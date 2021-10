รพ.วิมุต เผยบริการ พบแพทย์แบบปลอดภัยด้วย Telemedicine

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวิมุต อีกระดับของการรักษาด้วยความใส่ใจ

ถึงสถานการณ์ Covid-19 จะอยู่ในระยะที่ผ่อนคลายลง แต่วิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงการรักษาระยะห่างทางสังคมยังคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง Telemedicine จึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะตอบโจทย์ให้ทุกคนได้รับบริการทางแพทย์ที่เหมาะสมได้ โดยไม่ต้องออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำคือระบบการให้คำปรึกษา หรือวินิฉัยทางสุขภาพโดยแพทย์ผู้ชำนาญการและแพทย์เฉพาะทางที่สามารถทำได้แบบ Real-time ผ่านวิดีโอคอลหรือระบบ VDO conference ซึ่งทำให้ทั้งผู้เข้ามารับบริการและแพทย์ได้พูดคุยกัน สอบถามอาการผู้ป่วยเหมือนตอนมาโรงพยาบาลจริงๆ ครอบคลุมทุกขั้นตอนทั้งการตรวจ การวินิจฉัย และให้คำปรึกษา โดยยังคงประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลแม้ทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้มาเจอหน้ากันก็ตามและแม้จะฟังดูเป็นเรื่องใหม่ แต่ Telemedicine ก็เป็นแนวทางการที่ได้รับความไว้วางใจในระดับสากล อ้างอิงจากสถิติการให้บริการประจำปี 2562 ของ OneConsultation Software ซึ่งเป็น Platform ให้บริการ Telemedicine ในสหราชอาณาจักร พบว่ามีประชาชนอายุตั้งแต่ 18 – 49 ปีเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 68% เป็น 73% ในระยะเวลาเพียง 3 เดือนเท่านั้นนอกจากนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประจำประเทศสหรัฐฯ ( Centers for Disease Control and Prevention ) ยังพบว่า ชาวอเมริกันให้ความสนใจบริการ Telemedicine จนมีการนัดหมายมากถึง 93% ตั้งแต่ช่วงก่อนเดือนมีนาคม 2562 ที่ COVID-19 จะระบาดอย่างหนัก เพราะเป็นบริการที่มอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการที่มีข้อจำกัดหลายกลุ่ม ได้แก่- กลุ่มวัยทำงานที่ Work from home หรืองานรัดตัว - กลุ่มผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวร่างกายลำบาก - กลุ่มครอบครัวที่มีเด็กเล็ก - กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง -กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังที่ควรระวัง COVID-19โดยปกติถ้าพูดถึงการมาโรงพยาบาล ทุกคนน่าจะมีความทรงจำเป็นการรอคอยที่ยาวนาน การลางาน ลาเรียน และความแออัด แต่บริการ Telemedicine จะพาคุณก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านี้ไปอย่างสิ้นเชิง1) ไม่ต้องเดินทางหรือเสียค่าเดินทางมาโรงพยาบาล 2) สามารถนัดล่วงหน้าได้ง่าย และเข้ามารับบริการได้โดยไม่ต้องลาเรียนหรือลางาน 3) ไม่จำเป็นต้องนั่งรอคิวนาน เพราะเมื่อถึงเวลาก็เข้ามาพบแพทย์ออนไลน์ได้ทันที 4) เอื้อต่อการรักษาระยะห่างทางสังคม เพราะไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องมาโรงพยาบาล 5) สามารถปรึกษาแพทย์ได้บ่อยขึ้น เพราะไม่ต้องคำนึงเรื่องระยะเวลาหรือการเดินทางถึงจะเป็นการให้บริการแบบออนไลน์ หรือคุณอาจจะไม่เคยปรึกษาหมอออนไลน์ ก็มั่นใจได้ เพราะTelemedicine ที่โรงพยาบาลวิมุต ให้บริการดูแลโดยทีมแพทย์ แพทย์เฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถถามเพื่อวิเคราะห์ และให้คำตอบในทุกแง่มุม เอาใจใส่ทุกอาการของคุณ ให้คุณคลายกังวล และมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลทางการแพทย์ได้แบบ Full Option วางใจได้ทุกคำปรึกษาออนไลน์ที่วิมุต ด้วยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เอาใจใส่คุณ สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ โดยสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์ให้กับตัวเอง หรือ คนในครอบครัวก็ได้ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ เด็กเล็ก หรือผู้ปกครองที่ต้องการคำแนะนำเรื่องวัคซีนสำหรับเด็ก หรือการดูแลผู้ป่วยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดหลังติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพก็สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์ได้เบื้องต้นก่อนตัดสินใจตรวจ โดยแพทย์สามารถจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล หรือ Personalized Check up ทำให้ผู้มาใช้บริการได้รับโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมมากที่สุดบริการ Telemedicine ของโรงพยาบาลวิมุตครอบคลุมในการรักษาแทบทุกกลุ่มโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ ระบบประสาทและสมอง กระดูกและข้อ สูตินรีเวช กุมารเวชหรือศัลยกรรม และนอกจากการฟังอาการ วินิจฉัย ให้คำปรึกษาแล้ว คุณยังสามารถรับบริการส่งยาถึงบ้านได้อีกด้วยหากสนใจทดลองใช้บริการ Telemedicine กับโรงพยาบาลวิมุต สามารถลงทะเบียนได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.vimut.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ViMUT ได้ทาง Google Play Store ในระบบ Android และ App Store ในระบบ iOS หรือ Line OA @vimuthospitalทั้งนี้โรงพยาบาลวิมุตขอมอบสิทธิพิเศษให้กับพี่น้องชาวไทย สามารถปรึกษาแพทย์ผ่านบริการ Telemedicine ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึง 31 ธ.ค. 2564 นี้