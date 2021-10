"เจ้าชายนักเปียโน" โดนจับซื้อบริการทางเพศทำลายภาพลักษณ์ผู้นำเยาวชนจีนป่นปี้

การจับกุมดังกล่าวได้ถูก เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองปักกิ่ง เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียของจีน ที่ชาวเน็ตจีนต่างลงความเห็นว่าเหมือนอ่านเรื่องย่อรายการทีวีมากกว่าการจับกุมดำเนินคดีทางกฏหมายข้อความแรกระบุว่าชายวัย 39 ปีถูกจับกุมและเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีค้าบริการทางเพศ โดยตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานกักกันของฝ่ายปกครอง พร้อมกับบอกแค่ชื่อสกุลว่าเป็นชายแซ่หลี่ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องสงสัย ต่อมาในภาพที่ 2 โพสต์ภาพที่เป็นรูปเปียโน พร้อมคำบรรยายว่า “ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างเส้นแบ่งระหว่างขาวกับดำ”ทาง People’s Daily Newspaper ก็ได้ยืนยันข่าวว่า หลี่หยุนตี้ ถูกควบคุมตัวพร้อมกับหญิงสาววัย 29 ปี ทางสมาคมนักดนตรีแห่งชาติของจีน ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะทำการไล่เขาออกจากองค์กร ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอาชีพนักเปียโนในประเทศของเขาได้ปิดฉากลงแล้วขณะเดียวกัน รายการเรียลลิตียอดนิยมอย่าง Call Me By Fire ที่เขาร่วมรายการด้วย ก็ได้ลบออกจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเวลาไม่นานหลังข่าวการควบคุมตัวของเขาได้รับการยืนยันและเผยแพร่ออกสื่อการถูกควบคุมตัวของ หลี่หยุนตี้ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพราะในอดีตข้อกล่าวหาการซื้อบริการทางเพศมักจะถูกเจ้าหน้าที่ทางการนำมาใช้ไล่ล่าคนที่เป็นศัตรูทางการเมืองหรือผู้มีความคิดเห็นตรงข้ามกับรัฐบาล อย่างไรก็ตามยังไม่มีสัญญาณยืนยันแน่ชัดว่าการถูกควบคุมตัวครั้งนี้ของ หลี่ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยหรือไม่ข่าวฉาวนี้ทำเอาชาวจีนถึงกับช็อก และมีความคิดเห็นแตกเป็นหลายฝ่าย แฮชแท็ก LiYundiDetainedForProstitution มียอดวิวถึง 800 ล้านวิวภายใน 2 ชม. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เผยแพร่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียความเห็นของชาวจีนเองยังคงสงสัยด้วยว่า “แน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นการซื้อขายบริการทางเพศ เมื่อชายวัย 39 ปี กับ หญิงสาววัย 29 ปี อยู่ในอพาร์ทเมนต์ด้วยกัน รู้ได้อย่างไรว่าผู้หญิงเป็นหญิงขายบริการและเขาคือลูกค้าของเธอ? ทำไมถึงไม่นึกว่าเป็นคู่แต่งงาน ,คู่รัก, เพื่อน หรือกิ๊ก?” ชาวเน็ตรายหนึ่งได้แสดงความสงสัยออกมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เผยว่า “ทั้งคู่ได้ยอมรับข้อกล่าวหา และถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจในท้องที่แล้ว”หลี่หยุนตี้ เคยถูกจัดเป็นเด็กอัจฉริยะที่รับการศึกษาทั้งในจีนและเยอรมนี ในปี 2000 เขาชนะการแข่งขัน International Chopin Piano ขณะอายุเพียง 18 ปี ซึ่งถือเป็นผู้ชนะที่มีอายุน้อยที่สุด เขาเดินสายทัวร์แสดงเปียโนไปทั่วโลกทั้งใน Carnegie Hall และแสดงนำออเคสตราในวง Berlin Philharmonic และ Vienna Philharmonic ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเพิ่งกลายมาเป็นดาวเรียลลิตีในจีน เมื่อต้นปีเขาก็ได้เปิดการแสดงช่วงตรุษจีนผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของจีนพร้อมกับเล่นเพลง I Love You , Chinaข่าวฉาวที่เกิดขึ้นจึงสร้างความตื่นตะลึงที่ผู้เคยถูกยกให้เป็น 1 ใน 10 “ผู้นำเยาวชนจีน” และ “ยุวทูต 4 พ.ค.แห่งชาติ” จะทำเรื่องไม่ถูกต้องทางกฎหมาย โดยกฎหมายจีนได้ระบุโทษของการซื้อบริการทางเพศว่า ผู้ชักชวนหรือซื้อขาย จะถูกควบคุมตัวสูงสุด 15 วัน และปรับสูงสุด 5,000 หยวน หรือประมาณ 26,000 บาท