New Star Thailand : The Beginning (ภารกิจพิชิตดาว) Reality ใหม่ทางช่อง Line TV

รายการ Reality ใหม่ทางช่อง Line TV โดยผู้จัดหน้าใหม่อย่างที่ผลิตรายการนี้ขึ้นมา มีทั้งหมด 10 Episode และจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเด็กหนุ่มหน้าตาดี ความสามารถเด่นทั้ง 10 คน หรือเรียกพวกเขาว่า Challengerโดยในแต่ละ Episode จะมีภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ให้เหล่า Challengers ได้เข้าร่วมทำการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะนำไปใช้ในการแข่งขันกับแบบทดสอบต่างๆ ตัวอย่างเช่น การเดินแบบ การถ่ายแบบ การแสดง การร้องเพลง การเต้น ร่วมถึงการปรับลุคและบุคลิกภาพ ซึ่งผู้ที่จะมาช่วยเติมเต็มความสามารถของเหล่า Challengers นั้นก็คือ พีค ณฐกร รัตนเพชร หรือ พีค เดอะ เฟสเมน ไทยแลนด์ ซีซั่น 3 (ทีมจั๊กจั่น) มาเป็น Pro เพื่อฝึกฝน Challengers ทุกคนในทุก ๆ ภารกิจ โดยจะมีการเก็บคะแนนกับทุก Episode เพื่อที่จะเฟ้นหาผู้ชนะสำหรับ The Winner จะได้ทำงานกับทางต้นสังกัด ทั้งงานซีรีส์ อีเวนต์ คอนเสิร์ต แฟนมีต นายแบบ และยังมีโอกาสร่วมงานในระดับ International อีกด้วย ติดตามรายการได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. Only on LINE TVนักแสดง อาทิ พีค ณฐกร รัตนเพชร (Pro) , การ์ฟิลด์ ชัชวาล จิตรชื่น (Challenger) , โดนัท ศุภวิชญ์ ทองยืน (Challenger) , เกมส์ ชวิน แต้ประจิตร (Challenger) , พรีม กิตติศักดิ์ ธันยากรวรกุล (Challenger) , เม็ค กิติพันธ์ นันทวิสิทธิ์ (Challenger) , ใหญ่ ธีรพงศ์ สุภาวงษ์ (Challenger) , เล็ก ธีรเวช สุภาวงษ์ (Challenger) , โอ๊ต หัฏฐกรณ์ กันต์สุวรรณ์ (Challenger) , ซัน ธนากร เลิศวิริยะธรรม (Challenger) , นิคกี้ เวนเดลโบ ยาคอบเซ่น (Challenger)