เต็งจ๋า! “แอนชิลี” สาววัย 22 ปี คว้ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 รับเงินสด 1 ล้าน

ได้แล้ว “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021” โดยเจ้าของมงกุฏปีนี้ตกเป็นของ MUT 27 “แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส” สาวงามหนึ่งเดียวแห่งสยามที่จะบินลัดฟ้าไปพิชิตมงกุฎระดับโลกจากเวที “มิสยูนิเวิร์ส” ณ เมืองเอลลาธ ประเทศอิสราเอล ช่วงปลายปีนี้บรรยากาศในรอบตัดสิน วันนี้ (24 ตุลาคม 2564) ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา อย่างยิ่งใหญ่ เป็นไปอย่างคึกคัก ด้วยเสียงเชียร์จากเหล่าแฟนคลับนางงามที่มาร่วมลุ้นและให้กำลังใจตลอดการประกวด โดยมี “พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร” รับหน้าที่พิธีกร การประกวดเริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ นำโดยนางงามขวัญใจชาวไทย “อแมนด้า ออบดัม” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 และผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คนของปีนี้จากนั้นประกาศผลผู้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ตามด้วยการประชันโฉมสุดแซบในชุดว่ายน้ำ ในธีมสี “Starlight Gold” ซึ่งเป็นสีตัวแทนชัยชนะแห่งจักรวาล ภายใต้คอนเซปต์ “Warrior of the Universe” หรือ “นักรบแห่งจักรวาล” จากคอลเลกชันพิเศษ BSC 25th Anniversary ที่ได้ร่วมมือกับ “อแมนด้า” ลงมือออกแบบชุดว่ายน้ำที่โชว์เสน่ห์ปนความเซ็กซี่ที่ดุดัน สมกับความเป็นสาวสมัยใหม่ที่มีความแข็งแกร่ง พร้อมการแสดงสุดพิเศษจาก “มิลลิ” ดนุภา คณาธีรกุล แรปเปอร์สาวรุ่นใหม่จากค่าย Yupp! ที่ทำให้ค่ำคืนที่สำคัญแห่งเวที MUT ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นจากนั้นคณะกรรมการประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ซึ่งได้แก่ MUT 03 ไข่มุก กนกภรณ์ มรรคผลสมบัติ, MUT 05 เพลง คริมา สกุลตัน, MUT 09 ลูกตาล สุรารักษ์ เกียรติสูงเนิน, MUT 13 มด นันทิยา สุวรรณแสวง, MUT 20 นิดา วนิดา ดอกกุหลาบ, MUT 21 หงส์ หยก ศิริมาตย์, MUT 23 แตงกวา กษมา ซื่อตรง, MUT 24 อูลี่ พิมพ์ณารา ฟอนซูร์มูเล็น และ MUT 27 แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส โดย MUT 02 ทารีน่า โบเทส เป็นผู้คว้ารางวัล Spectacular Top Vote By True 5G ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจากการโหวต และเป็นตั๋ววิเศษที่ช่วยให้เจ้าตัวเข้ารอบนี้ได้โดยอัตโนมัติสาวงามได้เพิ่มความดีกรีให้เวทีด้วยการประกวดรอบ “Evening Gown” ในชุดราตรียาวสวยสง่า จากนั้นเข้าสู่นาทีลุ้นระทึก กับการประกาศผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ MUT 27 แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส, MUT 23 แตงกวา กษมา ซื่อตรง, MUT 24 อูลี่ พิมพ์ณารา ฟอนซูร์มูเล็น, MUT 13 มด นันทิยา สุวรรณแสวง และ MUT 02 ทารีน่า โบเทสจากนั้นพิธีกรประกาศผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย ได้แก่ MUT 27 แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส, MUT 13 มด นันทิยา สุวรรณแสวง และ MUT 02 ทารีน่า โบเทส พร้อมแสดงไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ชม เพื่อเฟ้นหาสาวงามที่สวยทั้งภายนอกและภายในที่จะมาเป็นเจ้าของมงกุฏคนต่อไป ตามมาด้วยการอำลาตำแหน่งของ “อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020และแล้วก็มาถึงโมเมนต์หยุดหายใจของกองเชียร์ เมื่อพิธีกรประกาศชื่อ MUT 27 แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส อายุ 22 ปี ตัวเต็งที่โดดเด่นมาตั้งแต่รอบแรก เป็นผู้ครองตำแหน่ง “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021” คนใหม่ ที่ชนะใจกรรมการและคนไทยทั้งประเทศ ได้สวมสายสะพายเกียรติยศ และมงกุฎเพชรสุดล้ำค่าที่ถูกเจียระไนขึ้นภายในคอนเซปต์ “Flame of Passion” โดยแบรนด์ “โมอาว็าด” (Mouawad) พร้อมรางวัลเงินสด 1,000,000 บาท รถยนต์ คอนโดมิเนียมสุดหรูจาก AssetWise ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวไลฟ์สไตล์ และรางวัลอันทรงเกียรติอื่นๆ อีกมากมายขณะที่ MUT 02 ทารีน่า โบเทส คว้าตำแหน่งรองอันดับ 1 และ MUT 13 มด นันทิยา สุวรรณแสวง ปาดตำแหน่งรองอันดับ 2 ท่ามกลางการแสดงความยินดีจากบรรดาเพื่อนนางงามอย่างท้วมท้นสำหรับรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ MUT 23 แตงกวา กษมา ซื่อตรง โดยรองชนะเลิศอันดับ 4 ตกเป็นของ MUT 24 อูลี่ พิมพ์ณารา ฟอนซูร์มูเล็น