้ดีว่าเธอบ้าของแบรนด์เนมมากแค่ไหน”“เพื่อนทั้ง 2 ของ ชเวยองอา ยังเข้าข้าง คิมซอนโฮ โดยระบุว่า “ชเวยองอา เครียดเรื่องทำแท้งเหมือนกัน แน่นอนว่า มันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลย คิมซอนโฮ คงต้องเหนื่อยกับการโกหกของเธอ มันตลกที่เธอไปวิจารณ์เขาแบบนั้น แถมเธอยังอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ คอยเช็คโทรศัพท์และข้อความ รวมถึงข้อความหลังไมค์ต่างๆ เธออยากให้ คิมซอนโฮ ถังแตกแล้วกลับมาอยู่กับเธอ แล้วตอนนี้เป็นไง มันเกิดขึ้นแล้ว”เมื่อเดือน ม.ค. 2021 ทาง Dispatch ได้รับอีเมลเกี่ยวกับเรื่องของ ชเวยองอา และ อดีตสามี ที่ทั้งคู่หย่าขาดกันหลังแต่งงานได้ไม่กี่วัน รวมถึงความสัมพันธ์กับ คิมซอนโฮข้อความที่ส่งหา Dispatch ระบุชื่อเมลว่าเนื้อหาระบุว่าเพื่อนอีกคนของ คิมซอนโฮ ยังเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คิมซอนโฮ กับ ชเวยองอา ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน ม.ค. 2021 โดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่าง คิมซอนโฮ กับ ชเวยองอา คบกันมาถึงเดือน เม.ย. 2021 ซึ่งน่าจะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้าย พอเดือน พ.ค. 2021 ก็แยกทางกัน ตามที่ ชเวยองอา เคยระบุว่าเธอทำแท้งตอนเดือน ก.ค. 2020 เท่ากับว่า คิมซอนโฮ ยังคบหากับเธอต่ออีก 10 เดือน“คิมซอนโฮ บอกว่าจริงอยู่ที่เขาปล่อยลูกไป..แต่เพราะมันเกิดจากคนที่เขารัก เขาจึงพยายามเข้าใจเธอ เขาไม่อยากที่จะต้องต่อสู้เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวต่อหน้าคนทั้งประเทศ เขาจึงรับผิดชอบเธอ เขาขอโทษและรับผิดทุกอย่าง นี่คือสิ่งที่ คิมซอนโฮ เป็น เขาแค่มีความสัมพันธ์ที่ปกติเหมือนกับคนอื่นๆ เขาไม่เคยปิดบังเรื่องของเธอ ผมเห็นทุกอย่าง”ทางด้าน Salt Entertainment ยังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆต่อรายงานของ Dispatch ส่วนทางด้าน ชเวยองอา ได้ตั้งไอจีเป็นแบบส่วนตัวแล้ว แต่ยังคงเปิดไอจีสำหรับขายของไว้ตามปกติไทม์ไลน์ของทั้งคู่ปลายปี 2019 – เจอกันที่งานมีทติงเพื่อนๆก.พ. 2020 – เดตกันที่คาเฟ่และโรงหนังต้นเดือน มี.ค. 2020 – เริ่มคบกันอย่างเป็นทางการกลางเดือน มี.ค. 2020 – ชเวยองอา โดนจับได้ว่าเธอเคยหย่าร้างมาก่อนเม.ย. – มิ.ย. 2020 – ออกเดตกันทั้งในปูซาน, กาพยอง, แม่น้ำฮัน และที่อื่นๆในกรุงโซล7 ก.ค.2020 – คิมซอนโฮ กับ ชเวยองอา เลิกกันครั้งแรกเพราะโกหก8 ก.ค. 2020 – ชเวยองอา ขอโทษ คิมซอนโฮ ให้อภัย24 ก.ค. 2020 – ชเวยองอา ยืนยันว่าตั้งครรภ์27 ก.ค. 2020 – ทำแท้งปลายเดือน ก.ค. – ต้นเดือน ส.ค. 2020 – คิมซอนโฮ แนะนำ ชเวยองอา กับพ่อแม่กลางเดือน ส.ค. 2020 – คิมซอนโฮ ทำซูปสาหร่ายนาน 2 อาทิตย์, ให้ยาสมุนไพรบำรุงร่างกายกับเธอ และรับ ชิบะ ตั้งชื่อว่า โฮอา มาเลี้ยงก.ย. 2020 – คิมซอนโฮ และ ชเวยองอา รวมตัวเจอกับเพื่อนๆ7 ต.ค. 2020 – ทั้งคู่ไปคาเฟ่สัตว์เลี้ยงด้วยกันพร้อมกับเพื่อนๆต.ค. – ธ.ค. 2020 – ออกอากาศเรื่อง Start Upธ.ค. 2020 – ปัญหาส่วนตัวของ ชเวยองอา เริ่มปรากฏ11 ม.ค. 2021 – Dispatch ได้รับเมลเรื่อง ชเวยองอา กับ คิมซอนโฮ และพื้นเพของฝ่ายหญิงม.ค. – มี.ค. 2021 – งานละครเวทีของ คิมซอนโฮ เริ่มแสดง ชเวยองอา เข้าร่วมชมด้วยเม.ย. 2021 – ทั้งสองตัดสินใจห่างกันสักพักมิ.ย. 2021 – ชเวยองอา ส่งข้อความหา คิมซอนโฮ ว่าเธอเกลียดเขาต.ค. 2021 – ชเวยองอา โพสต์แฉ