ครอบครัวเดียวกัน “วิน ดีเวล” ทำหน้าที่พ่อควงลูกสาว “พอล วอล์คเกอร์” เข้าพิธีแต่งงาน

หลังจากที่ต้องเสียคู่หูเพื่อนซี้จากภาพยนตร์ Fast nd the Furious ไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่มิตรภาพไม่ได้จางหายไป ล่าสุด “วิน ดีเซล” และ “จอร์ดานา บรูว์สเตอร์” 2 นักแสดงในเรื่องก็ขอไปร่วมงานแต่งงานของ “มีโดว์ วอล์คเกอร์” ล๔กสาวของ “พอล วอล์คเกอร์” ผู้ล่วงลับด้วยมีโดว์ วอล์คเกอร์ นางแบบสาววัย 22 ปี ได้สละโสดไปกับ ลูอิส ธอร์นตัน อัลลัน เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยเธอได้โพสต์วิดีโอคลิปในอินสตาแกรมพร้อมข้อความว่า “เราแต่งงานกันแล้ว!!!”ในคลิปเธอได้สวมกอด จอร์ดานา บรูว์สเตอร์ นักแสดงสาววัย 41 ปี ที่รับบทเป็นคนรักของ ไบรอัน โอคอนเนนอร์ ที่รับบทโดย พอล วอล์คเกอร์ พร้อมกับเผยภาพ วิน ดีเซล พ่อทูนหัววัย 54 ปีมารับหน้าที่แทนพ่อแท้ๆผู้ล่วงลับควงเธอเข้าพิธีแต่งงาน และลูกสาวของ วิน ดีเซล ก็ทำหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยมีโดว์ มีข่าวลือเรื่องหมั้นออกมาตั้งแต่เดือน ส.ค. ที่ผ่านมา หลังจากที่เธอได้โชว์คลิปใส่แหวนเพชรลงในอินสตาแกรม พร้อมกับเผยภาพที่เธอและคนรักสวมแหวนแต่งงานแบบเดียวกันเมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมาพร้อมแคปชันว่า “เพื่อนสนิท” ทั้งคู่เริ่มเปิดตัวกันออกสื่อเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาโดยฝ่ายชายได้แชร์ภาพของทั้งคู่ลงในโซเชียลมีเดียมีโดว์ วอล์คเกอร์ ยังคงสนิทสนมกับนักแสดง Fast and Furious หลังจากที่พ่อจากไปเมื่อเดือน พ.ย. 2013 ขณะอายุ 40 ปี โดยตอนนั้น มีโดว์ มีอายุเพียง 15 ปีเท่านั้น ซึ่ง วิน ดีเซล ที่เป็นพ่อทูนหัวก็เคยประกาศความรักต่อพอล วอล์คเกอร์ว่าความเป็นพี่น้องของทั้งคู่จะอยู่ชั่วนิรันดร์ ส่วน จอร์ดานา บรูว์สเตอร์ ก็คอยผลักดันให้ มีโดว์ วอล์คเกอร์ ลูกสาวของพอล ได้แสดงใน Fast and Furious ด้วย